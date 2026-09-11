/મોટા આંતરડાના કેન્સરના લક્ષણો શું છે? આ 2 Symptoms દેખાય તો તરત જ ડૉક્ટરને મળવું જરૂરી!

Badi Aant Ka Cancer: આંતરડાનું કેન્સર મોટા આંતરડાથી મળાશય સુધીના હિસ્સામાં થાય છે. મોટું આંતરડું પાચનતંત્રનો તે ભાગ છે જે ભોજનમાંથી પાણીનું શોષણ કરે છે અને ખરાબ પદાર્થને બહાર કાઢે છે. આંતરડાનું કેન્સર કેટલું ગંભીર છે તે એ વાત પર નિર્ભર કરે છે કે આ કેન્સર કેટલું મોટું છે, ક્યાં સુધી ફેલાયું છે અને દર્દીનું સ્વાસ્થ્ય કેવું છે. તેવામાં જો આ કેન્સરના લક્ષણોને જલ્દી ઓળખી સારવાર શરૂ કરવી જરૂરી છે. નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ (NHS) યુકેએ આંતરડાના કેન્સરના એવા લક્ષણનો ઉલ્લેખ કર્યો છે, જેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.
આંતરડાના કેન્સરના શું લક્ષણ હોય છે | Signs And Symptoms Of Bowel Cancer
આ બે લક્ષણ જોવા મળે તો ડોક્ટરને મળો
આ વાતનું રાખો ધ્યાન
મળમાં લોહી કે અન્ય લક્ષણ બીજી સમસ્યાને કારણે પણ જોવા મળી શકે છે. જ્યાં સુધી આંતરડાના કેન્સરની પુષ્ટિ ન થાય ત્યાં સુધી ચિંતા ન કરો. ડોક્ટરને મળો અને સમસ્યાની તપાસ કરાવો.
આંતરડાનું કેન્સર થવાના કારણો
આંતરડાનું કેન્સર થવાના સ્ટીક કારણો નથી, પરંતુ તે જેનેટિક ફેરફાર, લાઇફસ્ટાઇલ અને પર્યાવરણીય ફેક્ટરને કારણે થઈ શકે છે. આ સિવાય કેટલીક એવી સ્થિતિ છે જે તમને આંતરડાના કેન્સરના દર્દી બનાવી શકે છે.
જે લોકોની ઉંમર 50 વર્ષથી વધુ છે, જે ધૂમ્રપાન કરે છે, જે મોટાપાનો શિકાર છે, જેના નજીકના સંબંધીને આંતરડાનું કેન્સર થયું છે, જેને બાઉલ પોલીપ્સની સમસ્યા હોય, જે ઈન્ફ્લેમેટરી બાઉલ રોગથી પીડિત હોય, તેમાં બાઉલ કેન્સરની સંભાવના વધુ રહે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ આર્ટિકલ માત્ર તમને જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશ્યથી લખવામાં આવ્યો છે, તેમાં અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લો.