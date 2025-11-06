Prev
Water Chestnut: શિયાળામાં અચૂક ખાવા શિંગોડા, હાડકા થઈ જશે લોખંડ જેવા મજબૂત, હાર્ટ પણ રહેશે હેલ્ધી

Water Chestnut Benefits: શિંગોડા શિયાળાનું સુપરફુડ છે. આ ઋતુમાં શિંગોડા ખાવા જ જોઈએ. કારણ કે તેનાથી શરીરને અદ્ભુત લાભ થાય છે. શિંગોડા પોષકતત્વોનો ખજાનો છે. ઠંડીની ઋતુમાં આ સુપરફુડ ખાવાથી શરીરને કયા ફાયદા થાય છે ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 06, 2025, 08:32 AM IST

Water Chestnut Benefits: પાણીમાં ઉગતા શિંગોડા જેને વોટર ચેસ્ટનટ્સ પણ કહેવામાં આવે છે તે શિયાળાની ઋતુનું સુપરફુડ છે. શિયાળામાં શિંગોડા ખૂબ ખાવામાં આવે છે. શિંગોડા સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને તેમાં ભરપુર માત્રામાં પોષકતત્વો હોય છે. તે શરીરને બીમારીઓથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. શિંગોડા શરીર માટે મખાના કરતાં પણ વધારે ફાયદાકારક છે. શિંગોડા શરીરને ભરપુર માત્રામાં પોષકતત્વો પુરા પાડે છે અને ઊર્જા આપે છે જેના કારણે શરીર બીમારીઓથી બચે છે. આજે તમને શિંગોડા ખાવાથી થતા લાભ વિશે વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ. આ લાભ વિશે જાણ્યા પછી તમે પણ આ સીઝનમાં શિંગોડા ખાવા લાગશો. 

Add Zee News as a Preferred Source

શિયાળામાં શિંગોડા ખાવાથી થતા લાભ

1. શિંગોડામાં કાર્બોહાઈડ્રેટની માત્રા વધારે હોય છે જે શરીરને તુરંત એનર્જી આપે છે. શિયાળામાં શિંગોડા ખાવાથી થાક દુર થાય છે અને શરીરમાં સ્ફુર્તી બની રહે છે. 

2. શિંગોડા પાણીમાં ઉગતું ફળ છે. તેથી તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. ઠંડીની ઋતુમાં આ ફળ ખાવાથી શરીર હાઈડ્રેટ રહે છે અને સ્કિન પર નેચરલ ગ્લો આવે છે. 

3. શિંગોડામાં વિટામિન બી6, આયરન અને પોટેશિયમ જેવા તત્વો હોય છે જે ઈમ્યૂન સિસ્ટમને બુસ્ટ કરે છે. નિયમિત રીતે શિંગોડા ખાવાથી રોગ પ્રતિરોધક ક્ષમતા વધે છે અને શરદી-ઉધરસ જેવી બીમારીઓથી બચાવ થાય છે. 

4. શિંગોડામાં રહેલું પોટેશિયમ શરીરમાં સોડિયમનું સ્તર સંતુલિત કરે છે. જેનાથી બ્લડ પ્રેશર સામાન્ય રહે છે. હાઈ બીપીવાળા લોકો માટે શિંગોડા ફાયદાકારક ગણાય છે. 

5. શિંગોડામાં એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે જે મગજને શાંત કરવામાં મદદ કરે છે. તેનાથી સ્ટ્રેસ અને ચિંતા ઓછી થાય છે અને મૂડ સુધરે છે. 

6. શિંગોડામાં કેલ્શિયમ અને ફોસ્ફોરસ ભરપુર માત્રામાં હોય છે જે હાડકાં અને દાંતને મજબૂત બનાવે છે. 

7. શિંગોડામાં રહેલા એન્ટી ઓક્સીડન્ટ અને ફાઈબર હૃદય રોગથી બચાવ કરવામાં સહાયક હોય છે. તેનાથી કોલેસ્ટ્રોલ નિયંત્રિત થાય છે અને હાર્ટ હેલ્થ સુધરે છે.

શિંગોડા ખાવાની રીત

શિંગોડાને તમે અલગ અલગ રીતે ખાઈ શકો છો. ઘણા લોકો શિંગોડાને બાફીને ખાતા હોય છે તો ઘણા લોકો તેને શેકીને ખાવાનું પસંદ કરે છે. ઘણા લોકો શિંગોડા સુકા પણ ખાતા હોય છે. કોઈપણ રીતે તમે શિંગોડા ખાશો તેનાથી શરીરને એનર્જી મળશે. તેથી આ શિયાળામાં શિંગોડાને ડાયટમાં સામેલ અચૂક કરજો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

