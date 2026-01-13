Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

કેન્સરના 7 ચેતવણીરૂપ સંકેતો કયા છે? જાણો કેન્સરની ઓળખ ઘર બેઠા કેવી રીતે કરી શકાય?

Cancer Ke Lakshan: કેન્સર એક એવી બીમારી છે કે જો સમયસર તેની સારવાર કરવામાં ન આવે તો વ્યક્તિનો જીવ પણ જઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં કેન્સરના લક્ષણોને કેવી રીતે ઓળખી શકાય?

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 13, 2026, 11:40 AM IST

Trending Photos

કેન્સરના 7 ચેતવણીરૂપ સંકેતો કયા છે? જાણો કેન્સરની ઓળખ ઘર બેઠા કેવી રીતે કરી શકાય?

Cancer Signs:  શરીરમાં અસામાન્ય કોષો બનવા અને વધવાની પ્રક્રિયાને કેન્સર કહેવામાં આવે છે. આ કોષો શરીરના સ્વસ્થ કોષોને ખતમ કરવા લાગે છે અને ઝડપથી ફેલાય છે. શરીરના જે ભાગમાં કેન્સરના કોષો વિકસે છે તેના પરથી જ ખબર પડે છે કે તે કયું કેન્સર છે. જેમ કે, જો મોઢામાંથી કેન્સરના કોષો શરૂ થાય તો તેને મોઢાનું કેન્સર કહેવાય અને જો પેટમાં કેન્સરના કોષો વધે તો તેને પેટનું કેન્સર કહેવામાં આવે છે. જ્યારે શરીર કેન્સરની ચપેટમાં આવે છે, ત્યારે તે કેટલાક ચેતવણીરૂપ સંકેતો આપવા લાગે છે. આ લક્ષણોને વહેલી તકે ઓળખીને શરૂઆતના તબક્કે જ કેન્સરની સારવાર કરી શકાય છે. અહીં જાણો કેન્સરના 7 ચેતવણી ચિહ્નો શું છે.

કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણો | Early Signs Of Cancer

Add Zee News as a Preferred Source
  • કેન્સરના લક્ષણો શરીરમાં એક નહીં પણ અનેક રીતે જોવા મળી શકે છે...

વજનમાં ઘટાડો
કેન્સરના કોષો શરીરને યોગ્ય રીતે કામ કરવા દેતા નથી અને વ્યક્તિની મેટાબોલિઝમ સિસ્ટમ બગાડે છે. આને કારણે શરીરને પોષક તત્વો મળતા નથી અને કોઈપણ પ્રયત્ન વગર જ વજન ઘટવા (Weight Loss) લાગે છે.

ત્વચા પર નિશાન
કેન્સર થવા પર ત્વચામાં અનેક પ્રકારના ફેરફાર જોવા મળે છે. ત્વચા પર મસા દેખાઈ શકે છે, ત્વચાનો રંગ બદલાઈ શકે છે, અથવા ક્યારેક એવા ચકામા (Rashes) થાય છે જે મટવાનું નામ લેતા નથી.

ગાંઠ અથવા સોજો
શરીરના કોઈપણ ભાગમાં અચાનક ગાંઠ બની શકે છે અથવા સોજો આવી શકે છે. આ સમસ્યા લાંબા સમય સુધી યથાવત રહે છે.

થાક લાગવો
શરીર સતત થાક અનુભવે છે. તમારો ખોરાક ગમે તેટલો સારો હોય કે તમે ગમે તેટલા કલાકની ઊંઘ લો, છતાં શરીરમાં હંમેશા નબળાઈ અને થાક અનુભવાય છે.

અવાજમાં ફેરફાર
અવાજ બદલાઈ જવો, સતત ઉધરસ રહેવી, બોલતી વખતે મોઢામાંથી વિચિત્ર અવાજ આવવો અથવા ક્યારેક બોલતી વખતે લોહી આવવું એ પણ ગંભીર સંકેત હોઈ શકે છે.

મોઢાના લક્ષણો
એવા ઘણા કેન્સર છે જેના લક્ષણો મોઢામાં દેખાય છે. જેમ કે ફેફસાં કે મોઢાના કેન્સરમાં મોઢાની અંદર ચાંદા પડવા અથવા જીભ પર સફેદ ડાઘા દેખાવા લાગે છે.

પેશાબ અને મળત્યાગમાં ફેરફાર
પેશાબ કે મળમાં થતા ફેરફારોથી પણ કેન્સર ઓળખી શકાય છે. પેશાબનો રંગ બદલાવો, શૌચની આદતોમાં ફેરફાર થવો અથવા પાચનતંત્ર પહેલાની જેમ કામ ન કરવું એ પણ કેન્સરના સંકેતો હોઈ શકે છે.

સૌથી સામાન્ય કેન્સર કયા છે?

  • સ્તન કેન્સર (Breast Cancer)
  • ફેફસાંનું કેન્સર (Lung Cancer)
  • પ્રોસ્ટેટ કેન્સર (Prostate Cancer)
  • આંતરડાનું કેન્સર (Colon Cancer)
  • બ્લડ કેન્સર (Blood Cancer)

કેન્સર કેમ થાય છે?
કેન્સર એક આનુવંશિક વિકાર (Genetic Disorder) છે, પરંતુ તે હંમેશા વારસાગત હોય તે જરૂરી નથી. શરીરમાં જે જનીનો (Genes) કોષોની પ્રવૃત્તિને નિયંત્રિત કરે છે, તેમાં ફેરફાર અથવા મ્યુટેશન થવા લાગે છે. આનાથી અસામાન્ય કોષો બનવા લાગે છે જે અનિયંત્રિત રીતે વધે છે અને શરીરના કાર્યોને પ્રભાવિત કરે છે. આ કોષો ટ્યુમરમાં ફેરવાય છે અને પછી શરીરના અન્ય ભાગોમાં ફેલાવા લાગે છે. આ કેન્સર કોષો ગાંઠથી અલગ થઈને શરીરના વિવિધ ભાગોમાં ફેલાઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સ્તન કેન્સર ફેફસામાં ફેલાઈ શકે છે, અથવા પેટનું કેન્સર આંતરડામાં ફેલાઈ શકે છે.

કોને વધુ હોય છે કેન્સરનું જોખમ?

  • જેમના પરિવારમાં કેન્સરનો ઈતિહાસ હોય.
  • ધૂમ્રપાન અથવા તમાકુનું સેવન કરનારા લોકો.
  • ઝેરી (Toxic) વાતાવરણ કે પ્રદૂષણમાં રહેતા લોકો.
  • હોર્મોન થેરાપી લેતા લોકો.
  • શરીરમાં પોષક તત્વોની ભારે ઉણપ હોય.
  • અલ્ટ્રાવાયોલેટ (UV) રેડિયેશનના સંપર્કમાં આવતા લોકો.
     

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતની રાજનીતિ, ગુજર

...और पढ़ें
healthWhat are 7 warning signs of cancerWhat are 20 warning signs of cancer

Trending news