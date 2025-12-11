Tulsi Leaves Benefits: તુલસીના પાન કઈ કઈ બીમારી મટાડે ? જાણો રોજ તુલસીના પાન ચાવીને ખાવાથી થતા ફાયદા વિશે
Tulsi Leaves Benefits: રોજ ચાવીને તુલસીના પાન ખાવામાં આવે તો તેનાથી 5 સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં ફાયદો થાય છે. આજે તમને જણાવીએ તુલસીના પાન ખાવાથી કઈ કઈ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાથી છુટકારો મળી શકે છે.
Tulsi Leaves Benefits: આયુર્વેદમાં તુલસીના પાનને ઔષધીય ગુણથી ભરપૂર માનવામાં આવે છે. તુલસીના પાનમાં પ્રોટેક્ટિવ ગુણ હોય છે જે શરીરને ટોક્સિક કણોથી બચાવે છે. તુલસીમાં એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ ભરપૂર માત્રામાં હોય છે જે શરીરને નુકસાન પહોંચાડતા ફ્રી રેડીકલ્સને દૂર કરે છે. ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે રોજ થોડા તુલસીના પાન ચાવીને ખાવાથી કેટલીક સમસ્યા તો દવા વિના જ મટી શકે છે. જો તમે પણ આ વાત ન જાણતા હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ રોજ તુલસીના પાન ખાવાથી શરીરને કેવા ફાયદા થાય છે.
તુલસીના પાન ખાવાથી થતા ફાયદા
શ્વાસ સંબંધિત સમસ્યા
તુલસીનું સેવન કરવાથી શ્વસન સંબંધિત તકલીફો જેમ કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, ગળામાં દુખાવો, શરદી, ઉધરસથી છુટકારો મળી શકે છે. રોજ ચાર થી પાંચ તુલસીના પાન ચાવીને ખાઈ જવા અથવા એક ગ્લાસ પાણીમાં તુલસીના પાન આદુ ઉમેરી ઉકાળી લેવું. ત્યાર પછી તે પાણી હૂંફાળું ગરમ હોય ત્યારે તેમાં મધ ઉમેરીને પી લેવું. તુલસીનો આ રીતે બનાવેલો ઉકાળો પીવાથી ઉધરસ મટે છે.
કોલેસ્ટ્રોલ
ખૂબ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે તુલસીનું સેવન કરવાથી હાઇ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું થઈ શકે છે. તેનાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટાડવામાં મદદ મળે છે અને હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે.
માથાનો દુખાવો
સ્ટ્રેસના કારણે માથાનો દુખાવો થતો હોય તો તુલસીનો સેવન કરી શકાય છે. તુલસી ખાવાથી માથાનો દુખાવો ઓછો થવા લાગે છે.. માથું દુખતું હોય ત્યારે તુલસીના પાન ચાવીને ખાઈ લેવા અથવા તો પાણીમાં તુલસીના પાન ઉકાળી પી લેવું.
મોઢામાં ચાંદા
જો તમે મોઢામાં થયેલા ઇન્ફેક્શનથી કે મોઢામાં વારંવાર પડતા ચાંદાથી પરેશાન હોય તો તુલસીના પાન ચાવીને ખાઈ શકો છો આ સમસ્યાઓથી છુટકારો મળી શકે છે.
પથરી
તુલસીના પાનનું સેવન કરવાથી પથરીની સમસ્યા પણ દૂર થઈ શકે છે, તુલસીનું પાણી કીડની સંબંધિત સમસ્યા ઓછી કરવામાં અસરદાર છે.
દાંતની સમસ્યા
તુલસીના પાન ચાવીને ખાવાથી કે તુલસીના પાનને સુકાવી તેનો પાવડર બનાવી દાંત પર લગાડવાથી દાંતની સફાઈ સારી રીતે થાય છે અને પીળા દાંત પણ ચમકવા લાગે છે.
રોજ તુલસીના પાન ખાવાથી શું થાય ?
તુલસીના પાન રોજ ખાવાથી શરીરને રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા મજબૂત થવા લાગે છે, તેનાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થાય છે અને પાચન શક્તિ પણ સુધરે છે. તુલસીના પાન ખાવાથી બ્લડ સુગર મેનેજ કરવું સરળ રહે છે. તેનાથી બ્લડ પ્રેશર જેવી સમસ્યામાં પણ ફાયદો થઈ શકે છે.
તમે તુલસીના પાનને ચાવીને પણ ખાઈ શકો છો અથવા તેને પાણીમાં ઉકાળીને પી પણ શકો છો. તુલસીના પાનનો રસ કાઢીને પણ તેનું સેવન કરી શકાય છે અને ચા કે દૂધમાં તુલસીના પાન ઉકાળીને પણ તેનો ફાયદો લઈ શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
