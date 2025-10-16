Prev
Urine Foam Cause: પેશાબમાં ફીણ આ ગંભીર બીમારીનો સંકેત, હળવાશમાં લેવાની ભૂલ ન કરતા

urine foam cause: ફીણવાળા પેશાબને હળવાશથી ન લેવો જોઈએ. જો આ સમસ્યા ચાલુ રહે, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો. ચાલો શક્ય કારણો અને અંતર્ગત તબીબી સ્થિતિનું અન્વેષણ કરીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 16, 2025, 03:25 PM IST

Urine Foam Cause: પેશાબમાં ફીણ આ ગંભીર બીમારીનો સંકેત, હળવાશમાં લેવાની ભૂલ ન કરતા

urine foam cause: આજના વ્યસ્ત જીવનમાં ફિટ રહેવું પણ ઓછું પડકારજનક નથી. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી મોંઘી પડી શકે છે. લોકોને ખ્યાલ નથી હોતો કે કેટલીક અજાણતાં ભૂલો કેટલી નુકસાનકારક હોઈ શકે છે. અહીં, અમે તમને એક સમસ્યા વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેને લોકો ઘણીવાર અવગણે છે. આવી સમસ્યાઓ ગંભીર બીમારીની નિશાની હોઈ શકે છે. ક્યારેક, પેશાબમાં ફીણ બને છે, જેને ફીણવાળું પેશાબ કહેવામાં આવે છે. લોકો આને હળવાશથી લે છે. ક્યારેક આ સામાન્ય છે, પરંતુ જો વારંવાર અને વધુ પડતું ફીણ દેખાય છે, તો તે કિડની અથવા અન્ય સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓનું નિશાની હોઈ શકે છે. જો તમે આ સમસ્યાનો અનુભવ કરી રહ્યા છો, તો સાવચેત રહો. ચાલો જોઈએ કે આવું કેમ થાય છે અને શું તે કોઈ રોગની નિશાની હોઈ શકે છે. અમે ડૉક્ટરનો સંપર્ક ક્યારે કરવો તે પણ ચર્ચા કરીશું.

હકીકતમાં પેશાબમાં ફીણ બનવા ક્યારેક-ક્યારેક ઝડપી પેશાબ કરવાને કારણે થાય છે, પરંતુ જ્યારે પેશાબમાં સતત ફીણ આવે અને તે સામાન્યથી વધુ દેખાવા લાગે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરવું જોઈએ.

પેશાબમાં ફીણ કેમ જોવા મળે છે?
પેશાબમાં ફીણ બનવાનું સૌથી મોટું કારણ જણાવવામાં આવે તે છે પ્રોટીનનું પેશાબમાં આવવું, જેને મેડિકલ ભાષામાં પ્રોટીન્યૂરિયા કહેવાય છે. આ સમસ્યા ત્યારે થાય છે જ્યારે કિડની સારી રીતે કામ કરી શકતી નથી અને લોહીનું પ્રોટીન પેશાબમાં જતું રહે છે, આ કારણ છે કે પેશાબમાં ફીણ દેખાવા લાગે છે.

ફીણવાળા પેશાબ અને કિડની વચ્ચે શું સંબંધ છે?
આરોગ્ય નિષ્ણાતો માને છે કે કિડની રોગ પણ ફીણવાળા પેશાબનું એક મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે. જ્યારે કિડની નબળી પડી જાય છે, ત્યારે તેઓ લોહીને યોગ્ય રીતે સાફ કરવામાં અસમર્થ હોય છે, અને પેશાબમાં અનિચ્છનીય પદાર્થો દેખાવા લાગે છે.

આ લોકો વધુ વખત આ સમસ્યાનો સામનો કરે છે
ફીણવાળું પેશાબ ડાયાબિટીસ ધરાવતા લોકો માટે એક સમસ્યા છે. લાંબા સમય સુધી હાઈ બ્લડ સુગર લેવલ કિડની પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે અને પેશાબમાં પ્રોટીન લીકેજ તરફ દોરી શકે છે. ઓછું પાણી પીવાથી પેશાબ જાડું થાય છે, જેનાથી ફીણ બનવાની શક્યતા વધી જાય છે. વધુમાં, પેશાબની નળીઓનો વિસ્તાર ચેપ (UTI) અથવા અમુક દવાઓ પણ આ સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે.

શું ફીણવાળો પેશાબ કિડનીને નુકસાન સૂચવી શકે છે?
વારંવાર પ્રશ્ન ઉદભવે છે: શું ફીણવાળો પેશાબ કિડનીને નુકસાન સૂચવી શકે છે? FelixHospital.com તેની વેબસાઇટ પર પ્રકાશિત એક લેખમાં સમજાવે છે કે ફીણવાળો પેશાબ હંમેશા કિડનીને નુકસાનની નિશાની નથી, પરંતુ તે ગંભીર બીમારીની શરૂઆતની નિશાની હોઈ શકે છે. અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે જો કિડની યોગ્ય રીતે કામ ન કરતી હોય, તો પ્રોટીન લોહીમાંથી પેશાબમાં ફિલ્ટર થઈ શકે છે, જેને પ્રોટીન્યુરિયા કહેવાય છે. આ કિડનીને નુકસાનની નિશાની હોઈ શકે છે. જો ફીણ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે તો આ સ્થિતિની શક્યતા વધી જાય છે. કિડનીને નુકસાનના ચિહ્નોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, વારંવાર સોજો, ભૂખ ન લાગવી, થાક અને ઘાટો પેશાબનો સમાવેશ થાય છે.

તમારે ક્યારે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ?
સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે જો તમને ફીણવાળું પેશાબ દેખાય તો તમારે ક્યારે ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ? જો આ સમસ્યા ચાલુ રહે, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરો. ડૉક્ટરો સામાન્ય રીતે પ્રોટીન અથવા ચેપની પુષ્ટિ કરવા માટે પેશાબનું પરીક્ષણ કરે છે. જો જરૂરી હોય તો, તેઓ રક્ત પરીક્ષણો અને અન્ય કિડની પરીક્ષણો પણ મંગાવી શકે છે. આ સમસ્યાની સારવાર ફીણવાળું પેશાબના મૂળ કારણ પર આધાર રાખે છે. નિષ્ણાતો સલાહ આપે છે કે જો તમે ડિહાઇડ્રેટેડ હોવ તો પુષ્કળ પાણી પીવો અને ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરો.

Disclaimer: પ્રિય પાઠક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા માટે આભાર. આ સમાચાર તમને જાગરૂત કરવાના ઈરાદાથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે તેને લખવામાં ઘરેલુ નુસ્ખા અને સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. તમે સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલા કોઈ ઉપાય અજમાવતા પહેલા ડોક્ટરની સલાહ લો.
 

