Irritability: આ વિટામિનની ખામીના કારણે વ્યક્તિનો સ્વભાવ થઈ જાય ચીડિયો, શરીરમાં આવી જાય નબળાઈ
Irritability Reason: જો અચાનક સ્વભાવમાં ચીડિયાપણું વધી જાય, શરીરમાં સતત થાક રહેતો હોય તો આ લક્ષણને ઈગ્નોર ન કરો. આ લક્ષણ શરીરમાં જરૂરી પોષકતત્વોની ખામીનું હોય શકે છે. આ ખામી કઈ છે અને તેને દુર કેવી રીતે કરવી ચાલો તમને જણાવીએ.
Irritability Reason: ઘણા લોકો એવા હોય છે જેમનો સ્વભાવ ચીડિયો હોય. ક્યારેક ચીડિયાપણું અનુભવાય તે સામાન્ય છે પરંતુ કેટલાક લોકોનું સ્વભાવ ચીડ-ચીડ કરવાનો હોય છે, તેઓ નાની વાત પર પણ ગુસ્સો કરવા લાગે છે. કોઈપણ વાત પર તે ભડકી જાય છે. આમ થવા પાછળ શરીરની ખામી જવાબદાર હોય છે.
આ ખામી અન્ય કોઈ વસ્તુની નહીં પરંતુ વિટામીનની હોય છે. શરીર સ્વસ્થ અને ફિટ રહે તે માટે દરેક પ્રકારના વિટામિન શરીરમાં હોય તે જરૂરી છે. જો કોઈ પણ વિટામીન શરીરમાં ઓછું હોય તો તેના કારણે શરીરને તકલીફ થાય છે. આવું જ વિટામીન છે વિટામીન બી12. જો શરીરમાં વિટામીન b12 ઓછું હોય તો તેની અસર બ્લડ સેલ, એનર્જી અને નર્વ સિસ્ટમને થાય છે. વિટામીન બી12 ઓછું હોય ત્યારે મૂડ ખરાબ રહે છે અને ચીડિયાપણું પણ વધી જાય છે. સાથે જ અન્ય ગંભીર સમસ્યાની શરૂઆત પણ થઈ જાય છે.
વિટામીન બી12 ની ખામીના મુખ્ય લક્ષણો
- વિટામીન બી12 ની ખામીનું મુખ્ય લક્ષણ છે મૂડ સ્વિંગ્સ અને ચીડિયાપણું. કારણ કે મગજમાં ખુશી ઉત્પન્ન કરતાં કેમિકલ ઓછા બને છે. જેના કારણે ગુસ્સો, ઉદાસી, ચીડિયાપણું વધી જાય છે.
- વિટામીન બી12 શરીરમાં ઓછું હોય તો શરીરમાં ઓક્સીજન પહોંચાડતા રેડ બ્લડ સેલ્સ ઓછા થઈ જાય છે જેના કારણે શરીરમાં સતત થાક રહે છે.
- વિટામીન બી12 નું અન્ય લક્ષણ છે હાથ પગમાં ઝણઝણાટી. કારણ વિના હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટી અનુભવાય છે. સાથે જ યાદશક્તિ નબળી પડી જાય છે. જીભ સોજી જાય છે અને ઘણીવાર ચાલવામાં પણ તકલીફ થાય છે.
મહત્વપૂર્ણ છે કે શાકાહારી લોકોમાં મોટાભાગે વિટામીન બી12 ની ઊણપ જોવા મળે છે. કારણ કે વિટામીન બી12 મુખ્ય રીતે ઈંડા, માંસ, માછલીમાંથી મળે છે. પરંતુ જો તમે વેજીટેરીયન છો તો આ ખામીને દુર કરવા માટે તમે દૂધ સહિતના ડેરી પ્રોડક્ટ વધારે લઈ શકો છો. સાથે જ ડોક્ટરની સલાહ લીધા પછી સપ્લીમેન્ટ પણ લઈ શકાય છે. વિટામીન બી12 ની ખામી હોય તો ડોક્ટર ઈન્જેકશન પણ આપે છે.
સૌથી મહત્વનું છે કે મૂડ સ્વિંગ સહિત શરીરની નબળાઈ લાંબા સમય સુધી રહે તો આ લક્ષણને ઈગ્નોર ન કરો. તુરંત જરૂરી ચેકઅપ કરાવો અને યોગ્ય ડાયટ ફોલો કરો.
