Onion Viral Hack: શું ખરેખર ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખી હોય તો હીટસ્ટ્રોક ન આવે ? જાણો આ નુસખો સાચો કે ખોટો

Onion Viral Hack is Not Safe: હીટસ્ટ્રોક, લૂ, ગરમીથી બચવા માટે ડુંગળી ખીસ્સામાં રાખવાનો નુસખો ખૂબ પ્રચલિત છે. પરંતુ આ નુસખો ખરેખર કામ કરે છે ? જો તમને પણ આવો પ્રશ્ન થતો હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ આ વાયરલ નુસખાનું સત્ય શું છે ?
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 04, 2026, 04:30 PM IST
  • ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવાનો વાયરલ નુસખો સાચો કે ખોટો.
  • ઉનાળામાં ડુંગળી ખાવાથી ફાયદો થાય.
  • જાણો વાયરલ નુસખાનું સત્ય
     

Onion Viral Hack is Not Safe: વેસ્ટન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં હાલ પલટો આવ્યો છે. ભર ઉનાળે કમોસમી વરસાદના કારણે ગરમીથી થોડી રાહત મળી છે પરંતુ ગરમીથી પીછો છૂટ્યો નથી. હજુ તો આંકરો ઉનાળો સહન કરવાનો વારો આવશે. ઉનાળામાં જ્યારે તાપમાનનો પારો વધે છે ત્યારે લોકો લૂ, હીટસ્ટ્રોક અને ગરમીથી બચવા માટે શું કરવું અને શું નહીં તે જાણવા આતુર થઈ જાય છે. ગરમીમાં સૌથી મોટું જોખમ હીટસ્ટ્રોકનું હોય છે. જે લોકોને કામના કારણે ઘરેથી નીકળવાનું થતું હોય તેઓ લુ અને હીટસ્ટ્રોકથી બચવા માટે નુસખા પણ અજમાવતા હોય છે. આવા જ નુસખામાંથી એક નુસખો છે ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવી. 

ગરમી અને લુ ન લાગે તે માટે લોકો ઘરેલુ ઉપાય અજમાવતા હોય છે. આવો જ એક નુસખો છે ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવાનો. એવું માનવામાં આવે છે કે ગરમીના સમયમાં ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવાથી લૂ થી બચી શકાય છે. આજે તમને જણાવીએ કે આ વાયરલ નુસખો સાચો છે કે ખોટો. 

ઉનાળામાં ડુંગળીના ફાયદા 

આયુર્વેદ અનુસાર ડુંગળીની તાસીર ઠંડી હોય છે. ઉનાળામાં આહારમાં કાચી ડુંગળીનો સમાવેશ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કારણ કે ડુંગળી શરીરની આંતરિક ગરમી અને પિત્ત દોષને સંતુલિત કરવામાં મદદ કરે છે. ડુંગળી ખાવાથી ઉનાળામાં ચોક્કસથી ફાયદો થઈ શકે. પરંતુ તેનો અર્થ એવો નથી કે તમે ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખો તો લુ ન લાગે. 

ડુંગળી નહીં બચાવે હીટસ્ટ્રોકથી 

હેલ્થ એક્સપર્ટના જણાવ્યા અનુસાર ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવાથી હીટસ્ટ્રોકથી બચી શકાય તે વાત સાવ ખોટી છે. આ વાતનું કોઈ જ વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણ પણ નથી. ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખીને કોઈપણ વ્યક્તિ હીટસ્ટ્રોકથી બચી શકે નહીં. હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર હીટસ્ટ્રોક ત્યારે આવે છે જ્યારે વ્યક્તિનું શરીર વધારે પ્રમાણમાં ગરમ થઈ જાય. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે શરીરનું નેચરલ મેકેનિઝમ શરીરની આંતરિક ગરમીને કંટ્રોલ કરવામાં ફેલ થઈ જાય છે. આવી સ્થિતિમાં હીટસ્ટ્રોક આવે છે. હીટસ્ટ્રોક એક ગંભીર સ્થિતિ છે જેમાં વ્યક્તિને તુરંત સારવારની જરૂર પડે છે. આ ગંભીર સ્થિતિથી બચાવ ડુંગળી ન કરી શકે. તેથી ઉનાળામાં ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખવા જેવા નુસખા અજમાવવાથી બચવું જોઈએ.

હેલ્થ એક્સપર્ટ પણ જણાવે છે કે ડુંગળીને ખિસ્સામાં રાખીને ફરવાની ભૂલ કરવી નહીં. ઉનાળામાં ડાયટમાં કાચી ડુંગળીનો સમાવેશ કરી શકો છો તેનાથી શરીરને ફાયદો પણ થઈ શકે છે. ડુંગળી ઠંડી તાસીરની હોવાની સાથે તેમાં વિટામિન સી, પોટેશિયમ સહિતના પોષક તત્વો પણ હોય છે. ડુંગળી શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવામાં પણ મદદ કરે છે તેથી ડુંગળી ખાવાનું રાખવું. પરંતુ એવું જરા પણ માનવું નહીં કે તમે ગરમીમાં ખિસ્સામાં ડુંગળી રાખીને ફરશો તો તમને લુ કે હીટસ્ટ્રોકની સમસ્યા નહીં થાય. આવી ભૂલ કરવાથી જીવ જોખમમાં પણ મુકાઈ શકે છે તેથી ડુંગળીનો આ વાયરલ નુસખો ક્યારેય અજમાવવો નહીં.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

onionviral hackSummerડુંગળીઉનાળો

Trending news