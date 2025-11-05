Uric Acid: યુરિક એસિડના દર્દીએ શિયાળામાં ન ખાવા આ 3 શાક, અસહ્ય થઈ જશે સાંધાનો દુખાવો
Uric Acid: શિયાળામાં સાંધાના દુખાવાની સમસ્યા વધી જાય છે. યૂરિક એસિડના દર્દીઓએ શિયાળા દરમિયાન સાંધાના દુખાવાથી બચવું હોય તો 3 શાક ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ શાક તેમની સમસ્યા વધારી શકે છે.
Trending Photos
Uric Acid: ઠંડીની ઋતુ આવે એટલે સૌથી વધારે તકલીફ એવા લોકોને થાય જેમને સાંધાના દુખાવાની સમસ્યા રહેતી હોય.. સાંધાના દુખાવાથી રાહત મેળવવા માટે લોકો અલગ અલગ ઉપાયો કરતા હોય છે. ખાસ કરીને જેમને યુરિક એસિડની તકલીફ હોય તેમને સાંધાના દુખાવા શિયાળામાં વધી જતા હોય છે. સાંધાના દુખાવા મટે તેવા ઉપાય કરવાની સાથે લોકો અજાણતા એવી ભૂલ પણ કરી બેસે છે જેના કારણે સાંધાનો દુખાવો ઘટવાને બદલે વધી જાય છે.
ઠંડીની ઋતુમાં યુરિક એસિડના દર્દીઓએ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જ્યારે શરીરમાં યુરિક એસિડનું લેવલ વધી જાય છે તો યુરિક એસિડ પેશાબ વડે બહાર નીકળી શકતું નથી અને તેના કારણે સાંધામાં સમસ્યા વધવા લાગે છે. યુરિક એસિડ હોય તો શિયાળામાં કેટલીક વસ્તુઓ ખાવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. ખાસ કરીને આ 3 શાક શિયાળામાં ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. આ 3 શાક ખાવાથી યુરિક એસિડ ઝડપથી વધી શકે છે.
પાલક
યુરિક એસિડના દર્દી એ પાલકની ભાજી ખાવાથી દૂર રહેવું જોઈએ. પાલકમાં પ્યુરીન વધારે માત્રામાં હોય છે. પાલકની ભાજી ખાવાથી યુરિક એસિડ લેવલ વધી શકે છે અને સાંધામાં દુખાવાની સમસ્યા પણ વકરી શકે છે.
વટાણા
ઠંડીની ઋતુમાં વટાણાનો ઉપયોગ વધારે થતો હોય છે કારણ કે આ સમયે તાજા વટાણા મળતા હોય છે. પરંતુ જે લોકોને યુરિક એસિડની તકલીફ હોય તેમણે મર્યાદિત માત્રામાં જ વટાણા ખાવા જોઈએ. વટાણામાં પણ પ્યુરીનનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. તે સાંધાના દુખાવાને વધારી શકે છે.
રીંગણ
શિયાળામાં રીંગણનું ભરથુ ખાવું નાના-મોટા સૌ કોઈને ગમે છે પરંતુ યુરિક એસિડના દર્દી હોય તેમણે રીંગણાનું સેવન કરતાં પહેલાં એકવાર વિચારવું જોઈએ. વધારે માત્રામાં રીંગણ ખાવાથી યુરિક એસિડના દર્દીની તકલીફ વધી શકે છે. રીંગણનું સેવન કરવાથી શરીરમાં દુખાવા સોજાની સમસ્યા વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે