ઠંડા પાણીથી નહાવાના શું છે ગેરફાયદા? ડૉક્ટરે જણાવ્યું Cold Waterથી નહાવાથી કયો રોગ થઈ શકે છે
Cold Water Bath Side Effects: શિયાળામાં ઠંડા પાણીથી નહાવાના અવારનવાર ઘણા ફાયદાઓ ગણાવવામાં આવે છે. પરંતુ, શું તમને ખબર છે કે કયા લોકોએ ક્યારેય ઠંડા પાણીથી નહાવું ન જોઈએ? ડૉક્ટર પાસેથી જાણો કે ઠંડા પાણીથી નહાવાથી શું નુકસાન થાય છે.
Thande Pani Se Nahane Ke Nuksan: વડીલો હંમેશા કહેતા હોય છે કે ઠંડુ પાણી (Cold Water) સ્વાસ્થ્યને સારું રાખે છે અને બિમારીઓને દૂર રાખે છે. એવા લોકોની સંખ્યા પણ ઓછી નથી જેઓ ઋતુ બદલાય તો પણ ઠંડા પાણીથી નહાવાની પોતાની આદતને છોડતા નથી. પરંતુ, ઠંડા પાણીથી નહાવાથી સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. આ વિશે ડૉક્ટર જણાવી રહ્યા છે. ડૉક્ટર જણાવે છે કે કયા લોકોએ ઠંડા પાણીથી નહાવું ન જોઈએ અને ઠંડા પાણીથી નહાવાથી (Cold Water Bath) સ્વાસ્થ્યને કયા કયા નુકસાન થઈ શકે છે.
ઠંડા પાણીથી નહાવાના શું નુકસાન થાય છે?
ડૉક્ટરનું કહેવું છે કે ઠંડા પાણીથી નહાઈ શકાય છે, પરંતુ કેટલીક એવી સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત તકલીફો છે જેમાં ઠંડા પાણીથી નહાવાનું ટાળવું જોઈએ. જો સાંધાનો દુખાવો (Joint Pain) હોય તો ઠંડા પાણીથી નહાવું ન જોઈએ. આર્થરાઇટિસ (Arthritis) હોય તો પણ ઠંડા પાણીથી નહાવાનું ટાળવું જોઈએ. સામાન્ય માહિતીના આધારે, ઠંડા પાણીથી નહાવાથી હૃદય પર અચાનક શોક લાગી શકે છે. આથી, હૃદયની તકલીફોથી પીડિત લોકોએ ઠંડા પાણીથી નહાવાનું ટાળવું જોઈએ. તેનાથી હૃદય રોગોનું જોખમ વધે છે.
સાંધાની તકલીફમાં કયા પાણીથી નહાવું જોઈએ?
ડૉક્ટરની સલાહ છે કે ખાસ કરીને વડીલોએ ઠંડા પાણીને બદલે હૂંફાળા પાણીથી નહાવું જોઈએ. જેમના સાંધામાં દુખાવો થતો હોય તેમના માટે પણ હૂંફાળું પાણી સારું છે. હૂંફાળા પાણીથી સાંધાના ફ્લુઈડ્સ તરત જ જામી જતા નથી અને સાંધાઓની મૂવમેન્ટ (હલનચલન) યોગ્ય રહે છે.
હૂંફાળા પાણીથી નહાવાના શું છે ફાયદા?
સ્નાયુઓ અને સાંધાઓને ફાયદો: હળવા ગરમ પાણી અથવા હૂંફાળા પાણીથી નહાવાથી સાંધાની જકડન ઓછી થાય છે. તેનાથી સ્નાયુઓ અને સાંધાઓને રાહત મળે છે.
લોહીનું પરિભ્રમણ સુધરે છે: હૂંફાળા પાણીથી નહાવાથી શરીરમાં રક્તનો પ્રવાહ વધુ સારી રીતે થવા લાગે છે. તેનાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન સુધરે છે.
ત્વચા શુષ્ક થતી નથી: વધુ પડતા ગરમ પાણીથી નહાવાથી ત્વચા શુષ્ક થવા લાગે છે અને ઠંડુ પાણી રોમછિદ્રોને સાફ કરી શકતું નથી. આવા સંજોગોમાં, હૂંફાળા પાણીની વરાળથી ત્વચા પર જામેલા ગંદા રોમછિદ્રો સાફ થાય છે અને ત્વચામાંથી તેલ, બેક્ટેરિયા અને ગંદકી નીકળી જાય છે.
તણાવ ઓછો થાય છે: હૂંફાળા પાણીથી (Lukewarm Water) નહાવાથી શરીરને રાહત મળે છે. આરામદાયક (Relaxed) અનુભવ થવાથી તણાવ ઓછો થવા લાગે છે.
સારી ઊંઘ આવે છે: જો તમે સાંજના સમયે હળવા ગરમ પાણીથી નહાઈને સૂઈ જાઓ છો, તો તેનાથી શરીરનો થાક દૂર થાય છે અને સારી ઊંઘ આવવામાં મદદ મળે છે.
ગરમ પાણીથી નહાવાથી શું થાય છે?
ઘણા લોકોને જરૂર કરતાં વધુ ગરમ પાણીથી (Hot Water) નહાવાની આદત હોય છે. પરંતુ, વધુ પડતા ગરમ પાણીથી નહાવાથી શરીરને ફાયદા કરતાં નુકસાન વધુ થઈ શકે છે:
ત્વચા પર શુષ્કતા: ગરમ પાણીથી નહાવાથી ત્વચા પર ડ્રાયનેસ થવા લાગે છે. ત્વચાની શુષ્કતા વધવાથી ત્વચા ફાટેલી દેખાય છે.
એક્ઝિમાની તકલીફ વધે: જે લોકોને એક્ઝિમા જેવી ત્વચા સંબંધિત તકલીફો હોય તે ગરમ પાણીથી વધી શકે છે.
વાળને નુકસાન: વધુ પડતા ગરમ પાણીથી વાળને પણ નુકસાન થાય છે. તેનાથી માથાની ચામડી (સ્કૅલ્પ) માંથી કુદરતી તેલ નીકળી જાય છે અને વાળ ફ્રિઝી અને શુષ્ક બની શકે છે.
ડેન્ડ્રફ (ખોડો): જો ગરમ પાણીથી નહાવું અને માથું ધોવામાં આવે તો તેનાથી ડેન્ડ્રફ એટલે કે ખોડો થઈ શકે છે.
બ્લડ પ્રેશરમાં ફેરફાર: ગરમ પાણીથી રક્ત વાહિનીઓ વિસ્તૃત (ડાઇલેટ) થાય છે, જેના કારણે બ્લડ પ્રેશર ઓછું થઈ શકે છે અને વ્યક્તિને ચક્કર આવવા જેવી તકલીફો થવા લાગે છે.
હૃદય પર દબાણ: જે લોકોને હૃદયની તકલીફો હોય તેમને અવારનવાર વધુ પડતા ગરમ પાણીથી નહાવાની મનાઈ કરવામાં આવે છે કારણ કે તેનાથી હૃદય પર દબાણ વધે છે.
