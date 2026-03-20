Warts: ગરદન પર દેખાતા મસા દવા વિના કાઢવાની રીત, સ્કિન થઈ જશે એકદમ સાફ
Warts Removal Tips: મસા ત્વચા પર થતી સામાન્ય સમસ્યા છે. મોટાભાગના મસા ગંભીર સમસ્યાના કારણે નથી હોતા. આ મસાને સામાન્ય ઘરેલુ ઉપાયોની મદદથી દુર પણ કરી શકાય છે. મસા દુર કરવાના અલગ અલગ ઉપાયો વિશે તમને જાણકારી આપીએ.
Warts Removal Tips: ગરદન સહિતના શરીરના અંગો પણ ઘણા લોકોને ઝીણા ઝીણા મસા દેખાતા હોય છે. આ મસામાં દુખાવો થતો નથી. આ મસાથી કોઈ નુકસાન થતું નથી પણ તે દેખાવામાં ખૂબ જ ખરાબ લાગે છે તેથી લોકો એવા ઉપાયો શોધતા હોય છે જેની મદદથી આવા મસાને દવા કે ઓપરેશન વિના સાફ કરી શકાય. આજે તમને આવા જ ઘરેલુ નુસખા વિશે જણાવીએ જે મસાથી છુટકારો અપાવવામાં મદદ કરી શકે છે.
સ્કિન પરથી મસા કાઢવાના 8 ઘરેલુ ઉપાયો
1. સ્કિન પરથી મસા કાઢવા માટે ડુંગળીના રસનો ઉપાય પ્રચલિત છે. મસા પર સવારે અને સાંજે ડુંગળીનો રસ લગાડવાથી મસા નીકળી જાય છે.
2. વડના ઝાડના પાન લઈ તેનો રસ કાઢી મસા પર લગાડવાનો ઉપાય પણ અસરકારક માનવામાં આવે છે. વડના પાનનો રસ સ્કિન પર લગાડવાથી સ્કિન સોફ્ટ થવા લાગે છે અને મસા ત્વચા પરથી ખરી જાય છે.
3. દિવસમાં 3 થી 4 વખત મસા હોય તે ભાગ પર બટેટાની સ્લાઈસ કરી લગાડવી. બટેટામાં રહેલું સ્ટાર્ચ મસાને સ્કિન પરથી દુર કરવામાં મદદ કરે છે.
4. અળસીના બીને પલાળી તેને વાટી લો. તેમાં મધ મિક્સ કરી મિશ્રણ તૈયાર કરી મસા પર લગાડો. રોજ લગાડવાથી 4 થી 5 દિવસમાં મસા ખરી જશે.
5. રુમાં એપલ સાઈડર વિનેગર લઈ તેને મસા પર લગાડો. દિવસમાં 3 થી 4 વખત મસા પર વિનેગર લગાડવું. તેનાથી થોડા દિવસોમાં મસા ખરી જશે.
6. મસા સાફ કરવા માટે એક વાટકીમાં બેકિંગ સોડા લઈ તેમાં એરંડીયાનું તેલ ઉમેરી મિશ્રણ તૈયાર કરો. આ પેસ્ટને મસા પર લગાડો અને આખી રાત રહેવા દો. થોડા દિવસ આવું કરશો એટલે મસા ખરી જશે.
7. લસણની કળી છોલી તેની પેસ્ટ બનાવી મસા પર લગાડી શકાય છે. મસા પર લસણ લગાડવાથી મસા સુકાવા લાગે છે અને પછી ખરી જાય છે.
8. અનાનસનો રસ કે તેની પેસ્ટ મસા પર લગાડવાથી પણ મસા સ્કિન પરથી સાફ થઈ શકે છે.
સ્કિન પરથી મસા દુર કરવાના આ ઉપાયો પ્રચલિત છે. પરંતુ જો આ ઉપાય કરવાથી કોઈપણ પ્રકારની સમસ્યા વધતી જણાય તો તુરંત તેનો ઉપયોગ બંધ કરી ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. આ સિવાય જો સ્કિન પર અચાનક કોઈ મસો થાય અને તેની સાઈઝ ધીરેધીરે વધતી જણાય તો પણ ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
