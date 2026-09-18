/ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: આ સામાન્ય લક્ષણો હોઈ શકે છે કિડની ફેલિયરની શરૂઆત, જાણો શું કહે છે ડૉક્ટર

Kidney Disease Symptoms: દર્દીઓમાં કિડની ધીમે-ધીમે કામ કરવાનું બંધ કરે છે, પરંતુ દર્દીઓને તેનો ખ્યાલ આવતો નથી. શરૂઆતમાં સામાન્ય સમસ્યા થાય છે, જેમ ખુબ થાક, પગમાં સોજા કે બેભાન થવું. લાગે છે કે આ બધુ લાંબા સમયથી રહેલા થાકને કારણે છે. પરંતુ જ્યારે ડોક્ટર પાસે પહોંચો છો તો ખ્યાલ આવે છે કે કિડની ખરાબ થઈ ગઈ છે. તેવામાં AIIMS, નવી દિલ્હીના નેફ્રોલોજી વિભાગના પ્રોફેસર ડો. સંદીપ મહાજન પાસેથી જાણો કિડની ફેલ થતાં પહેલા શરીરમાં કેવા ચેતવણી સંકેત જોવા મળે છે અને કઈ રીતે આ સંકેતોને ઓળખી શકાય છે.
શું છે કિડની ફેલિયર
આપણા દેશમાં દર 10માથી એક વ્યક્તિને કિડનીની સમસ્યા છે, અને મોટા ભાગના લોકો તેના વિશે જાણતા નથી. કારણ કે ક્રોનિક કિડની રોગ એક સાયલન્ટ કે ધીમે-ધીમે વધતી બીમારી છે અને તેના લક્ષણ જલ્દી સામે આવતા નથી. જ્યાં સુધી લક્ષણ જોવા મળે છે ત્યાં સુધી ખુબ નુકસાન થઈ જાય છે. તેવામાં ડો. સંદીપ મહાજનનું કહેવું છે કે કિડની ફેલિયરને સમજવું જરૂરી છે.
કિડની એક સતત કામ કરતું અંગ છે. તે દિવસભરમાં આશરે 200 લીટર લોહીની સફાઈ કરે છે. શરીરમાંથી કચરો બહાર કાઢવા સિવાય તે બ્લડ પ્રેશરને કંટ્રોલ કરે છે, પાણીની યોગ્ય માત્રા બનાવી રાખે છે અને ઈલેક્ટ્રોલાઇટ્સને ઠીક રાખે છે. આ સિવાય કિડની એવા ઘણા હોર્મોન બનાવે છે, જે શરીરમાં RCB એટલે કે રેડ બ્લડ સેલ્સની માત્રા અને હાડકાના સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ જરૂરી છે. જ્યારે કિડનીની ક્ષમતા ઓછી થવા લાગે છે તો શરીર તેને ઘણા સમય સુધી સંભાળવાનો પ્રયાસ કરે છે અને સંકેત આપતી નથી. પરંતુ જ્યારે લક્ષણો જોવા મળે છે ત્યારે કિડનીની ક્ષમતા ખુબ ઘટી જાય છે.
કિડનીની બીમારી કઈ-કઈ છે.
કિડનીની બીમારીને eGFR ના આધાર પર 5 સ્ટેજમાં વેચવામાં આવે છે.
આ ચેતવણી અને સંકેતોનો ન કરો નજરઅંદાજ
- તાજેતરમાં બ્લડ પ્રેશરનું હાઈ થવું કે એવું બ્લડ પ્રેશર જે પહેલા દવાઓની સાથે કંટ્રોલ હતું પરંતુ હવે કાબૂમાં આવી રહ્યું નથી, - પેશાબમાં ફીણ આવવા, લોહી પડવું, પેશાબની માત્રા ઘટી જવી, વારંવાર રાત્રે પેશાબ લાગવો.
- પગ અને આંખની આસપાસ સોજા દેખાવા.
ડોક્ટર જણાવે છે કે બીમારી વધવાની સાથે-સાથે ઘણા અન્ય લક્ષણ સ્પષ્ટ થાય છે, જેમ કે સતત થાક રહેવો જે આરામ કરવા છતાં ઠીક થતો નથી, ઉબકા આવવા અથવા ભૂખ ન લાગવી, મોઢામાં ધાતુ જેવો સ્વાદ આવવો, ત્વચા પીળી પડવી, ત્વચા સૂકી થવી અથવા અત્યંત સૂકાપણું, અથવા સતત ખંજવાળ આવવી. તેમાંથી કોઈ લક્ષણ જોવા મળે તો તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
કિડનીની તપાસ કરાવવી જરૂરી
સીરમ ક્રિએટિનિન ટેસ્ટ, એસ્ટિમેટેડ GFR અને યુરિન પ્રોટીન ટેસ્ટથી આ તપાસ સસ્તી છે અને સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. આ તપાસ જો સમય રહેતા કરાવવામાં આવે તો જીવન બદલાઈ શકે છે.
ક્યારે વધે છે કિડની રોગનો ખતરો
એવી કેટલીક સ્થિતિઓ છે જેમાં કિડની રોગનો ખતરો વધી જાય છે, જેમ કે ડાયાબિટીસ. ડાયાબિટીસ દુનિયાભરમાં કિડની ફેલિયરનું સૌથી મુખ્ય કારણ છે. સતત બ્લડ પ્રેશર વધુ રહેવું, પરિવારમાં કોઈને કિડનીની બીમારી હોવી, વારંવાર કિડની સ્ટોન, વારંવાર યુરિન ઇન્ફેક્શન થવું કે વારંવાર કિડનીમાં સમસ્યા કિડની રોગનો ખતરો વધારે છે. આ સિવાય સતત પેનકિલર ખાવી કે કિડનીને નુકસાન પહોંચાડનારી દવાઓ વધુ લેવી કિડનીની સમસ્યા વધારી શકે છે. આ સમસ્યાનો સામનો કરી રહેલા લોકોએ દર વર્ષે કિડનીની તપાસ કરાવવી જરૂરી છે.
ડોક્ટર કહે છે કે જો કિડનીની બીમારી સમય રહેતા પકડી લેવામાં આવે તો મેનેજ કરી શકાય છે. પરંતુ જો સ્ટેજ 4 કે 5માં પકડવામાં આવે તો સારવારના વિકલ્પ ઓછા થઈ જાય છે.