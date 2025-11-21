Prev
Unhealthy Food: શિયાળામાં આ 3 વસ્તુ ખાવાનું છોડી દેજો, ખાવાથી માંદગી પીછો નહીં છોડે અને વજન પણ વધશે

Unhealthy Food: ઠંડીમાં હેલ્ધી રહેવું હોય તો ખાનપાનમાં ખાસ પરેજી રાખવી જોઈએ. આજે તમને 3 એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ કે જેને શિયાળામાં ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ વસ્તુઓ ખાવાથી માંદગી વધે છે અને વજન પણ વધે છે. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:47 PM IST

Unhealthy Food: શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આ ઋતુ એવી છે જેમાં બીમારીઓ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. જો આ સમયે ઇમ્યુનિટી નબળી હોય તો તેના કારણે શરદી, ઉધરસ, પાચન સંબંધિત સમસ્યા ઝડપથી થઈ શકે છે. તેથી જ શિયાળામાં ખાન-પાનનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. ઠંડીની ઋતુમાં એવી વસ્તુઓને ડાયટમાં સામેલ કરવી જોઈએ જે શરીરને ગરમાવો આપે. તેની સાથે જ કેટલીક વસ્તુઓ ખાવાનું બંધ પણ કરી દેવું જોઈએ. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર એવી કેટલીક વસ્તુઓ છે જેને શિયાળામાં ખાવાથી શરીરને ગરમીને બદલે ઠંડક મળે છે અને તેનાથી શરીર પર ખરાબ અસર પણ થાય છે. આજે તમને એવી વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ જેને ઠંડીની ઋતુમાં ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમે પણ આમાંથી કોઈ વસ્તુ ખાતા હોય તો તેને ખાવાનું બંધ કરી દેજો. 

કાચા શાકભાજી 

અનેક લોકો એવા હશે જે સલાડમાં કાકડી, ટમેટા, કોબી, ગાજર જેવા શાકનો ઉપયોગ કરતા હોય. પરંતુ આ વસ્તુઓને શિયાળામાં કાચી ખાવી હાનિકારક છે. કાકડી, ટમેટા સહિતની વસ્તુ શરીરની ઠંડક વધારે છે. ઠંડીની ઋતુમાં શરીરને ગરમી અને એનર્જીની વધારે જરૂર હોય છે તેવામાં કાકડી ટમેટા જેવી વસ્તુઓ કાચી ખાવાથી શરીરની સમસ્યા વધી શકે છે તેના કારણે ડાયજેશન સ્લો થઈ જાય છે. આવી વસ્તુઓ ખાવાથી ગેસ, અપચો, પેટમાં દુખાવો જેવી સમસ્યા વધી શકે છે. આ તકલીફથી બચવા માટે શિયાળામાં સૂપ, બાફેલા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ 

પાણીવાળા ફળ 

શિયાળામાં પણ ફળ ખાવા જોઈએ અને ફળ હેલ્થી પણ હોય છે પરંતુ ઠંડીની ઋતુમાં તરબૂચ, ટેટી જેવા પાણીવાળા ફળ ખાવાથી શરીરનું ટેમ્પરેચર ઘટી શકે. શિયાળામાં આવા ફળ ખાવાથી ડાયજેશન ખરાબ થાય છે અને શરદી, ઉધરસ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. શિયાળા દરમિયાન સફરજન, જામફળ, સંતરા, મોસંબી જેવા ફળ ખાવા જોઈએ તેનાથી ઠંડીમાં ઈમ્યુનિટી બુસ્ટ થાય છે. 

ઓઇલી ફૂડ 

ઠંડીની ઋતુમાં તળેલી અને ચટપટી વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા તો થાય પરંતુ આવી વસ્તુ ખાવી હેલ્થ માટે સારી નથી. શિયાળામાં વધારે પડતું ઓઇલી ફૂડ ખાવાથી પાચન પર ખરાબ અસર પડે. સમોસા, પકોડા, ચટપટી વસ્તુઓ ખાવાથી વજન ઝડપથી વધી શકે છે. આવી વસ્તુઓ શિયાળામાં વધારે પડતી ખવાઈ જાય તો કોલેસ્ટ્રોલ વધી શકે છે અને ઈમ્યૂન સિસ્ટમ નબળી પડી શકે છે.

