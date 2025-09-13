Prev
Vitamin B12 Deficiency: આજે તમને જણાવીએ કે શરીરમાં વિટામિન B12 ઓછું હોય ત્યારે કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. સાથે જ જાણીએ કે કઈ વસ્તુઓ ખાવાથી વિટામિન B12 ની ખામીની નેચરલી દુર કરી શકાય. 
 

Sep 13, 2025

Vitamin B12 Deficiency: આ લક્ષણો જણાવે છે કે શરીરમાં ઓછું છે વિટામિન B12, જાણો કેવી રીતે વધારવું B12

Vitamin B12 Deficiency: શરીર સારી રીતે કામ કરે તે માટે અલગ અલગ વિટામિન્સ અને મિનરલ્સની જરૂર હોય છે. તેમાંથી એક મહત્વનું વિટામિન છે વિટામિન B12. જે આપણા ડીએનએ ને બનાવવા, રેડ બ્લડ સેલ્સનું નિર્માણ કરવા અને નર્વ્સની સુરક્ષામાં મદદ કરે છે. શરીરમાં આ ખાસ વિટામિનની ઊણપ હોય તો ઘણી સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે. આજે તમને જણાવીએ એ લક્ષણો વિશે જે ત્યારે જોવા મળે છે જ્યારે શરીરમાં વિટામિન B12 ઓછું હોય. સાથે જ જાણીએ કે નેચરલી વિટામિન B12 કેવી રીતે વધારવું. 

વિટામિન B12 ની ખાણીના લક્ષણો

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વિટામિન બી 12 ની ખામીનું પહેલું લક્ષણ એવું હોય છે જેને કોઈ સમજી શકતું નથી. વિટામિન B12 ની ખામીમાં શરુઆતમાં કોઈ ગંભીર લક્ષણ દેખાતા નથી. તેથી કોઈ જાણી શકતું નથી. પરંતુ જેમ જેમ વિટામિન B12 ની ઊણપ વધતી જાય તેમ તેમ હાથ અને પગમાં ઝણઝણાટી અને સુન્નતાની સમસ્યા થાય છે. આ સિવાય ઘણા લોકોને શરુઆતમાં પગમાં બળતરા જેવી તકલીફ થાય છે. 

જો સમય રહેતા ધ્યાન દેવામાં ન આવે તો નર્વ ડેમેજ થઈ શકે છે અને ડિપ્રેશન, કાનમાં અવાજ આવવા, એનીમિયા, માઉથ અલ્સર, વાળ ખરવા જેવી સમસ્યાઓ પણ વિટામિન B12 ની ઊણપના કારણે થઈ શકે છે. 

શરીરમાં વિટામિન B12 ખામી કેવી રીતે સર્જાય ?

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર શાકાહારી અને વિગન લોકોમાં મોટાભાગે વિટામિન B12 ઓછું જોવા મળે છે. કારણ કે વિટામિન B12 નોન વેજ ફુડમાં વધારે હોય છે. આ સિવાય વધતી ઉંમરે પેટમાં એસિડ ઓછું બને છે, અને પેટની અન્ય બીમારીઓ પણ રહે છે જેના કારણે વિટામિન B12 અવશોષિત નથી થઈ શકતું અને શરીરમાં તેની ઊણપ સર્જાય છે. આ સિવાય ઘણી એન્ટી બાયોટિક્સ, બર્થ કંટ્રોલ પીલ્સ પણ શરીરમાં વિટામિન B12 ની ઊણપનું કારણ બને છે. 

વિટામિન B12 કેવી રીતે વધારવું ?

ડોક્ટરોના જણાવ્યાનુસાર ફીશ અને ઈંડાનું સેવન કરીને વિટામિન B12 વધારી શકાય છે. જો તમે શાકાહારી છો તો દૂધ અને અન્ય ડેરી પ્રોડક્ટનું સેવન કરો. દૂધ, દહીં. પનીરમાં પણ વિટામિન B12 પ્રચુર માત્રામાં હોય છે. સાથે જ પેટનું સ્વાસ્થ્ય સુધારો જેથી પોષણ યોગ્ય રીતે અવશોષિત થઈ શકે. ડોક્ટરની સલાહ લઈ વિટામિન B12 માટેના સપ્લીમેન્ટ પણ લઈ શકો છો. 

હેલ્થ એક્સપર્ટ કહે છે કે શરીરમાં વિટામિન B12 ઓછું હોય તો તેને ઈગ્નોર ન કરો. કારણ કે ભલે તેના લક્ષણો સામાન્ય લાગે પરંતુ લાંબા સમયે તે નર્વ સિસ્ટમને ડેમેજ કરે છે અને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે.

