Track Your Health: જો તમે આ 6 કામ તકલીફ વિના કરી શકો છો તો તમે છો એકદમ ફીટ અને હેલ્ધી, નહીં તો છે લોચો
6 way to Track your Health: આજે તમને શરીરની ફિટનેસ અને હેલ્થ સારી છે કે નહીં તે ચેક કરવાની રીત જણાવીએ. જો તમે અહીં દર્શાવેલા 6 કામ તકલીફ વિના કરી શકો છો તો તમે હેલ્ધી છો. જો આ કામ ન કરી શકો તો સમજી લેવું શરીરમાં ચાલી રહી છે ગડબડ.
- હેલ્થ સારી છે કે નહીં ટ્રેક કેવી રીતે કરવું ?
- શરીર હેલ્ધી છે કે નહીં ટ્રેક કરવાની 6 રીત
- આ 6 કામ ન થઈ શકે તો લાઈફસ્ટાઈલ તુરંત સુધારો.
6 way to Track your Health: વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન અનુસાર આપણને થતી 60% બીમારીઓનું કારણ આપણી ખરાબ જીવનશૈલી હોય છે. જો આપણે યોગ્ય જીવનશૈલી અપનાવીએ તો આ 60% બીમારીઓ થવાનું જોખમ ટળી જાય છે. આ અંગે થયેલી એક રિસર્ચમાં તો એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિની ઉંમર પર અને સ્વાસ્થ્ય પર જીવનશૈલીનો એટલો પ્રભાવ હોય છે કે ખરાબ જીવનશૈલી તમારી ઉંમર ઓછી પણ કરી નાખે છે.
આજના સમયમાં મોટાભાગના લોકોની જીવનશૈલી બેઠાડું થઈ ગઈ છે અને આહારમાં જંક ફૂડનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. જેના કારણે લોકોને શરીરમાં બહારથી તો કોઈ સમસ્યા લાગતી નથી પરંતુ અંદર ગડબડ શરૂ થઈ જાય છે. પણ માણસની પ્રકૃતિ એવી હોય છે કે જ્યાં સુધી તકલીફ બીમારીનું રૂપ ન લઈ લે ત્યાં સુધી સમજતા નથી. તમારું શરીર ફિટ અને હેલ્ધી છે તેવું તમે માનતા હોય તો આ 6 કામ કરી જુઓ. અહીં દર્શાવેલા 6 કામ એ વ્યક્તિ જ તકલીફ વિના કરી શકે જે ફિટ અને હેલ્ધી હોય. જો તમે આ 6 કામ કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ વિના કરી શકો છો તો તમે હેલ્થી છો નહીં તો અત્યારથી જ તે ચેતી જવામાં સમજદારી છે.
પગના અંગૂઠા પકડો
શરીર હેલ્ધી છે કે નહીં તે જાણવું હોય તો સૌથી પહેલી એક્ટિવિટી છે કે તમે સીધા ઉભા રહો અને ધીરે ધીરે શરીરને આગળ ઝુકાવી હાથ વડે પગના અંગૂઠા પકડો. આ કામ કરતી વખતે ઘૂંટણ વાળવા નથી. જો તમે ઘુંટણ વાળ્યા વિના પગના અંગૂઠા ને આરામથી પકડી શકો છો તો તમે હેલ્ધી છો. જોકે આ કામ મોટાભાગના લોકો નહીં કરી શકે કારણ કે બેઠાડું જીવન શૈલીના કારણે શરીરમાં સ્ટીફનેસ વધી વધી ગઈ હોય છે અને ઘણા લોકોનું પેટ પણ વધેલું હોય છે જેના કારણે હાથ વડે પગના અંગૂઠા પકડી શકાતા નથી.
કામ કરતી વખતે સપોર્ટ વિના ટટ્ટાર બેસો
જો તમે માનો છો કે તમે હેલ્ધી છો તો ગરદન કે શરીરનો ઉપરનો ભાગ ઝુકાવ્યા વિના ટટ્ટાર બેસીને એક કલાક કામ કરો. સપોર્ટ વિના અને ગરદન કે કરોડરજુ ઝુકાવ્યા વિના કામ કરી શકો તો તમે હેલ્ધી છો. આજના સમયમાં મોટાભાગના લોકો જે ડેસ્કટોપ કરે છે તેઓ ગરદન અને કરોડરજ્જુ ઝુકાવીને જ કામ કરતા હોય છે તેમના માટે ટટ્ટાર બેસવું અને ગરદન સીધી રાખવી મુશ્કેલ કામ લાગે છે.
લાંબા સમય સુધી ઊભા રહી શકો
જો તમે મુસાફરી કરતી વખતે કે કોઈ સાર્વજનિક જગ્યાએ લાંબા સમય સુધી ઉભા રહો અને તમને કમર કે પગમાં કોઈ જ તકલીફ ન થાય તો તમે હેલ્ધી છો. જો તમે થોડી મિનિટ પણ ઉભા ન રહી શકો અથવા તો વધારે ઉભા રહો તો કમરમાં દુખાવો થવા લાગે, પગમાં સોજા આવી જાય તો સમજી લેવું કે તમારી હેલ્થ બરાબર નથી.
અલાર્મ વિના વહેલા જાગી જવું
મોટાભાગના લોકો આ કામ નહીં કરી શકતા હોય. જે હેલ્થ માટે પણ અલાર્મિંગ સિચ્યુએશન છે. આ કામ એ વ્યક્તિ જ કરી શકે જે રોજ સાતથી આઠ કલાકની ઊંઘ સમયસર કરે. જે આજના સમયમાં લગભગ અશક્ય છે. સવારે અલાર્મ મુક્યા વિના વહેલા જાગી જતા હોય તો તમે પોતાની જાતને હેલ્ધી માની શકો છો. પણ જો અલાર્મ બંધ કર્યા પછી પણ અડધી કલાક કે કલાક સૂઈ જતા હોય તો તમે હેલ્ધી નથી.
30 મિનિટ બાળકો સાથે રમો
બાળક સાથે કે પોતાના જીવનસાથી સાથે 30 મિનિટ કોઈપણ પ્રકારની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરો. અહીં એક્સરસાઇઝની વાત નથી તમે કોઈપણ રમત રમી શકો છો જેમકે બેડમિન્ટન, સાયક્લિંગ કે કોઈપણ મજેદાર રમત. જો તમે 30 મિનિટ કોઈપણ પ્રકારની તકલીફ વિના ફિઝિકલી એક્ટિવ રહી શકો છો તો તમે હેલ્થી છો. અને જો તમને કોઈ પણ પ્રકારની ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરવાથી થાક લાગે અથવા તો શ્વાસ ચડે છે તો તમારે સ્વાસ્થ્ય પર નજર રાખવી જોઈએ.
સીડી ચઢો અને ઉતરો
જો તમે એવું માનો છો કે તમે હેલ્ધી છો તો લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાને બદલે સીડી ચઢવા અને ઉતરવાનું રાખો. જો તમને દાદર ચઢતી વખતે કે ઉતરતી વખતે શ્વાસ ચઢે કે થાક લાગે જેવી તકલીફ ન થાય તો જ તમે હેલ્ધી અને ફિટ છો.
આ 6 કામમાંથી કોઈ 2 કામ પણ ન થઈ શકતા હોય તો તમારે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ પર ફોકસ કરવું જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
