Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Health
  • /ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: આ સામાન્ય લક્ષણો હોઈ શકે છે કિડની ફેલિયરની શરૂઆત, જાણો શું કહે છે ડૉક્ટર

ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: આ સામાન્ય લક્ષણો હોઈ શકે છે કિડની ફેલિયરની શરૂઆત, જાણો શું કહે છે ડૉક્ટર

Kidney Failure Symptoms: એમ્સ નવી દિલ્હીના નેફ્રોલોજી વિભાગના પ્રોફેસર ડો. સંદીપ મહાજન પાસેથી જાણો કિડની ફેલિયર શું છે અને કઈ રીતે તેના શરૂઆતી લક્ષણ ઓળખી શકાય છે. ડોક્ટરનું કહેવું છે કે આ ચેતવણી સંકેતોને ક્યારેય નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 18, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:48 PM IST
ભૂલથી પણ ન કરો ઇગ્નોર: આ સામાન્ય લક્ષણો હોઈ શકે છે કિડની ફેલિયરની શરૂઆત, જાણો શું કહે છે ડૉક્ટર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર 3 ઈંચ વરસાદમાં અમદાવાદ થંભી ગયું! અંડરપાસ, રસ્તાઓ, AMTS-BRTS અને શાળાઓ બંધ!
2
3
4
5