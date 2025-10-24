રાત્રે જોવા મળે છે વિટામિન Dની ઉપણના આ લક્ષણો, થઈ જજો સાવધાન
Vitamin D Deficiency: શું તમે પણ રાત્રે જોવા મળતા વિટામિન ડીના આ લક્ષણોને સામાન્ય સમજી નજરઅંદાજ કરવાની ભૂલ તો કરી રહ્યાં નથીને?
Health News: શું તમે જાણો છો કે લાંબા સમય સુધી વિટામિન Dની ઉણપ દૂર કરવામાં ન આવે તો સ્વાસ્થ્ય સાથે જોડાયેલી ઘણી ગંભીર સમસ્યા થઈ શકે છે. તમે આ જરૂરિ વિટામિનની કમીને ત્યારે દૂર કરી શકશો, જ્યારે તમે તેના લક્ષણોને ઓળખી શકશો. આજે અમે તમને વિટામિન ડીની કમીના કેટલાક એવા લક્ષણો વિસે જણાવીશું, જે માત્ર રાત્રે જોવા મળે છે.
દુખાવાનો અનુભવ થાય તો સાવધાન થઈ જાવ
પગ, જાંઘ, પીઠ કે બીજા સ્નાયુઓમાં દુખાવાનો અનુભવ થાય તો એલર્ટ થઈ જાય. રાત્રે સ્નાયુઓમાં દુખાવો થવાનો અર્થ હોઈ શકે છે કે તમારા શરીરમાં વિટામિન ડીની ઉણપ થઈ ગઈ છે. તમને જણાવી દઈએ કે મસલ દુખાવો વિટામિન ડીની કમીની વોર્નિંગ સાઇન સાબિત થઈ શકે છે.
સુન્નતાનો થઈ શકે છે અનુભવ
શરીરમાં સુન્નતાનો અનુભવ થવો આ લક્ષણ સામાન્ય નથી પરંતુ વિટામિન ડીની કમી તરફ ઇશારો કરે છે. આરોગ્ય નિષ્ણાતોના મતે, જો તમને શરીરમાં ખેંચાણ, નિષ્ક્રિયતા આવે છે અથવા કળતરનો અનુભવ થાય છે, તો તમારે તમારી તપાસ કરાવવી જોઈએ. તમે જેને એક નાનું લક્ષણ માનો છો તે વિટામિન ડી જેવા મહત્વપૂર્ણ વિટામિનની ઉણપનું સંકેત હોઈ શકે છે.
બચાવ કરવો જરૂરી
જો તમે વિટામિન ડીની કમીને પેદા થતી રોકવા ઈચ્છો છો તો તમારે દરરોજ થોડો સમય તડકામાં બેસવું જોઈએ. આ સિવાય વિટામિન ડીથી ભરપૂર ફીડ્સને તમારા ડાયટાં સામેલ કરવા જોઈએ. તમને જણાવી દઈએ કે ફેટી ફિશ, ઈંડાની જરદી, દૂધ, દહીં, સંતરામાં વિટામિન ડી સારી માત્રામાં હોય છે.
