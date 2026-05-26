/હાથમાં જોવા મળે છે ફેટી લીવરના આ 5 લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

Fatty Liver Signs: ફેટી લીવરની સમસ્યાને સમય રહેતા ઓળખવી જરૂરી છે. તેવામાં શરીર સૌથી પહેલા ફેટી લીવરની ચેતવણીનો સંકેત આપવા લાગે છે. ફેટી લીવરના લક્ષણો હાથમાં પણ જોવા મળે છે. જેની ઓળખ કરી ગંભીર બીમારીથી બચી શકાય છે.
Fatty Liver Symptoms: લીવરમાં ફેટી સેલ્સ જમા થવાથી ફેટી લીવરની સમસ્યા થઈ જાય છે. જો સમય રહેતા ઉપાય ન કરવામાં આવે તો લીવર ડેમેજનો ખતરો વધી જાય છે અને લીવર ફેલિયરની સમસ્યા વધી જાય છે. તેવામાં સમય રહેતા લીવરના સંકેત ઓળખવા જરૂરી છે. ફેટી લીવરની સમસ્યામાં હાથમાં પણ કેટલાક લક્ષણો જોવા મળે છે. હાથને ધ્યાનથી જોવામાં આવે તો ફેટી લીવરની સમય રહેતા ઓળખ થઈ શકે છે. તેવામાં અહીં જાણો હાથમાં કેવી રીતે જોવા મળે છે ફેટી લીવરના લક્ષણ.
હાથમાં ફેટી લીવરના લક્ષણ
લાલ હથેળીઃ ફેટી લીવર થવા પર હથેળી લાલ નજર આવી શકે છે. લાલ હથેળી હોર્મોનલ ફેરફારનો સંકેત હોઈ શકે છે. તે લીવર પર દબાણને દર્શાવે છે.
હથેળી પર ખંજવાળઃ હંમેશા લોકોને લાગે છે કે હથેળી પર ખંજવાળ આવવાનો મતલબ છે કે પૈસા આવવાના છે, પરંતુ હથેળીઓ પર ખંજવાળ આવવી બાઇલ સોલ્ટના બ્લડસ્ટ્રીમમાં બિલ્ડઅપને કારણે પણ હોઈ શકે છે.
સુકા હાથઃ હાથની ત્વચા સુકાવી કે ચામડી પર સરળતાથી ઈજા થાય તો તે સંકેત લીવરની બીમારી તરફ ઇશારો કરે છે.
આંગળીઓ ફૂલેલી લાગવીઃ જો આંગળીઓ ફૂલેલી જોવા મળે તો તે લોહીમાં ઓક્સીજનની કમીનો સંકેત હોઈ શકે છા. આ ેટી લીવરની ચેતવણી તરફ ઇશારો હોઈ શકે છે.
સ્પાઇડર એનિગોમાસઃ હાથ પર નાની લાલ રંગની જાળી જેવી લાઇનો જોવા મળતી એસ્ટ્રોજન લેવલ્સના વધવાનો સંકેત હોઈ શકે છે. આ ફેટી લીવરની શરૂઆતમાં થઈ શકે છે.
હાથ પર જોવા મળતા આ લક્ષણ એક પ્રકારે ચેતવણી આપે છે કે તમારા લીવરમાં કોઈ સમસ્યા શરૂ થઈ છે.
ક્યા લોકોને વધુ રહે છે ખતરો
ફેટી લીવરનો ખતરો તે લોકોને વધુ રહે છે જે મેદસ્વિતા કે પછી ઓવરવેટ છે.
ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસ, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ અને મેટાબોલિક સિન્ડ્રોમમાં ફેટી લીવર થવાની સંભાવના રહે છે.
જે લોકો દારૂ પીવે છે તેને ફેટી લીવરની સમસ્યા થઈ શકે છે.
જે લોકોના ડાયટમાં સુગર કે ફ્રૂક્ટોસની માત્રા વધુ હોય કે રિફાઇન્ડ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ વધુ હોય તો તેને ફેટી લીવર થઈ શકે છે.
પ્રોસેસ્ડ ફૂડ્સનું વધુ સેવન પણ ફેટી લીવરની સમસ્યા લાવે છે.
જો કોઈ વ્યક્તિ શારીરિક ગતિવિધિ કરતો નથી અને તેની લાઇફસ્ટાઇલ ખરાબ છે તો તેને લીવર સાથે જોડાયેલી સમસ્યા થઈ શકે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય જાણકારીના આધારે આ આર્ટિકલ લખવામાં આવ્યો છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લઈ શકો છો.