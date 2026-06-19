/Uttanpadasana: પેટની ચરબીથી લઈ મગજના સ્ટ્રેસ સુધીની તકલીફોને દુર કરે તેવા 1 આસાન વિશે જાણો, રોજ ફક્ત 5 મિનિટ કરો

Uttanpadasana: જો તમારે પેટની ચરબી, સ્ટ્રેસ, કબજિયાત, અપચો, માનસિક થાક જેવી તકલીફોથી મુક્તિ મેળવવી છે અને તેના માટે વધારે મહેનત પણ નથી કરવી તો આ આ માહિતી છેલ્લે સુધી વાંચો. આજે તમને એક એવા સરળ આસન વિશે જણાવીએ જેને પાંચ મિનિટ માટે નિયમિત કરવાનું શરૂ કરશો એટલે ઉપર જણાવેલી બધી જ તકલીફથી છુટકારો મળી જશે. આવું ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલયનું કહેવું છે.
આયુષ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર નિયમિત ઉત્તાનપાદાનસન કરવાથી પેટની ચરબીથી લઈને મગજના સ્ટ્રેસ સુધીની સમસ્યાથી રાહત મળી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આયુષ મંત્રાલય જણાવેલા આ આસનના ફાયદા વિશે અને તેને કરવાની રીત વિશે.
ઉત્તાનપાદાનસનના ફાયદા
આયુષ મંત્રાલયે તેના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ એક્સ પર પોસ્ટ કરીને ઉત્તાનપાદાનસન વિશેની જાણકારી શેર કરી હતી. આ જાણકારી અનુસાર નિયમિત ઉત્તાનપાદાનસન કરવાથી પેટના સ્નાયુ અને પેલ્વિક ફ્લોર મજબૂત થાય છે. આ આસન કરવાથી પેટના નીચેના ભાગ પર હળવું પ્રેશર આવે છે જેના કારણે રક્તસંચાર સુધરે છે અને પાચનતંત્રની સમસ્યાઓથી રાહત મળે છે.
આયુષ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર આ આસન એવા લોકોએ નિયમિત કરવું જોઈએ જેમનું પેટ ભારે રહેતું હોય, પેટ સાફ ન આવતું હોય અથવા તો પેટમાં દુખાવા જેવી સમસ્યાઓ રહેતી હોય છે.
ઉત્તાનપાદાનસન કરવાનો એક મોટો ફાયદો એ પણ છે કે તેનાથી માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ સુધરે છે. આયુષ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર નિયમિત આ આસન કરવાથી નર્વસ સિસ્ટમ રિલેક્સ થાય છે અને ચિંતા તેમજ બેચેની જેવી સમસ્યામાં રાહત થાય છે.
જે લોકોને અભ્યાસ કે ઓફિસમાં કામનું પ્રેશર રહેતું હોય અને સ્ટ્રેસ રહેતો હોય તેમણે આ આસન નિયમિત કરવું જોઈએ તેનાથી તેમને માનસિક સંતુલન જાળવી રાખવામાં મદદ મળી શકે છે.
ઉત્તાનપાદાનસન કેવી રીતે કરવાનું હોય ?
ઉત્તાનપાદાનસન કોણે ન કરવું ?
જે લોકોને હાઈ બ્લડ પ્રેશરની તકલીફ હોય તેમણે આ આસન ન કરવું.
જેમને પીઠના દુખાવા હોય અથવા કરોડરજ્જુ સંબંધિત સમસ્યા હોય તેમણે આ આસન કરવાનું ટાળવું.
ગર્ભવતી મહિલાઓએ અથવા તો પેટની સર્જરી કરાવી હોય તેવા લોકોએ પણ આ આસન કરતાં પહેલાં ડોક્ટરની સલાહ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)