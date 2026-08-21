/Tulsi Benefits: ચોમાસામાં તંદુરસ્ત રહેવાની ગોલ્ડન ટિપ, રોજ સવારે તુલસીના 8-10 પાન ખાઓ

Tulsi Benefits: ચોમાસુ એટલે બીમારીની ઋતુ. આવું એટલા માટે કે ચોમાસામાં શરીરની રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી પડી જાય છે અને તાવ, શરદી, ઉધરસ સહિત અલગ અલગ સમસ્યાઓ આ ઋતુ દરમિયાન વધારે જોવા મળે છે. વર્ષ દરમિયાન ચોમાસુ એવો સમય છે જ્યારે સૌથી વધુ રોગચાળો ફેલાય છે. જો ચોમાસામાં તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો તેનો ગોલ્ડન મંત્ર તુલસી છે. આયુર્વેદ અનુસાર રોજ તુલસીનું સેવન કરવાથી શરીરને ફાયદા થઈ શકે છે.
આયુર્વેદમાં તુલસીને ઔષધીય ગણવામાં આવે છે. વર્ષોથી તુલસીના પાનનો ઉપયોગ પારંપરિક ઘરેલુ ઉપચારોમાં કરવામાં આવે છે. આવા ઉપચારોથી પાચનતંત્ર થી લઈને શરદી, ઉધરસ જેવી સિઝનલ બીમારીઓમાં રાહત મળી શકે છે. તુલસીના પાન ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં પણ મદદ કરી શકે છે. તુલસીથી શરીરને ફાયદા થાય છે તે વાતો તો તમે પણ સાંભળી હશે પરંતુ આ ફાયદા તુલસીના કયા ગુણના કારણે થાય તે ખબર નહીં હોય. તો ચાલો સૌથી પહેલા તમને જણાવીએ તુલસીમાં કયા ઔષધીય ગુણો હોય છે.
તુલસીના ઔષધીય ગુણ
તુલસીને ઔષધીય છોડ માનવામાં આવે છે કારણ કે તેના પાનમાં એવા તત્વો હોય છે જે ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. તુલસીના પાનમાં વિટામીન સી, ઝીંક, આયરન, યુજેનોલ, એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને એન્ટી બેકટેરિયલ ગુણ હોય છે. આ બધા જ પોષક તત્વો એવા છે જે શરીરને હેલ્ધી રાખવામાં મદદ કરી શકે છે.
તુલસીનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો ?
ઔષધીય ગુણથી ભરપૂર તુલસીના પાનનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સરળ છે. તુલસીના પાન એવી વસ્તુ છે જેને તમે અલગ અલગ રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.
તુલસીના પાન ખાવાથી થતા ફાયદા
- ચોમાસા દરમિયાન રોજ સવારે આઠ થી દસ તુલસીના પાન ચાવીને ખાવાથી કે પછી તુલસીને પાણીમાં ઉકાળીને પીવાથી શરદી ઉધરસ જેવી સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે.
- રોજ તુલસીના પાનનું સેવન કરવાથી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ થઈ શકે છે.
- તુલસીના પાન ઉકાળેલું પાણી પીવાથી ગેસ પેટ ફૂલવું, અપચો જેવી પાચનની સમસ્યાઓમાં રાહત મળી શકે છે.
- તુલસીમાં રહેલા એન્ટી ઈન્ફ્લેમેટરી અને એન્ટિઓક્સિડન્ટ તત્વ શરીરમાં ઓક્સિડેટીવ સ્ટ્રેસ ઓછો કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
- કેટલીક રિસોર્ટ અનુસાર તુલસીનું સેવન કરવાથી બ્લડ સુગર પર પણ પોઝિટિવ પ્રભાવ જોવા મળ્યો છે. એટલે કે ડાયાબિટીસના દર્દી પણ તુલસીને ડાયટનો ભાગ બનાવી શકે છે.
- તુલસીની ચા પીવાથી શરદી ગળામાં તકલીફ અને ઉધરસ જેવી સમસ્યામાં રાહતનો અનુભવ થઈ શકે છે.
- તુલસીના પાન આવીને ખાવાથી કે પછી તુલસીનું પાણી પીવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધી શકે છે જેના કારણે વારંવાર થતી બીમારીઓથી રાહત મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)