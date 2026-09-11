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મોટા આંતરડાના કેન્સરના લક્ષણો શું છે? આ 2 Symptoms દેખાય તો તરત જ ડૉક્ટરને મળવું જરૂરી!

Bowel Cancer Symptoms: મોટા આંતરડાના કેન્સરના લક્ષણોને જલ્દી ઓળખવા જરૂરી છે. નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ, યુકેથી જાણો મોટા આંતરડાનું કેન્સર શું છે, તેના લક્ષણ ક્યા હોય છે અને ક્યા કારણે આ કેન્સર થઈ શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 11, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:44 PM IST
મોટા આંતરડાના કેન્સરના લક્ષણો શું છે? આ 2 Symptoms દેખાય તો તરત જ ડૉક્ટરને મળવું જરૂરી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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