Heatstroke: લૂ લાગી છે કેવી રીતે ખબર પડે ? કોઈને લૂ લાગી જાય તો સૌથી પહેલા શું કરવું જાણો
Heatstroke Symptoms: આ વર્ષે દેશભરમાં રેકોર્ડ બ્રેક ગરમી પડશે તેવી આગાહી છે. અતિશય ગરમીમાં લૂ લાગવાનું જોખમ વધી જાય છે. લૂ લાગે ત્યારે કેટલાક લક્ષણો તુરંત જોવા મળે છે. કોઈપણ વ્યક્તિને આ લક્ષણો દેખાય તો તેણે તુરંત સારવાર લેવી જોઈએ.
- લૂ લાગી હોવાના સંકેતો,
- લૂ લાગવાનું જોખમ કોને વધારે ?
- લૂ લાગી હોય ત્યારે પ્રાથમિક સારવાર કેવી રીતે આપવી
Trending Photos
Heatstroke Symptoms: આ વર્ષે ઉનાળામાં બધા જ રેકોર્ડ તૂટી જાય એવી ગરમી પડવાની આગાહી છે. વાતાવરણમાં સતત થતા ફેરફાર વચ્ચે ગરમીનું પ્રમાણ પણ દિવસને દિવસે વધી રહ્યું છે. અતિશય ગરમીના કારણે હીટ સ્ટ્રોકનું જોખમ વધી જાય છે. હીટ સ્ટ્રોકએટલે સાદી ભાષામાં લુ લાગવી.
અતિશય ગરમીના કારણે જો કોઈ વ્યક્તિને લુ લાગી જાય તો કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોને ઓળખીને વ્યક્તિએ તુરંત જ સારવાર લેવી જોઈએ. નહીં તો હીટ સ્ટ્રોક જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. લૂ લાગવાની શક્યતા એવા લોકોને વધારે હોય છે જે દિવસ દરમિયાન ગરમીના સંપર્કમાં વધારે આવતા હોય એટલે કે ઘરની બહાર વધારે રહેતા હોય. આ સિવાય નાના બાળકો અને વડીલોને પણ લુ લાગવાનું જોખમ વધારે હોય છે.
લુ લાગી હોવાના લક્ષણો
ગરમીમાં જે લોકો કામના કારણે બહાર વધારે રહેતા હોય તેમને લુ લાગવાનું જોખમ વધારે હોય છે. લુ લાગે ત્યારે શરૂઆતમાં કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. આ લક્ષણોને લોકો સામાન્ય સમસ્યા સમજીને ઇગ્નોર કરી દે છે અને પછી સ્થિતિ ગંભીર બની જાય છે. તેથી ઉનાળામાં જો કોઈ વ્યક્તિને અચાનક આવા લક્ષણો જોવા મળે તો તેને ઇગ્નોર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં.
- માથામાં તીવ્ર દુખાવો થવો અને ચક્કર આવવા.
- અચાનક વધારે તરસ લાગવી અને શરીરમાં નબળાઈનો અનુભવ થવો.
- શરીર અસામાન્ય રીતે ગરમ થઇ જવું અને સ્કીન ડ્રાય થઈ જવી.
- ધબકારા અચાનક વધી જવા અને ઉલટી જેવું થવું.
હીટ સ્ટ્રોકના આ પ્રાથમિક લક્ષણો છે. આ લક્ષણોમાં તુરંત સારવાર લઈ લેવામાં આવે તે જરૂરી હોય છે. જો આ સ્ટેજમાં સારવાર લેવામાં ન આવે તો નીચે દર્શાવ્યા અનુસારના ગંભીર લક્ષણો જોવા મળે છે.
શરીરમાંથી પરસેવો નીકળવાનું બંધ થઈ જવું.
ભ્રમ થઈ જવો.
બેભાન થઈ જવું
લૂ લાગી જાય ત્યારે શું કરવું ?
ગરમીના કારણે જો કોઈ વ્યક્તિને લુ લાગી જાય તો તે મેડિકલ ઈમરજન્સી હોય છે તેથી વ્યક્તિને તુરંત જ સારવાર માટે ખસેડવાની તૈયારી કરવી. જ્યાં સુધી વ્યક્તિને મેડિકલ સારવાર મળે ત્યાં સુધી પ્રાથમિક સારવાર આપવી.
- સૌથી પહેલા વ્યક્તિને ઠંડી જગ્યા પર લઈ જાવ. ત્યાર પછી તેના શરીરના તાપમાનને ઠંડુ કરવા માટે ભીના કપડાથી શરીર લૂછવું.
- લુ લાગી હોય તે વ્યક્તિને ઓઆરએસ અથવા તો લીંબુ પાણી પીવડાવો. જો વ્યક્તિએ ટાઇટ કપડાં પહેર્યા હોય તો તુરંત જ તેના કપડાને ઢીલા કરી દો. પ્રાથમિક સારવાર આપવાની સાથે વ્યક્તિને હોસ્પિટલ લઈ જવાની તૈયારી પણ કરી લેવી જેથી તેને તુરંત સારવાર પણ મળી જાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે