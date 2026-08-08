/Weight Loss Myths: સવારે હુંફાળા પાણીમાં મધ અને લીંબુ ઉમેરીને પીવાથી ખરેખર પેટ ઓછું થાય ? આજે તો જાણી જ લો સત્ય શું છે

Weight Loss Myths: વજન ઘટાડવાની વાત આવે એટલે સૌથી પહેલા જે નુસખો અજમાવવામાં આવે છે તે છે સવારે ખાલી પેટ હુંફાળા પાણીમાં લીંબુ અને મધ ઉમેરીને પીવું. વર્ષોથી આ નુસખો પ્રચલિત છે પરંતુ શું ખરેખર સવારે મધ અને લીંબુ પીવાથી ચરબી ઓછી થઈ જાય ? ચાલો આજે તમને જણાવીએ શું ખરેખર લીંબુ અને મધ સાથે મળીને પેટની ચરબી ઓગાળી શકે.
મધ અને લીંબુના પાણીનો દાવો
જે લોકોને પેટની ચરબી ઓછી કરવી હોય તેવો સવારે હુંફાળા પાણીમાં લીંબુ અને મધ ઉમેરીને પીતા હોય છે આ નુસખાને લઈને એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે તેનાથી ઝડપથી ચરબી ઓગળે છે અને મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે. પરિણામે શરીરનું વજન ઓછું થાય છે. જોકે અનેક લોકો એવા હશે જેમણે આ નુસખો અજમાવ્યો હોય, તેમ છતાં તેમને કંઈ ફરક પડ્યો ન હોય. તો ચાલો તમને જણાવીએ આવું શા માટે થાય છે.
મધ અને લીંબુની શરીર પર થતી અસર
મધ અને લીંબુ બંને શરીર માટે ફાયદાકારક વસ્તુ છે. લીંબુ વિટામીન સી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટથી ભરપૂર હોય છે જે પાચન સુધારે છે અને ઇમ્યુનિટી બુસ્ટ કરે છે. જ્યારે મધ એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ અને ખાસ પ્રકારના એન્જાઈમથી ભરપૂર હોય છે. પરંતુ તેમાં કેલેરી વધારે હોય છે. એક ચમચી મધમાં 60 થી 64 કેલેરી હોય છે.
મધ અને લીંબુથી ચરબી ઓછી થાય કે નહીં ?
હવે વાત કરીએ મધ અને લીંબુથી ચરબી ઓછી થાય કે નહીં તેની તો વિજ્ઞાન અનુસાર હુંફાળા પાણીમાં મધ અને લીંબુ ઉમેરીને પીવાથી ફેટ બળતું નથી. વિજ્ઞાન અનુસાર લીંબુ અને મધ પાણીમાં ઉમેરીને પીવાથી શરીરની ચરબી ઓગળતી નથી અને મેટાબોલિઝમ પણ બુસ્ટ થતું નથી. વજન ઓછું કરવું હોય તો કેલરી ઇન્ટેક ઘટાડી. શરીરમાં વધેલી કેલરી બર્ન કરવાની હોય છે આ પ્રક્રિયામાં લીંબુ અને મધ અસરકારક નથી ગણાતું.
મધ અને લીંબુનું પાણી પીવાથી શું થાય ?
મધ અને લીંબુના પાણીથી વજન તો નહીં ઘટે પરંતુ સવારે પીવા માટે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કારણ કે હુંફાળા પાણીમાં મધ અને લીંબુ પીવાથી ભૂખ ઓછી લાગે છે અને આ પાણી ચા કોફીનો હેલ્ધી વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. સવારે લીંબુનું પાણી પીવાથી શરીરમાં પાણીની ઉણપ સર્જાતી નથી અને પાચન પણ સારું રહે છે. પરંતુ આ ફાયદો થાય તે માટે પણ મધના પ્રમાણનું ધ્યાન રાખવું. જો તમે વધારે પ્રમાણમાં મધ લેશો તો તેનાથી વજન વધી પણ શકે છે. તેવી જ રીતે વધારે પ્રમાણમાં લીંબુનો રસ પણ લેવો નહીં. તેનાથી પેટમાં બળતરા, એસિડિટીની સમસ્યા વધી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી ઘરેલૂ નુસખા અને સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )