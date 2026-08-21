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Tulsi Benefits: ચોમાસામાં તંદુરસ્ત રહેવાની ગોલ્ડન ટિપ, રોજ સવારે તુલસીના 8-10 પાન ખાઓ

Tulsi Benefits: ચોમાસામાં સૌથી વધુ બીમારીઓ ફેલાય છે. આ ઋતુમાં પણ તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો તેનો ઉપાય તુલસી છે. રોજ સવારે તુલસીના થોડા પાન ચાવીને ખાવા અથવા તેનું પાણી પીવુ અકસીર સાબિત થઈ શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 21, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:43 AM IST
Tulsi Benefits: ચોમાસામાં તંદુરસ્ત રહેવાની ગોલ્ડન ટિપ, રોજ સવારે તુલસીના 8-10 પાન ખાઓ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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