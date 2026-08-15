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Salt: સફેદ મીઠું, પિંક સોલ્ટ અને સંચળ વચ્ચે શું છે અંતર ? કયા મીઠાનો કેવી રીતે કરવો ઉપયોગ

Difference between Pink and White Salt: સફેદ મીઠું, પિંક સોલ્ટ અને સંચળ એકબીજાથી રંગમાં જ નહીં ગુણ અને ઉપયોગની રીતમાં પણ અલગ અલગ હોય છે. આજે તમને જણાવીએ કયા મીઠાનો ઉપયોગ ક્યારે કરવો અને તેના ફાયદા શું છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 15, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:25 PM IST
Salt: સફેદ મીઠું, પિંક સોલ્ટ અને સંચળ વચ્ચે શું છે અંતર ? કયા મીઠાનો કેવી રીતે કરવો ઉપયોગ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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