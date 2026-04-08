Urine Problem: ગરમીના દિવસોમાં પેશાબમાં થતી બળતરા શાંત કરવાના ઘરેલુ ઈલાજ

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealthUrine Problem: ગરમીના દિવસોમાં પેશાબમાં થતી બળતરા શાંત કરવાના ઘરેલુ ઈલાજ

Urine Problem Home Remedies: ગરમીના દિવસોમાં પેશાબમાં બળતરા થવાની સમસ્યા વધી જતી હોય છે. આ તકલીફમાં શરીરને ઠંડક કરે તેવી વસ્તુઓનું પાણી શકાય છે. આ પ્રકારનું પાણી પીવાથી પેશાબમાં થતી બળતરા શાંત થઈ શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 08, 2026, 07:57 AM IST
  • પેશાબમાં બળતરા થવાના કારણ અને ઘરેલુ ઈલાજ.
  • પેટની ગરમી શાંત કરતાં 3 પ્રકારના પાણી વિશે જાણો.
  • જાણો ક્યારે જવું ડોક્ટર પાસે?
     

Trending Photos

Urine Problem Home Remedies: પેશાબ કરતી વખતે બળતરા થવી એ ઉનાળામાં થતી સમસ્યા છે. ઘણા લોકો આ તકલીફથી પરેશાન હોય છે. પેશાબમાં બળતરાની સમસ્યા જો કોઈને વારંવાર થતી હોય તો તેણે ડોક્ટરને બતાવી જરૂરી ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ. કારણ કે પેશાબ કરતી વખતે બળતરા, દુખાવો જેવી તકલીફો ગંભીર ઈન્ફેકશનના કારણે પણ થતો હોય છે. આ સ્થિતિમાં ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર સારવાર કરવી જરૂરી હોય છે. જો કે મોટાભાગે પાણી ઓછું પીવાતું હોય અને શરીરની ગરમીના કારણે પણ આવું થતું હોય છે. પેટની ગરમીના કારણે જો પેશાબમાં બળતરા થતી હશે તો તે આ 3 વસ્તુનું પાણી પીવાથી મટી જશે.

Add Zee News as a Preferred Source

પેશાબમાં બળતરાનો અનુભવ થાય તો દિવસ દરમિયાન પુરતાં પ્રમાણમાં પાણી પીવું. શરીર હિહાઈડ્રેટ હોય ત્યારે પણ પેશાબ સંબંધિત સમસ્યા થઈ શકે છે. આ સિવાય તમે અહીં દર્શાવેલા  3 પ્રકારના પાણી પણ પી શકો છો. આ પાણી શરીરને અંદરથી ઠંડક આપશે અને પેશાબ વધારે ઉતરશે જેના કારણે શરીરના ટોક્સિન્સ પેશાબ વાટે બહાર નીકળી જશે. અને બળતરા પણ શાંત થવા લાગશે. 

પેટની ગરમી શાંત કરતાં 3 પ્રકારના પાણી

ધાણાનું પાણી

પેશાબની બળતરા શાંત કરવા માટે અને શરીરને ઠંડક આપવા માટે સુકા ધાણાનું પાણી પીવું જોઈએ. ધાણાનું પાણી પેટની બળતરા, એસિડિટી અને પેશાબની બળતરા મટાડવા માટે ઉત્તમ છે. તેના માટે એક ગ્લાસ પાણીમાં રાત્રે 1 ચમચી સુકા ધાણા પલાળી દો. સવારે આ પાણીને ગાળીને પી જવું. આ પાણી પેશાબની બળતરાને શાંત કરશે અને યૂરિન મારફતે બળતરાનું કારણ એવા બેક્ટેરિયા શરીરમાંથી બહાર નીકળી જશે. 

આમળાનું પાણી

આમળાનું પાણી પણ પેશાબની બળતરાને શાંત કરવા માટે બેસ્ટ છે. ફ્રેશ આમળા તો હવે ન મળે પણ આમળાનું જ્યૂસ મળતું હોય છે. શુદ્ધ આમળાનું જ્યૂસ લઈ તેને પાણીમાં મિક્સ કરી દિવસમાં 2 વખત આ પાણી પીવું. આમળા ઈંફેશન મટાડવામાં મદદ કરશે અને પેટની ગરમી પણ શાંત થશે. 

નાળિયેર પાણી

ઉનાળામાં થતી પેશાબની બળતરામાં નાળિયેર પાણી સૌથી બેસ્ટ છે. દિવસ દરમિયાન એક કે બે નાળિયેરનું પાણી થોડા દિવસ રોજ પીવો. નાળિયેર પાણી શરીરને ઠંડક કરે છે અને તે મૂત્રવર્ધક પણ છે. તેનાથી પેશાબની બળતરાથી રાહત મળે છે. 

આ 3 વસ્તુમાંથી શરીરને જે પણ માફક આવે તેના પાણીનો ઉપયોગ કરો અને સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાણી પીવાનું પ્રમાણ વધારો. દિવસ દરમિયાન 10 ગ્લાસ પાણી પી શકો તેવો પ્રયત્ન કરો. પાણીનું પ્રમાણ વધારી દેશો તો પણ પેશાબની બળતરામાં રાહત થશે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Trending news