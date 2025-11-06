Prev
Tulsi Manjari: તુલસીના માંજરથી થતા લાભ વિશે જાણશો તો માંજર ફેંકવાને બદલે તેનો ઉપયોગ કરવા લાગશો

Tulsi Manjari Kadha Recipe: તુલસીના માંજર પણ તુલસીના પાન જેટલા જ લાભકારી છે. જો તમે યોગ્ય રીતે માંજરનો ઉપયોગ કરો છો તો તેનાથી શરીરને મોટા મોટા લાભ થાય છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 06, 2025, 06:20 PM IST

Tulsi Manjari Kadha Recipe: તુલસીના પાન આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે તે વાત તો તમે પણ જાણતા જ હશો. તુલસીના પાનનો ઉપયોગ અલગ અલગ સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં તમે કર્યો પણ હશે પરંતુ ખૂબ ઓછા લોકો જાણે છે કે સ્વાસ્થ્ય સમસ્યામાં તુલસીના માંજર પણ ઉપયોગી છે. તુલસીમાં જે માંજર આવતા હોય છે તેને લોકો ઉતારીને ફેંકી દેતા હોય છે. પરંતુ તુલસીના માંજરમાં પણ ઔષધીય ગુણ હોય છે અને તેનાથી પણ શરીરની કેટલીક સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. આજે તમને તુલસીના માંજરના આવા જ ફાયદા વિશે જણાવીએ આ ફાયદા વિશે જાણ્યા પછી તમે તુલસીમાં માંજર ફેકવાનું બંધ કરી દેશો અને તેનો ઉપયોગ કરવાનું શરૂ કરી દેશો. 

તુલસીના માંજરથી થતા ફાયદા 

- જો તમે વારંવાર બીમાર પડતા હોય તો તેનો મતલબ છે કે તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ નબળી છે. જો આવું હોય તો તુલસીના માંજરનું સેવન કરવાનું રાખો તુલસીના માંજર એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે જે ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે..

- જે લોકોને પાચન સંબંધિત સમસ્યા રહેતી હોય તેમણે પણ તુલસીની માંજરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તુલસીના માંજરનો નિયમિત ઉપયોગ કરવાથી ડાયજેશન સુધરે છે અને કબજિયાત, એસિડિટી, ગેસ જેવી પ્રોબ્લેમથી છુટકારો મળે છે. 

- જો તમે તમારા હાર્ટને વધતી ઉંમરે પણ હેલ્ધી રાખવા માંગો છો તો તુલસીના માંજરનું સેવન કરવાનું શરૂ કરી દો નિયમિત રીતે તુલસીના માંજરનો ઉપયોગ કરવાથી હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે. 

તુલસીના માંજરમાં ભરપૂર માત્રામાં એન્ટિ સ્ટ્રેસ પ્રોપર્ટીઝ હોય છે જે તમારા વધતા સ્ટ્રેસને ઓછું કરે છે. જો તમને વધારે પ્રમાણમાં સ્ટ્રેસ રહેતો હોય તો તુલસીના માંજર તમારા માટે બેસ્ટ છે. 

જે લોકોના વાળ ઝડપથી ખરી રહ્યા હોય અને માથામાં ટાલ પડી જવાની ચિંતા થતી હોય તેમણે પણ તુલસીને માંજર નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તુલસીના માંજર વાળના મૂળને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે અને ખરતા વાળ રોકે છે. 

તુલસીના માંજરનો ઉપયોગ કરવાની રીત 

તુલસીના માંજરનું સેવન કરવાની અલગ અલગ રીત છે જેમાં સૌથી બેસ્ટ છે તમે તુલસીનો માંજરને પાણીમાં ઉકાળી કાઢો તૈયાર કરી લો. જે રીતે તુલસીના પાનનો ઉકાળો બને છે તે રીતે જ તુલસીના માંજરનો ઉકાળો બનાવી શકાય છે. આ સિવાય એક ગ્લાસ પાણીમાં તુલસીના માંજર પલાળી સવારે તેનું સેવન કરવાથી પણ ફાયદો થઇ શકે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

