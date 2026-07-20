/હાઈ યુરિક એસિડથી પરેશાન છો? તો આ વસ્તુઓથી હંમેશા રહો દૂર, ડોક્ટરે આપી મહત્વની સલાહ

High Uric Acid: યુરિક એસિડ શરીરનો એક એવો કચરો છે જે પ્યુરિનથી ભરપૂર ફૂડ ખાવાને કારણે વધે છે. યુરિક એસિડને સામાન્ય રીતે કિડની ફિલ્ટર કરી શરીરમાંથી બહાર કાઢે છે, પરંતુ જો કિડની યુરિક એસિડ ન કાઢી શકે તો તે શરીરમાં ફેલાવા લાગે છે. યુરિક એસિડના ક્રિસ્ટલ શરીરના સાંધામાં જેમ કે ઘૂંટણ, આંગળીઓ, કાંડા અને પગના અંગૂઠામાં ખાસ કરી જામી જાય છે. તેનાથી સોજા, દુખાવો અને ગાઉટની સમસ્યા થાય છે. તેવામાં ઓર્થોપેડિક સર્જન ડો. ઓબૈદુર રહમાને પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર પોસ્ટ શેર કરી છે અને જણાવ્યું છે કે હાઈ યુરિક એસિડમાં કઈ વસ્તુને ડાયટમાં સામેલ ન કરવી જોઈએ. તમે પણ જાણો ડોક્ટર કઈ વસ્તુ ન ખાવાની સલાહ આપે છે.
યુરિક એસિડ વધવા પર શું ન ખાવું જોઈએ
ઠંડા પીણાઃ ડોક્ટરની સલાહ છે કે બોટલમાં આવતા ઠંડા પીણાથી દૂર રહેવું જોઈએ કારણ કે તેનું હાઈ ફ્રુક્ટોસ લેવલ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનદાયક હોય છે અને સાંધાના દુખાવાને વધારે છે.
બિયરઃ બિયર સીધી રીતે યુરિક એસિડને પ્રભાવિત કરે છે. તેને પીવાથી યુરિક એસિડ વધે છે અને દુખાવો થાય છે. તેથી યુરિક એસિડમાં બિયર કે કોઈ અન્ય આલ્કોહોલનું સેવન ન કરવું જોઈએ.
ઓર્ગન મીટઃ ઘણા લોકો ઓર્ગન મીટ ખાવાનું પસંદ કરે છે, પરંતુ જે લોકોને વિટામિન બી12 ની સાથે-સાથે યુરિક એસિડની સમસ્યા છે તો તેના માટે ઓર્ગન મીટ ઠીક નથી. ઓર્ગનમીટમાં હાઈ પ્યુરિન હોય છે, જે સાંધામાં જઈ ક્રિસ્ટલ બને છે. તેનાથી દુખાવો વધી જાય છે.
મશરૂમઃ યુરિક એસિડમાં મશરૂમ ખાવાથી દૂર રહેવું જોઈએ. 100 ગ્રામ મશરૂમ જ 90થી 100 એમજી સુધી યુરિક એસિડ વધારી શકે છે.
સીફૂડઃ સાર્ડિન કે મેકેરલ જેવા સીફૂડ યુરિક એસિડને વધારે છે. તેથી તેનાથી દૂર રહેવું જોઈએ.
ડોક્ટર પણ સલાહ આપે છે કે યુરિક એસિડના દર્દીઓએ પોતાના સુગર ઇન્ટેક પણ ઓછઓ કરવો જોઈએ, જેનાથી યુરિક એસિડની સમસ્યા ઘટી શકે.
હાઈ યુરિક એસિડના શું લક્ષણ હોય છે
- સાંધામાં સોજા વધે છે અને દુખાવો રહે છે.
- સાંધા લાલ જોવા મળે છે અને હાથ લગાવવા પર ગરમ હોય તેવો અનુભવ થાય છે.
- કિડનીની સમસ્યા વધી શકે છે.
- પેશાબ કરવા સમયે બળતરા થઈ શકે છે અને પેશાબમાં ફીણ જોવા મળી શકે છે.
- પગના અંગૂઠામાં અચાનક ભારે દુખાવો થવા લાગે છે.
- કમરના નીચેના ભાગમાં દુખાવાનો અનુભવ થાય છે.
કઈ રીતે યુરિક એસિડ કંટ્રોલ થશે
હાઈ યુરિક એસિડને ઘટાડવા માટે પાણી વધુ પીવું જોઈએ. તેનાથી કિડનીને યુરિક એસિડ ફિલ્ટર કરી કાઢવામાં મદદ મળે છે. ભોજનમાં હાઈ ફાઈબર ફૂડ્સને સામેલ કરવા જોઈએ, પ્રોસેસ્ડ ફૂડથી બચવું જોઈએ અને વજન કાબુમાં રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચાર માત્ર જાગૃત કરવા માટે લખવામાં આવ્યા છે. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. તમે વધુ માહિતી માટે નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.