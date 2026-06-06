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Vitamin B12: વિટામિન બી12 ની ખામીના જીભ પર દેખાતા લક્ષણો, બી12 ઓછું હોય તો આંખ અને મગજને થાય ગંભીર નુકસાન

Vitamin B12 Deficiency: શરીર માટે વિટામિન બી12 સૌથી મહત્વનું હોય છે. જો આ વિટામિનની ખામી લાંબા સમય સુધી રહે તો મગજ, આંખ સહિતના અંગો પર ગંભીર અસરો થવા લાગે છે. શરીરમાં વિટામિન બી12 ઓછું છે કે નહીં તે જીભ જોઈને જાણી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 06, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:53 AM IST
Vitamin B12: વિટામિન બી12 ની ખામીના જીભ પર દેખાતા લક્ષણો, બી12 ઓછું હોય તો આંખ અને મગજને થાય ગંભીર નુકસાન

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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