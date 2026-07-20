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હાઈ યુરિક એસિડથી પરેશાન છો? તો આ વસ્તુઓથી હંમેશા રહો દૂર, ડોક્ટરે આપી મહત્વની સલાહ

Uric Acid Foods: યુરિક એસિડ વધવા પર શરીરમાં એક નહીં ઘણી સમસ્યા થવા લાગે છે. તેવામાં યુરિક એસિડ વધવા પર શું ખાવું અને શું ન ખાવું તેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોય છે. તેવામાં અહીં જાણો યુરિક એસિડના દર્દીઓએ કઈ વસ્તુ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 20, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 11:24 AM IST
હાઈ યુરિક એસિડથી પરેશાન છો? તો આ વસ્તુઓથી હંમેશા રહો દૂર, ડોક્ટરે આપી મહત્વની સલાહ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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