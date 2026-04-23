Watermelon: તરબૂચ ખાવામાં આ ભુલ ક્યારેય ન કરવી, તરબૂચની એક ચીર પણ આ રીતે ખાધી તો તબિયત બગડી જશે

Watermelon Eating Mistakes: ઉનાળામાં કેરી કરતાં પણ વધારે ખવાતું ફળ તરબૂચ છે. તરબૂચ ઉનાળામાં ખાવું જોઈએ પણ  તરબૂચ ખાવામાં આ ભુલ ક્યારેય ન કરવી જોઈએ. આજે તમને જણાવીએ કેવી રીતે તરબૂચ ખાવાથી ઉનાળામાં તબીયત બગડી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 23, 2026, 03:55 PM IST
Watermelon Eating Mistakes: ઉનાળામાં તરબૂચ ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કારણ કે તરબૂચ હાઇડ્રેટિંગ ફ્રુટ છે. તરબૂચમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. ઉનાળામાં આ ફળ ખાવાથી ડિહાઇડ્રેશનથી બચી શકાય છે અને સાથે જ ઘણા બધા ફાયદા પણ થાય છે. તરબૂચ ખાવામાં પણ સ્વાદિષ્ટ હોય છે તેથી નાના મોટા સૌ કોઈ શોખથી તરબૂચ ખાય છે. જોકે ઉનાળામાં ફાયદો કરતુ તરબૂચ ખાવામાં કેટલીક ભૂલ કરવાનું ટાળવું જોઈએ.

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર ઉનાળામાં તરબૂચ દિવસમાં કોઈ પણ સમયે ખાઈ શકાય છે પરંતુ સવારે ખાલી પેટ ખાવાનું ટાળવું જોઈએ. જો તમે સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાની ભૂલ કરો છો તો તેનાથી શરીરને ગંભીર નુકસાન પણ થઈ શકે છે. જો તમે જાણતા નથી કે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાથી કેવી તકલીફો થઈ શકે તો ચાલો તમને જણાવીએ. જો તમારા ધ્યાનમાં એવી કોઈ વ્યક્તિ હોય જે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાની કે તરબૂચનું જ્યુસ પીવાની ભૂલ કરતી હોય તો તેને પણ આ જાણકારી આપો. 

ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાથી થતા નુકસાન 

બ્લોટિંગ થઈ શકે છે 

સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાથી બ્લોટિંગની સમસ્યા થઈ શકે છે. તરબૂચમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. જો સવારે ખાલી પેટ વધારે પ્રમાણમાં તરબૂચ ખાવામાં આવે તો ગેસ અને બ્લોટિંગ થવાની શક્યતા વધી જાય છે. જો સવારે તરબૂચ ખાવું હોય તો તરબૂચ ખાતા પહેલા હળવો નાસ્તો કરી લેવો. 

બ્લડ સુગર સ્પાઇક 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સવારે ખાલી પેટ તરબૂચનું જ્યુસ પીવાથી કે તરબૂચ ખાવાથી બ્લડ સુગર સ્પાઈક થઈ શકે છે. આ ભૂલ એવા લોકોને ભારે પડી શકે છે. જેમને ડાયાબિટીસ હોય અથવા તો બોર્ડર લાઈન ડાયાબિટીસ હોય તેઓ સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાય તો તરબૂચમાં રહેલું ફ્રુકટોસ શરીરનું બ્લડ સુગર ઝડપથી વધારી દે છે. 

એસીડીટી થઈ જશે 

જો તમને વારંવાર એસીડીટી થતી હોય તો તમારે સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાની ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાથી એસિડિટીની તકલીફ અનેક ગણી વધી જાય છે.. ફ્રિજમાં રાખેલું ઠંડુ તરબૂચ ખાવાથી થોડી મિનિટ તો સારું લાગશે પરંતુ પછી છાતીમાં બળતરાની શરૂઆત થઈ શકે છે. તેથી જે લોકોને એસીડીટી રહેતી હોય તેમણે સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાનું ટાળવું. 

પાચન તંત્ર બગડશે 

જે લોકોનું પાચનતંત્ર નબળું હોય એટલે કે જેમને વારંવાર લુઝ મોશન થઈ જતું હોય અથવા કબજિયાત થઈ જતી હોય એવા લોકોએ સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવું નહીં. પાચન તંત્રની નબળાઈ ધરાવતા લોકોએ તરબૂચ હળવો નાસ્તો કર્યા પછી જ ખાવું જોઈએ. 

પોષક તત્વોનો અભાવ 

હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર સવારનો નાસ્તો એવો હોવો જોઈએ જેમાં ફાઇબર અને પ્રોટીનનું પ્રમાણ વધારે હોય. આવો નાસ્તો કરવાથી શરીરને જરૂરી એનર્જી મળે છે અને શરીરમાં શક્તિ પણ જળવાઈ રહે છે. જો સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાવાનું રાખો છો તો તેનાથી શરીરને જરૂરી પ્રોટીન અને ફાઇબર મળતું નથી. આ સિવાય સવારે ખાલી પેટ તરબૂચ ખાધા પછી સુગર ક્રેવિંગ વધી જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

