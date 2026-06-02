/શું હોય છે ટેસ્ટિકુલર કેન્સરના લક્ષણ? ડોક્ટરે જણાવ્યું આ રીતે ઘર પર કરો ચેક

Testicular Cancer Ke Lakshan: ટેસ્ટિકલ, ટેસ્ટિસ કે વૃષભને સામાન્ય બોલચાલની ભાષામાં અંડકોષ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પુરૂષોની મુખ્ય પ્રજનન ગ્રંથિ છે. આ અંગમાં થનાર કેન્સરને ટેસ્ટિકુલર કેન્સર કહેવામાં આવે છે. મોટા ભાગના પુરૂષો આ કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણ (Testicular Cancer Symptoms) ઓળખી શકતા નથી અને જ્યાં સુધી લક્ષણોની તપાસ થાય છે ત્યાં સુધી કેન્સર વધી ગયું હોય છે. તેથી સમય રહેતા ટેસ્ટિકુલર કેન્સરના લક્ષણને ઓળખવા અને સારવાર શરૂ કરાવવી જરૂરી હોય છે. આ વિશે જણાવતા ડો. અમિત લાલા ખોમાનેએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર વીડિયો શેર કર્યો છે અને જણાવ્યું છે કે કઈ રીતે પુરૂષ ટેસ્ટિસને ચે કરી જાણવી શકાય કે કેન્સર છે કે નહીં.
ટેસ્ટિક્યુલર કેન્સરના લક્ષણો કેવા લાગે છે?
ડોક્ટર કહે છે કે ટેસ્ટિકુલર કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણોમાં દુખાવો થાય તે જરૂરી નથી. દુખાવા સિવાય પણ એવા લક્ષણ છે જે કેન્સર તરફ ઈશારો કરે છે. મહિનામાં એકવાર 30 સેકેન્ડ માટે ટેસ્ટિકલ્સને ચેક કરવાની આદત બનાવી લો. ગરમ પાણીથી સ્નાન કર્યા બાદ ટેસ્ટિકલ્સને ચેક કરો. હીટથી સ્કિન રિલેક્સ થાય છે અને ચેક કરવું સરળ થઈ જાય છે.
ચેક કરો સપાટીઃ સૌથી પહેલા ટેસ્ટિકલ્સની સપાટીને ચેક કરો. તમારી આંગળીઓ વચ્ચે ટેસ્ટિકલ્સને રોલ કરો. ટેસ્ટિકલ્સ ફર્મ, સ્મુધ કે રેગ્યુલર છે કે નહીં તે જુઓ. જો ટેસ્ટિકલ્સ પર કોઈ પ્રકારની ગાંઠનો અનુભવ થાય કે સપાટી અનઇવન લાગે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
સાઇઝની તુલના કરોઃ સામાન્ય રીતે એક ટેસ્ટિકલ બીજાથી થોડું મોટું જોવા મળી શકે છે. પરંતુ અચાનક ટેસ્ટિકલ્સનું સોજી જવું, ભારે લાગવું કે પાણી ભરાયેલું લાગવું સામાન્ય નથી.
પાછલની તરફ ચેક કરોઃ ટેસ્ટિકલ્સની પાછળ તમને મુલાયમ ટ્યુબનો અનુભવ થશે, તેને એપિડિડાઇમિસ કહેવાય છે. જો તે અસામાન્ય રૂપથી કડક લાગે કે દુખાવો થાય તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
આ ટેસ્ટ કરાવો
ડોક્ટરની સલાહ છે કે જો તમારા ટેસ્ટિકલ્સ પર આ અસામાન્ય લક્ષણ જોવા મળે તો શરમ ન કરો અને ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવો. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કે સોનોગ્રાફી એક સામાન્ય ટેસ્ટ છે, જેનાથી ટેસ્કિટલ કેન્સરની શરૂઆતી સ્ટેજમાં ઓળખ થઈ શકે છે. તેવામાં કોઈ સમસ્યા હોય તો વિલંબ કર્યા વગર ડોક્ટરનો સંપર્ક કરો.