Morning Habits: મનથી ખુશ અને શરીરથી તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો સવારે સૌથી પહેલા આ કામ કરજો, 15 દિવસમાં રિઝલ્ટ દેખાશે
Morning Habits: આજના સમયમાં ફક્ત તનથી જ નહીં મનથી પણ હેલ્થી રહેવું પડે એમ છે. અને આ કામ એક, બે દિવસના પ્રયત્નથી નથી થતું તેના માટે કેટલાક ફેરફાર કરવા પડે છે. જો તમારે લાઈફસ્ટાઈલમાં વધારે ફેરફાર કર્યા વિના નિરોગી રહેવું હોય તો સવારના સમયની એક આદત અપનાવી લો. આ આદત તમારી કાયાપલટ કરી દેશે.
Morning Habits: હાલ ઠંડીનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે. ઠંડીમાં જો કોઈ વ્યક્તિ બીમાર પડે તો ઠંડીને દોષ આપે છે, ચોમાસામાં બીમારી આવે તો પણ વાતાવરણને દોષ આપવામાં આવે છે. ગરમીમાં માંદગી આવે તો પણ ગરમીને દોષ આપવામાં આવે છે. પરંતુ હકીકતમાં તો દોષ વાતાવરણમાં નહીં આપણા શરીરમાં હોય છે. આપણું શરીર નબળું હોય તો બદલતા વાતાવરણમાં જે રોગ ફેલાય તેનો ચેપ લાગી જાય. હવે એવું તો શક્ય નથી કે દરેક ઋતુમાં કે બદલતા વાતાવરણમાં ઘરમાં કેદ થઈ ને રહી શકાય... તો પછી બારેમાસ નિરોગી રહેવાનો રસ્તો છે કે તમે શરીરને મજબૂત બનાવો.
જો શરીર મજબૂત હશે તો કોઈપણ રોગ શરીરમાં ઘર નહીં કરે. અને શરીરને અંદરથી મજબૂત બનાવવા માટે જીવનશૈલીમાં થોડા ફેરફાર કરવા પડે છે. આમ તો આજની લોકોની લાઈફસ્ટાઈલ એવી છે કે ઘણા બધા ફેરફારોની જરૂર છે પરંતુ જો તમે વધારે પડતા ફેરફાર ન કરી શકો તો સવારે હુંફાળુ પાણી પીવાનો ફેરફાર કરી લો. પોતાની જીવનશૈલી ન બદલવી હોય તો ફક્ત દિનચર્યામાં નાનકડો ફેરફાર કરી લો. આ એક નાનકડો ફેરફાર તમારી લાઈફ ચેન્જ કરી દેશે.
દિનચર્યામાં એક નાનકડો ફેરફાર કરીને તમે શરીરને નિરોગી રાખી શકો છો. તેના માટે તમારે આખા દિવસના રુટીનમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પણ નથી. બસ સવારે જાગો એટલે સૌથી પહેલા હુંફાળુ પાણી પી લેવું. રોજ સવારે 1 ગ્લાસ હુંફાળુ પાણી પીવાની ટેવ પાડો. બસ પછી કંઈજ નથી કરવાનું. બાકી બધું જ તમારું શરીર જાતે કરશે. કારણ કે તમે શરીરને જે સ્ટાર્ટની જરૂર છે તે આપી દીધો છે તો પછી શરીર બાકીનું કામ સારી રીતે કરવા લાગશે. સવારે હુંફાળુ પાણી પીશો તો શરીર તેનું કાર્ય શરુ કરી દેશે અને પછી તમે આખો દિવસ લાઈટ ફીલ કરશો.
સવારે હુંફાળુ પાણી પીવાથી શરીરમાં થતા ફેરફાર
શરીરની સફાઈ
સવારે હુંફાળુ પાણી પીવાથી શરીરમાં જમા થયેલા વિષાક્ત પદાર્થો બહાર નીકળવા લાગે છે. હુંફાળુ પાણી પીવાથી શરીર ગંદકીને બહાર કાઢવાની પ્રોસેસ શરુ કરી દે છે. તેનાથી શરીરના હોર્મોન સંતુલિત થઈ જાય છે. સવારે હુંફાળુ પાણી પીવાથી પાચન અગ્નિ તેજ થાય છે અને ભુખ પણ સારી લાગે છે.
મોં ની સફાઈ
સવારે મોં ની સફાઈ કરવી જરૂર હોય છે. મોં અને જીભની સફાઈનું કનેકશન પેટ સાથે હોય છે. જીભ પર જામેલી લેયર અને મોં માં વધતા કીટાણું ચા, કોફી કે અન્ય વસ્તુના માધ્યમથી પેટમાં જાય તો રોગનું કારણ બને છે. પરંતુ સવારે કોગળા કરી હુંફાળુ પાણી પીશો તો મોં ની સફાઈ થઈ જશે.
શરીર હળવું લાગશે.
સવારે હુંફાળુ પાણી પીને તમારા દિવસની શરુઆત કરશો તો ધીરેધીરે તમને તમારું શરીર હળવું ફીલ થશે. પાચનમાં સુધારો થવા લાગશે, ગટ હેલ્થ સુધરશે અને તમને વધારે એનર્જી ફીલ થશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
