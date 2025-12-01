Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

Lemon Water: શું શિયાળામાં લીંબુ પાણી પીવાથી શરદી-ઉધરસ થાય ? જાણો ઠંડીમાં લીંબુ પાણી કોણે ન પીવું જોઈએ

Lemon Water In Winter: ઉનાળામાં લીંબુ પાણી પીવાથી લાભ થાય છે પરંતુ શિયાળામાં લીંબુ પાણી પીવું કે નહીં તે અંગે મનમાં મુંજવણ હોય છે. ઘણા લોકો માને છે કે લીંબુ પાણી પીવાથી શરદી-ઉધરસ થઈ જાય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ શિયાળામાં લીંબુ પાણી પીવાય કે નહીં.. 
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Dec 01, 2025, 12:08 PM IST

Trending Photos

Lemon Water: શું શિયાળામાં લીંબુ પાણી પીવાથી શરદી-ઉધરસ થાય ? જાણો ઠંડીમાં લીંબુ પાણી કોણે ન પીવું જોઈએ

Lemon Water In Winter: લીંબુ એવી વસ્તુ છે જે ભોજનમાં સ્વાદ વધારવાથી લઈને સ્વાસ્થ્ય સુધારવા સુધીના કામ કરે છે. ગરમીમાં લીંબુ શરીર માટે વરદાન સમાન સાબિત થાય છે. ઉનાળામાં લીંબુ પાણી પીવાથી શરીરને અઢળક લાભ થાય છે. લીંબુ પાણી શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે અને ડિહાઇડ્રેશનથી બચાવે છે. વિટામીન સી થી ભરપૂર લીંબુ પાણી ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં પણ મદદ કરે છે. પરંતુ જ્યારે શિયાળો શરૂ થાય ત્યારે લીંબુ પાણી પીવાનું લોકો ઓછું કરી નાખે અથવા તો બંધ કરી દેતા હોય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે શિયાળામાં લીંબુ પાણી પીવાથી શરદી ઉધરસ જેવી તકલીફો થઈ શકે છે. સ્વાદમાં ખાટું લીંબુ શિયાળામાં શરીરને નુકસાન કરે કે નહીં આજે તમને જણાવીએ. 

Add Zee News as a Preferred Source

એક્સપર્ટ અનુસાર લીંબુ પાણી શરીર માટે ફાયદાકારક છે. લીંબુ વિટામીન સી નો સૌથી સારો સ્ત્રોત છે. લીંબુ ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરવામાં મદદ કરે છે. વિટામિન સી થી વાઈટ બ્લડ સેલનું ઉત્પાદન વધે છે. અને વિટામીન સી લીંબુ થી શરીરને મળી શકે છે. આમ તો લીંબુની તાસીર ઠંડી હોય છે પરંતુ શિયાળામાં લીંબુ પાણી પીવું શરીર માટે લાભકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે શિયાળામાં રોગપ્રતિકારક ક્ષમતા મજબૂત રહે તે જરૂરી છે. પરંતુ શિયાળામાં સવારના સમયે હૂંફાળા પાણીમાં લીંબુ ઉમેરીને પીવું જોઈએ તેનાથી શરીરમાંથી વિષાક્ત પદાર્થ બહાર નીકળી જાય છે અને પાચન ક્રિયા પણ સુધરે છે. દિવસની શરૂઆત હુંફાળા પાણીમાં લીંબુ ઉમેરીને પીને કરશો તો એનર્જી પણ વધશે. 

શિયાળા દરમિયાન મેટાબોલિઝમ સ્લો થઈ છે. જો તમે હુંફાળા પાણીમાં લીંબુનો રસ ઉમેરીને સવારે પીશો તો મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થશે અને શરીરનું આંતરિક તંત્ર સારી રીતે કામ કરવા લાગશે જેના કારણે વજન ઘટાડવામાં પણ મદદ મળશે. સવારે પીધેલું લીંબુ પાણી શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. લીંબુમાં સિટ્રિક એસિડ હોય છે જે શરીરની ચરબી પાડવામાં મદદ કરે છે. જમ્યા પછી તમે પાણીમાં ફક્ત લીંબુ ઉમેરીને પીશો તો પણ ફાયદો થઈ શકે છે. 

શિયાળામાં લીંબુ કોણે ન પીવું ?

શિયાળામાં પણ લીંબુ પાણી પી શકાય છે અને તેની સાચી રીત શું છે તે પણ તમે જાણી લીધી. હવે તમને જણાવી દઈએ કે શિયાળામાં કયા લોકોએ લીંબુ પાણી પીવાનું ટાળવું જોઈએ. 

- જે લોકોને એસીડીટીની તકલીફ રહેતી હોય તેમણે લીંબુ પાણી પીવાનું ટાળવું. 
- પેટમાં અલ્સર કે લો બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા હોય તેમણે પણ લીંબુ પાણી ન પીવું. 
- ખાટા ફળ ખાવાથી એલર્જી હોય તેમણે પણ લીંબુનું પાણી ન પીવું જોઈએ.
- જે લોકોને દાંત સંબંધિત સમસ્યાઓ હોય તેમણે પણ લીંબુ પાણી પીવાથી બચવું જોઈએ.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news