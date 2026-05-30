/Weight Loss: ઇન્જેક્શન લઈ વજન ઓછું કરવું કેટલું સેફ ? આ રહી વેટ લોસ ઈન્જેકશન વિશેની A to Z માહિતી

Weight Loss: વજન ઝડપથી ઓછું કરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના ઈન્જેકશન વિશે તમે પણ સાંભળ્યું હશે. આ ઈન્જેકશનથી વજન ડાયટ કે કસરત વિના ઓછું થઈ જાય છે. પરંતુ આ રીતે વજન ઓછું કરવું કેટલું સેફ છે ? કોણ ઈન્જેકશન લઈ શકે એવા પ્રશ્નો લોકોના મનમાં હોય છે. તો ચાલો તમને વજન ઓછું કરવાના ઇન્જેક્શન વિશે બધી જ જાણકારી આપીએ.
Weight Loss: વજન વધારે હોય તો ગંભીર બીમારીઓ થવાનું જોખમ વધી જાય છે. આ વાતને સમજતા લોકો પોતાનું વજન ઘટાડવા માટે ડાયટિંગ, કસરત, યોગા સહિતની એક્ટિવિટી કરે છે. જોકે કેટલાક લોકો એવા હોય છે જેમને વજન ઝડપથી ઘટાડવું હોય છે અને મહેનત કરવી નથી. આવા લોકો વજન ઓછું કરવા માટે વેઇટ લોસ ઇન્જેક્શનને પ્રાથમિકતા આપે છે. વજન ઘટાડવા માટેના ઇન્જેક્શન ઘણા બધા સેલિબ્રિટી અને સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર લઈ ચૂક્યા છે. ઘણા લોકોએ આવા ખુલ્લેઆમ સ્વીકારી પણ છે. વજન ઘટાડવાના ઇન્જેક્શન લઈને મહેનત વિના ડાયટિંગ વિના ઝડપથી વજન ઓછું થાય છે. પરંતુ એ જાણવું જરૂરી હોય છે કે વજન ઘટાડવા માટેના આવા ઇન્જેક્શન સુરક્ષિત છે કે નહીં ?
હેલ્થ એક્સપર્ટ અનુસાર વજન ઘટાડવા માટે જે ઇન્જેક્શન આપવામાં આવે છે તેમાં એવી દવાઓ હોય છે જે ભૂખ ઓછી કરે છે, પેટ ભરેલું હોય તેવું લાગે છે અને બ્લડ સુગર કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે. જેના કારણે વ્યક્તિનું વજન ઝડપથી ઓછું થવા લાગે છે. વજન ઓછું કરવાના ઇન્જેક્શન એવા હોર્મોન્સની જેમ કામ કરે છે જે શરીરને સંકેત કરે છે કે પેટ ભરાઈ ગયું છે, જેના કારણે વ્યક્તિ ઓછું ખાય છે અને તેનું વજન ઘટવા લાગે છે.
વજન ઘટાડવાના ઇન્જેક્શન કોણ લઈ શકે ?
વજન ઘટાડવાનું ઇન્જેક્શન કોઈપણ વ્યક્તિ ઈચ્છા ત્યારે ન લઈ શકે. વજન ઘટાડવાના ઇન્જેક્શન ખાસ તો એવા લોકો માટે બનાવવામાં આવ્યા છે જેવો ઓબેસિટીથી પરેશાન હોય. એટલે કે જેમનું શરીર સ્થૂળ હોય અને માસ ઇન્ડેક્સ વધારે પડતો હોય. જેમના માટે ફિઝિકલી એક્ટિવ રહેવું કે હલનચલન કરવું પણ મુશ્કેલ હોય. ઘણી વખત ડોક્ટર આ ઇન્જેક્શન એવા દર્દીને આપે છે જેમને વધારે વજનના કારણે ડાયાબિટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને હૃદય સંબંધિત સમસ્યાઓ થવા લાગી હોય. ટૂંકમાં કહીએ તો વજન ઘટાડવાના ઇન્જેક્શન વજન ઘટાડવાનું શોર્ટકટ નથી પરંતુ આ સ્થૂળ લોકો માટેની મેડિકલ ટ્રીટમેન્ટ છે.
આ પણ વાંચો: દવા વિના ફેટી લીવર મટાડવાની રીત
વજન ઘટાડવાના ઇન્જેક્શનના નુકસાન
ઇન્જેક્શન લેવાથી વજન તો ઘટી જાય છે પરંતુ તેનાથી કેટલીક આડઅસરો પણ થઈ શકે છે. જેમકે વજન ઘટાડવાનું ઇન્જેક્શન લીધા પછી શરૂઆતમાં વ્યક્તિને ઉલટી થાય, પેટમાં દુખાવો થાય, કબજિયાત કે ડાયરિયા થઈ જાય. ઘણા લોકોને લાંબા સમય સુધી પાચનની તકલીફ રહે છે. કેટલાક લોકોને પેનક્રિયાઝ સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ જતી હોય છે અને કેટલાક લોકોના હોર્મોનમાં ફેરફાર થતો જોવા મળે છે. એટલા માટે જ વજન ઘટાડવાના ઇન્જેક્શન હંમેશા ડોક્ટરની દેખરેખમાં જ લેવા હિતાવહ રહે છે.
ઇન્જેક્શન પછી ઘટેલું વજન વધી પણ શકે
કેટલાક લોકોના મનમાં એવી માન્યતા પણ હોય છે કે ઈન્જેકશન લીધા પછી ઘટેલું વજન ફરીથી નથી વધતું પરંતુ એવું નથી. ઇન્જેક્શન લીધા પછી વજન ઘટાડી લીધું હોય ત્યાર પછી લાઇફસ્ટાઇલમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે અને વ્યક્તિ બેઠાળુ જીવનશૈલી જીવે તો તેનું વજન ફરીથી વધી શકે છે.. ઘણા કેસમાં જેટલું વજન પહેલા હોય તેના કરતાં પણ વધારે વજન પછી વધી જતું હોય છે. તેનો અર્થ એવો થાય કે વજન ઘટાડવાના ઇન્જેક્શન લીધા પછી પણ વ્યક્તિએ ખાનપાનમાં સંતુલન જાળવવું, નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરવી અને હેલ્ધી લાઈફ સ્ટાઈલ અપનાવી જરૂરી છે નહીં તો વજન ફરીથી વધી પણ શકે છે.
ભારતમાં વજન ઘટાડવાના ઈન્જેકશનનો ખર્ચ
આ અંગે મળતી જાણકારી અનુસાર ભારતમાં વજન ઘટાડવાના ઈન્જેકશનનો ખર્ચ સામાન્ય રીતે 1000 રુપિયાથી 70,000 રુપિયા પ્રતિ માસ જેટલો હોય શકે છે. ભારતમાં ઉપલબ્ધ વેટ લોસ ઈન્જેકશનમાં સેમાગ્લૂટાઈડ, લિરાગ્લૂટાઈડ, ટરજેપટાઈડ, લિપો લૈબનો સમાવેશ થાય છે. આ ઈન્જેકશનમાં સૌથી વધુ ખર્ચ ટરજેપટાઈડમાં આવે છે. જેનો માસિક ખર્ચ 25,000 થી 70,000 જેટલો હોય શકે છે. ઈન્જેકશનના ડોઝ વ્યક્તિના વજન અને તેની શારીરિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી નક્કી કરવામાં આવે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)