/મીઠું તો આપણે રોજ ખાઈએ છીએ, પરંતુ આયોડીનયુક્ત મીઠું શરીર માટે કેમ જરૂરી છે? જાણો તેના ફાયદા

Daily Iodine Requirement: મીઠાનું સેવન દરેક ઘરમાં થાય છે, તેના વગર ભોજનમાં સ્વાદ જ નથી આવતો. કદાચ જ કોઈ એવું ભોજન હશે જેમાં મીઠાનો ઉપયોગ ન થતો હોય. અહીં સુધી કે કેટલીક મીઠાઈઓ બનાવવા માટે પણ મીઠાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. નિયમિત માત્રામાં મીઠાનું સેવન સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે અને તેના અનેક ફાયદા પણ છે. જો કે, વધુ પડતા મીઠાનું સેવન સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પણ પહોંચાડી શકે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે, આયોડીનયુક્ત મીઠું સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલું જરૂરી છે? તેનું સેવન સ્વાસ્થ્ય પર શું અસર કરે છે અને વ્યક્તિએ દરરોજ તેનું કેટલું સેવન કરવું જોઈએ? ચાલો જાણીએ.
શું છે આયોડીનયુક્ત મીઠું?
Vikaspediaમાં નોંધાયેલી માહિતી અનુસાર, આયોડીનયુક્ત મીઠું સામાન્ય મીઠું જ હોય છે, જેમાં શરીરની આયોડીનની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે થોડી માત્રામાં આયોડીન મિક્સ કરવામાં આવે છે. તે દેખાવમાં, સ્વાદમાં અને ઉપયોગમાં એકદમ સામાન્ય મીઠા જેવું જ લાગે છે. તમને કદાચ ખબર ન હોય, પરંતુ આયોડીન એક કુદરતી તત્વ છે, જે શરીરની ઘણી જરૂરી પ્રક્રિયાઓ અને ખાસ કરીને થાયરોઈડ ગ્રંથિના યોગ્ય કામકાજમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. શરીરમાં તેની યોગ્ય માત્રા હોવાથી અનેક પ્રકારના વિકાસ થાય છે, જે સારા સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે.
સ્વાસ્થ્ય માટે આયોડીનયુક્ત મીઠું કેમ જરૂરી છે?
આયોડીનને શરીર અને મગજના યોગ્ય વિકાસ માટે અત્યંત જરૂરી પોષક તત્વ માનવામાં આવે છે. તેની કમીથી ગળામાં સોજો, થાક, આળસ અને કામ કરવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે, જે અનેક મામલાઓમાં વ્યક્તિને ખૂબ જ પરેશાન કરી શકે છે. જ્યારે બાળકો અને સગર્ભા સ્ત્રીઓ માટે પૂરતું આયોડીન ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કે તે પછી તેની ઉણપ બાળકના શારીરિક અને માનસિક વિકાસને અસર કરી શકે છે. એટલા માટે સારું રહેશે કે તમે તપાસ કરાવો અને ડોક્ટરની સલાહ અનુસાર, જો શરીરમાં તેની ઉણપ હોય તો તે ઉણપને દૂર કરો.
એક વ્યક્તિને કેટલું આયોડીન જોઈએ?
રિપોર્ટ્સ અનુસાર, દરરોજ સરેરાશ 150 માઈક્રોગ્રામ એટલે કે સોયની અણી જેટલું આયોડીન એક વ્યક્તિ માટે જરૂરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે તમારે આજીવન એક નાની ચમચીથી પણ ઓછું આયોડીન જોઈએ છે, તો જ તમારા શરીરમાં તેની ઉણપ નહીં થાય. શરીરને દરરોજ નિયમિતપણે આયોડીન મળવું જરૂરી છે, તેથી તપાસ કરાવો અને ડોક્ટરની સલાહ મુજબ તમારા આહારમાં તેનો સમાવેશ કરો. જો કે, જો તમે પૂરતી માત્રામાં સેવન કરી રહ્યા છો, તો તે સારી વાત છે. પરંતુ ધ્યાન રાખો કે મીઠાનું જરૂરિયાત કરતાં વધુ સેવન પણ સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર કરી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)