શરીરમાં વિટામીન B12ની ઉણપના આ છે લક્ષણો, ડાયેટમાં ફટાફટ સામેલ કરો આ વસ્તુઓ!
Health Tips In Gujarati: આજકાલ તો વિટીમીન બી12ની ઉણપની સમસ્યા જાણે સામાન્ય બની ગઈ છે. ખાસ કરીને શાકાહારી લોકોમાં વિટામીન બી12ની ઉણપ જોવા મળતી હોય છે. ત્યારે જાણો વિટામીન બી12ની ઉણપ હોય તો શરીર કયા સંકેત આપે છે અને કયો આહાર લઈ શકાય.
વિટીમીન બી12 નસોના નિર્માણમાં મદદ કરે છે. શરીરના વિકાસ માટે વિટામીન બી12 ખુબ જ જરૂરી છે. વિટામીન બી 12ની ઉણપ હોય તો શરીરમાં અનેક પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોની ઓળખ કરીને વિટામીન બી12ની કમીને દૂર કરી શકાય છે.
વિટામીન બી12ની ઉણપના લક્ષણો
વિટામીન બી12ની ઉણપ હોય તો શરીરમાં અનેક પ્રકારના લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોની ઓળખ કરીને વિટામીન બી12ની સમસ્યાને દૂર કરી શકાય છે. વિટામીન બી12ની ઉણપ હોય તો શરીરમાં થાક મહેસૂસ થાય છે. ઊંઘ પૂરી થયા બાદ પણ શરીરમાં થાક લાગવો એ નોર્મલ સ્થિતિ નથી પરંતુ વિટામીન બી12ની કમીનો સંકેત હોઈ શકે છે.
નબળાઈ
કોઈ પણ કામ કરવામાં મન ન લાગે, નબળાઈ મહેસૂસ થવી એ પણ વિટામીન બી12ની કમીનો સંકેત હોઈ શકે છે.
યાદશક્તિ
વિટામીન બી12ની ઉણપ હોય તો યાદશક્તિ પર અસર પડતી હોય છે. યાદશક્તિમાં કમી થવાની બાબત નજરઅંદાજ ન કરવી જોઈએ કારણ કે તે વિટામીન બી12ની કમીનો સંકેત હોઈ શકે છે.
વિટામીન બી12ની કમીના કારણો
લાંબ સમય સુધી વધુ પ્રમાણમાં ચા અને કોફીનું સેવન કરવું, આંતરડાઓમાં બેક્ટેરિયાનું અસંતુલન, અને ઊંઘની કમીના કારણે વિટામીન બી12ની ઉણપ સર્જાઈ શકે છે. આવામાં વધુ પ્રમાણમાં કોફી કે ચાનું સેવન ન કરવું જોઈએ.
ડાયેટમાં સામેલ કરો આ વસ્તુઓ
વિટામીન બી12ની કમીને દૂર કરવા માટે ડાયેટીમાં સૂરજમુખીના બીજ, તલ, ઓમેગા 3, દૂધ, ઘી, મગની દાળ, આંબળા, દહીં વગેરે વસ્તુઓને સામેલ કરી શકાય છે. આ ચીજોને ડાયેટમાં સામેલ કરવાથી વિટામીન બી12ની કમીને દૂર કરી શકાય છે.
યોગ કરો
વિટામીન બી12ની કમીને દૂર કરવા માટે હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલને ફોલો કરો. હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ ઉપરાંત રોજ સવારે 10થી 15 મિનિટ તડકો ખાઓ. ચા અને કોફીનું સેવન ઓછામાં ઓછું કરો. રોજ પ્રાણાયામ કરો. પૂરતી ઊંઘ લો. વિટામીન બી12ની કમી સર્જાય તો ડોક્ટર પાસે જાઓ.
