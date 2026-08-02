/સ્ટેજ 1 ફેફસાના કેન્સરના લક્ષણો શું છે? ખાંસી અને શ્વાસ ચડવા સહિતના તમામ સંકેતો જાણો

Lung Cancer Stage 1: આજના સમયમાં દુનિયામાં ઘણા લોકો ફેફસાના કેન્સરથી પીડિત છે. ફેફસાના કેન્સરની ઓળખ સમય રહેતા ન કરવામાં આવે તો ટ્યૂમર સતત વધતું રહે છે અને જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. તેથી ફેફસાના કેન્સરના લક્ષણોને જલ્દી ઓળખી સારવાર શરૂ કરાવવી જરૂરી છે. અહીં જાણો કેન્સરના પ્રથમ સ્ટેજ અને આ સ્ટેજમાં શરીરમાં ક્યા લક્ષણ જોવા મળે છે, જેને નજરઅંદાજ ન કરવા જોઈએ.
ફેફસાના કેન્સરના પ્રથમ સ્ટેજના લક્ષણ | Stage 1 Lung Cancer Symptoms
શ્વાસ લેવામાં સમસ્યાઃ થોડું ચાલવાથી કે કોઈ કામ કરવાથી શ્વાસ ચડવા લાગે છે. આવું શ્વસન નળીમાં ફ્લુઇડના બિલ્ડઅપને કારણે થાય છે.
છાતી અને હાડકામાં દુખાવોઃ આ કેન્સરમાં છાતી, પીઠ અને ખભામાં દુખાવો થઈ શકે છે. ફેફસાનું કેન્સર જ્યારે હાડકામાં ફેલાઈ જાય છે, ત્યારે દુખાવો થાય છે.
ખાંસી આવવીઃ દરેક સમયે ખાંસી આવવી અને સપ્તાહ સુધી ખાંસી ઠીક ન થાય તો તે ફેફસાની નિષ્ફળતાનો સંકેત હોઈ શકે છે. ફેફસાના કેન્સરમાં જો ફેફસા યોગ્ય રીતે કામ ન કરે તો આવું થાય છે.
અવાજમાં ફેરફાર થવોઃ ફેફસાનું કેન્સર થવા પર અવાજ બદલાઈ જાય છે. અવાજ વધુ ઊંડો અથવા કર્કશ લાગશે. આવું સામાન્ય શરદી થવા પર પણ થઈ શકે છે, પરંતુ જો સમસ્યા ઘણા સપ્તાહ સુધી રહે તો ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે.
ભૂખ ન લાગવી, વજન ઘટવું અને થાકઃ જો ભૂખ લાગતી નથી, વજન કોઈ કારણ વગર ઝડપથી ઘટે છે અને શરીરમાં સતત થાકનો અનુભવ થાય છે તો આ કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
ક્યા લોકોમાં ફેફસાના કેન્સરનો ખતરો વધુ હોય છે
ફેફસાના કેન્સરના કેટલા સ્ટેજ હોય છે.
સ્ટેજ 0- ફેફસાના કેન્સરના સ્ટેજ 0માં અસામાન્ય કોષો ફેફસાની લાઇનિંગમાં ઉદ્ભવવાનું શરૂ થાય છે.
સ્ટેજ 1- ટ્યૂમરની સાઇઝ 3 સેન્ટીમીટરથી ઓછી હોય છે અને તે હજુ સુધી ફેફસાની બહાર નીકળ્યું હોતું નથી.
સ્ટેજ 2- સ્ટેજ 2મા ટ્યૂમર 3 સેન્ટીમીટરથી 7 સેન્ટીમીટર વચ્ચે હોય છે અને ફેફસાની પાસે લિમ્ફ નોડ્સ, સ્ટ્રેક્ચર્સ અને ટિશ્યૂમાં ફેલાયેલું હોય છે, પરંતુ તે હજુ સુધી કોઈ અન્ય અંગ કે બીજા ફેફસા સુધી ફેલાતું નથી.
સ્ટેજ 3- ટ્યૂમરનો આકાર 5 સેન્ટીમીટરથી વધુ મોટો હોય છે કે આસપાસની નિમ્ફ નોડ્સ, સ્ટ્રક્ચર્સ અને ઓર્ગન્સમાં ફેલાઈ ગયું હોય છે.
સ્ટેજ 4- આ સ્ટેજમાં કેન્સર બીજા ફેફસા સુધી ફેલાઈ જાય છે, ફેફસા અને હાર્ટની આસપાસના ફ્લુઇડમાં ફેલાઈ છે અને શરીરના બીજા અંગો સુધી પહોંચી જાય છે.