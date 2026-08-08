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Weight Loss Myths: સવારે હુંફાળા પાણીમાં મધ અને લીંબુ ઉમેરીને પીવાથી ખરેખર પેટ ઓછું થાય ? આજે તો જાણી જ લો સત્ય શું છે

Weight Loss Myths: સવારે ખાલી પેટ હુંફાળા પાણીમાં લીંબુ અને મધ ઉમેરીને પીવાથી પેટની ચરબી ઓછી થાય... આ વાત માનીને અનેક લોકો આ નુસખો અજમાવતા હશે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ શું ખરેખર લીંબુ અને મધનું પાણી પીવાથી પેટ ઓછું થઈ જાય ?

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 08, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:31 AM IST
Weight Loss Myths: સવારે હુંફાળા પાણીમાં મધ અને લીંબુ ઉમેરીને પીવાથી ખરેખર પેટ ઓછું થાય ? આજે તો જાણી જ લો સત્ય શું છે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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