Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /Uttanpadasana: પેટની ચરબીથી લઈ મગજના સ્ટ્રેસ સુધીની તકલીફોને દુર કરે તેવા 1 આસાન વિશે જાણો, રોજ ફક્ત 5 મિનિટ કરો

Uttanpadasana: પેટની ચરબીથી લઈ મગજના સ્ટ્રેસ સુધીની તકલીફોને દુર કરે તેવા 1 આસાન વિશે જાણો, રોજ ફક્ત 5 મિનિટ કરો

Uttanpadasana: પેટની ચરબી, સ્ટ્રેસ, પાચનની તકલીફોથી રાહત નહીં છુટકારો મેળવવો હોય અને તે પણ વધારે મહેનત કર્યા વિના તો આયુષ મંત્રાલયે જણાવેલું આ આસન રોજ 5 મિનિટ કરો. આ આસન મગજના સ્ટ્રેસથી પેટની ચરબી સુધીની અનેક સમસ્યાથી મુક્તિ અપાવી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ આસન કયું છે અને તેને દિવસમાં કયા સમયે અને કેવી રીતે કરવાનું હોય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 19, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:10 PM IST
Uttanpadasana: પેટની ચરબીથી લઈ મગજના સ્ટ્રેસ સુધીની તકલીફોને દુર કરે તેવા 1 આસાન વિશે જાણો, રોજ ફક્ત 5 મિનિટ કરો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પેટની ચરબીથી લઈ મગજના સ્ટ્રેસ સુધીની તકલીફોને દુર કરે તેવા 1 આસાન વિશે જાણો
Uttanpadasana14 min ago
2
PM-VBRY scheme22 min ago
3
Ahmedabad to Colombo direct flight52 min ago
4
monsoon alert1 hr ago
5
Tesla Model Y1 hr ago