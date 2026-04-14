Stroke: સ્ટ્રોક આવે તે પહેલા શરીર કયા કયા સંકેત આપે છે? ખાસ જાણો
Stroke Warning Signs: જ્યારે પણ શરીરમાં કોઈ સમસ્યા થઈ રહી હોય છે ત્યારે શરીર તેના સંકેત આપે છે. આજકાલ સ્ટ્રોકની સમસ્યા પણ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે ત્યારે સ્ટ્રોક આવે કે લકવો મારે તે પહેલા શરીરમાં શું સંકેત જોવા મળે છે તે ખાસ જાણો.
- ડાયાબિટીસ, હાર્ટએટેક, સ્ટ્રોક જેવી સમસ્યાથી મોટા પડકારો
- ગમે ત્યારે ગમે તે ઉંમરે ગમે તે સમયે આવી શકે છે સ્ટ્રોક
- સ્ટ્રોક આવતા પહેલા શરીરમાં શું સંકેતો જોવા મળે તે જાણવું જરૂરી
ભારતમાં હવે ડાયાબિટીસ, સ્ટ્રોક, હાર્ટએટેક જેવી ભારે ભરખમ સમસ્યાઓ મોટા પડકાર પેદા કરી રહી છે. સ્ટ્રોક એ ગમે ત્યારે, ગમે તેને અને ગમે તે સમયે થઈ શકે છે. તે ફક્ત વૃદ્ધોને જ થાય એવું નથી. આજ કાલ તો 20 થી 40 વર્ષની ઉંમરના લોકો પણ સ્ટ્રોકનો ભોગ બની રહ્યા છે. જો કે સ્ટ્રોકની ચેતવણીના સંકેતો વિશે હજુ પણ લોકોમાં જાગૃતતા ઓછી છે. આજે અમે તમને આ લેખમાં લકવો થા કે પછી સ્ટ્રોક આવતા પહેલા શરીરમાં શું સંકેતો જોવા મળે છે તેના વિશે જણાવીશું.
શું કહે છે એક્સપર્ટ?
એક્સપર્ટના જણાવ્યાં મુજબ સ્ટ્રોક એક મેડિકલ ઈમરજન્સી છે જે મગજના કોઈ ભાગમાં લોહીનો પ્રભાવ અટકી જાય કે ઘટી જાય ત્યારે થાય છે. તેનાથી મગજને પૂરતો ઓક્સીજન કે પોષક તત્વો મળી શકતા નથી. જેનાથી મગજની કોશિકાઓ ગણતરીની પળોમાં મરવા લાગે છે. સમગ્ર ભારતમાં વિકલાંગતા અને મોતના પ્રમુખ કારણોમાં સ્ટ્રોક પણ સામેલ છે. સ્ટ્રોક બે પ્રકારના હોય છે. ઈસ્કીમિક સ્ટ્રોક જ્યારે લોહી ગઠ્ઠા મગજની કોઈ ધમનીને બ્લોક કરે છે ત્યારે આવે છે. જેના વિશે જાણીએ.
લકવો થવાના શું કારણ?
કેટલાક લોકોને મગજમાં લોહીની નસ ફાટવાના કારણે હેમોરેજિક સ્ટ્રોક પણ થઈ શકે છે. સ્ટ્રોક પાછળના જોખમી કારણોમાં હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, ધુમ્રપાન, મોટાપો, હાઈ કોલેસ્ટ્રોલ, વ્યાયામની કમી, તણાવ પણ હોઈ શકે. હ્રદયની સમસ્યાવાળાઓને પણ સ્ટ્રોકનું જોખમ વધુ હોય છે.
સ્ટ્રોક વખતે શરીરમાં શું થાય
સ્ટ્રોકના કારણે જોવા મળતી સમસ્યાઓમાં લકવો, બોલવા-સમજવામાં તકલીફ, યાદશક્તિમાં કમી, જોવામાં મુશ્કેલી, ડિપ્રેશન સામેલ હોઈ શકે છે. ગંભીર કેસોમાં તે જીવલેણ પણ હોઈ શકે છે અને જીવ પણ જઈ શકે. આથી તેની જલદી ઓળખ અને તાત્કાલિક ઈલાજ જરૂરી છે. જો કે અહીં એક વાત સમજી લો કે મોટા સ્ટ્રોક પહેલા શરીર કેટલાક સંકેત આપતું હોય છે.
શરીરમાં શું હોવા મળે સંકેત?
સ્ટ્રોક આવતા પહેલા શરીર દ્વારા અપાતી ચેતવણીઓ અવગણવી જોઈએ નહીં.
- ચહેરા, હાથ કે પગમાં, કે શરીરના કોઈ ભાગમાં અચાનક સુન્નપણું કે નબળાઈ મહેસૂસ થાય.
- દર્દીને બોલવામાં અસમર્થતા કે શબ્દો લથડતા જોવા મળી શકે.
- કેટલા લોકોને ભ્રમ કે ભટકાવ મહેસૂસ થઈ શકે.
- એક કે બંને આંખોમાં જોવામાં મુશ્કેલી પડી શકે, જેમ કે ધૂંધળું દેખાવવું કે બબ્બે દેખાવું.
- ખુબ માથાંનો દુખાવો થવો.
- સંતુલન અને તાલમેળ બગડતો લાગે.
- ચક્કર આવવા, ચાલવામાં અસમર્થતા અનુભવવી.
એક સ્વસ્થ જીવનશૈલી અપનાવી, નિયમિત શરીર તપાસ કરાવવી અને બ્લડ પ્રેશર કે ડિયાબિટીસ જેવા સમસ્યાઓને કાબૂમાં રાખીને સ્ટ્રોકથી બચી શકાય છે. આથી આ લક્ષણો પર ધ્યાન આપો અને તરત મદદ જરૂર લો. BEFAST શબ્દનો ઉપયોગ મદદગાર થઈ શકે છે.
- B એટલે અચાનક સંતુલન બગડવું
- E એટલે આંખોની રોશનીમાં ફેરફાર
- F એટલે ચહેરાનું એક બાજુ લટકી જવું
- Aનો અર્થ એટલે હાથ કે પગમાં નબળાઈ
- S એટલે બોલવામાં મુશ્કેલી
- T એટલે તરત કોઈ સ્ટ્રોક સંબંધિત હોસ્પિટલમાં જવું
(Disclaimer: પ્રિય વાંચકો આ લેખ ફક્ત સામાન્ય જાણકારી અને સલાહ આપે છે. કોઈ પણ પ્રકારે તે તબીબી મત કે વિકલ્પ નથી. આથી વધુ જાણકારી માટે હંમેશા કોઈ વિશેષજ્ઞ કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસ લો. Z 24 કલાક તેની કોઈ પુષ્ટિ કરતું નથી.)
