Toxic Positivity: મેન્ટલ હેલ્થ માટે ખતરનાક છે ટોક્સિક પોઝિટિવિટી, જાણો કેવા હોય તેના લક્ષણો
Toxic Positivity: સોશિયલ મીડિયા પર દરેક વ્યક્તિ પોતાની લાઈફને પરફેક્ટ દેખાડવા માંગે છે. લોકો ખરાબ સમયમાં પણ પોઝિટિવ હોય તેવો દેખાવ કરે છે પરંતુ આ સ્થિતિ વ્યક્તિની મેન્ટલ હેલ્થ માટે હાનિકારક છે.
Trending Photos
Toxic Positivity: આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર ટોક્સિક પોઝિટિવિટી બિહેવીયરની ચર્ચાઓ વધારે થઈ રહી છે. લોકોને દરેક પરિસ્થિતિમાં પોઝિટિવ રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે અને લોકો પોતે પણ પોઝિટિવિટી અપનાવવા માંગે છે પરંતુ ઘણી વખત પોઝિટિવિટી લોકોની મેન્ટલ હેલ્થને ટોક્સિક બનાવી દે છે. આ સ્થિતિને ટોક્સિક પોઝિટિવિટી કહેવાય છે. તો ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ ટોક્સિક પોઝિટિવિટી શું છે અને વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ પર તેની ખરાબ અસર કેવી રીતે પડે છે.
ટોક્સિક પોઝિટિવિટીનો સીધો અર્થ છે કે વ્યક્તિ પોતાના અને બીજાના નેગેટિવ ઈમોશંસને ઈગ્નોર કરી સતત પોઝિટિવ વિચાર દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગે. ઘણા લોકો આ સ્થિતિમાં ફોર્સફુલી પોતાની જાતને ખુશ અને પોઝિટિવ રાખવા માંગતા હોય છે. વારંવાર આવું કરવું વ્યક્તિ માટે હાનિકારક બની જાય છે.
મેન્ટલ હેલ્થ
ટોક્સિક પોઝિટિવિટી મેન્ટલ હેલ્થ પર ખરાબ અસર કરે છે. ટોક્સિક પોઝિટિવિટી ધીરે ધીરે અસર કરે છે તેથી વ્યક્તિ પોતે સમજી પણ શકતી નથી કે તેની સાથે શું થઈ રહ્યું છે. કારણ કે વ્યક્તિ પોતાની સાચી લાગણીને દબાવી દે છે. દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં દુ:ખ, ગુસ્સો, નિરાશા, ડર જેવી સ્થિતિ આવે છે. આ સ્થિતિને સ્વીકારવાને બદલે વ્યક્તિ અંદર અંદર આ ઈમોશન્સને દબાવે છે જેના કારણે મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી પર અસર થાય છે.
આત્મવિશ્વાસ
ટોક્સિક પોઝિટિવિટીના કારણે લોકો પોતાને દોષી માનવા લાગે છે. જ્યારે વ્યક્તિ ઉદાસ અનુભવ કરે છે ત્યારે તે લાગણીને સ્વીકારવાને બદલે પોતાને પોઝિટિવ વિચારવા માટે ફોર્સ કરે છે. આ ફોર્સ ધીરેધીરે તેના આત્મવિશ્વાસને ખતમ કરી નાખે છે. તેને લાગવા લાગે છે કે ઉદાસ કે પરેશાન રહેવું ખોટું છે. હંમેશા ખુશ જ રહેવું જોઈએ.
લાગણી
આજની દોડધામવાળી જીંદગીમાં પોઝિટિવ રહેવામાં કંઈ ખોટું નથી પરંતુ લાગણીને દબાવી અને ખુશ દેખાડવું ખોટું છે. નેગેટિવ ઈમોશંસ દબાવવાથી તે ખતમ નથી થઈ જતા, તે વધારે ગાઢ થઈ જાય છે. સાચી પોઝિટિવીટી એ છે કે વ્યક્તિ પોતાની નબળાઈ શું છે તે સ્વીકારે અને જીવનના ઉતાર-ચઢાવ બંનેને સ્વીકારી ખુશ રહે. પોતાની દરેક લાગણીને સ્વીકારવી જરૂરી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે