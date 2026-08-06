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અંડકોષના કેન્સરના લક્ષણો શું છે? ઓન્કોલોજિસ્ટે જણાવ્યા Testicular Cancer ના પ્રાથમિક સંકેતો

Testicular Cancer Symptoms: અંડકોષનું કેન્સર એટલે કે ટેસ્ટિકુલર કેન્સર મોટા ભાગે યુવા પુરૂષોમાં થતું કેન્સર છે. આ કેન્સરના શરૂઆતી લક્ષણોને ઓળખી અને સમય રહેતા સારવાર કરાવવી જરૂરી છે, જેથી દર્દીનો જીવ બચી શકે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 03:30 PM IST
અંડકોષના કેન્સરના લક્ષણો શું છે? ઓન્કોલોજિસ્ટે જણાવ્યા Testicular Cancer ના પ્રાથમિક સંકેતો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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