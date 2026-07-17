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પેરેન્ટને હેલ્ધી રાખવા છે ? આજથી જ તેમને ખવડાવો આ 4 વસ્તુઓ, વધતી ઉંમરમાં આ વસ્તુઓ આપશે શક્તિ

દરેક સંતાન ઈચ્છે કે તેના માતાપિતા વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ સ્વસ્થ રહે અને પથારીવશ ન થઈ જાય. આ ઈચ્છા પુરી કરવામાં તમને મદદ કરશે આ 4 વસ્તુઓ. વૃદ્ધ થતા માતાપિતા આ 4 વસ્તુઓ ન ખાતા હોય તો આજથી જ તેમને ખવડાવો. આ વસ્તુઓ વધતી ઉંમરે તેમને જરૂરી શક્તિ આપશે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 17, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:26 PM IST
પેરેન્ટને હેલ્ધી રાખવા છે ? આજથી જ તેમને ખવડાવો આ 4 વસ્તુઓ, વધતી ઉંમરમાં આ વસ્તુઓ આપશે શક્તિ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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