/અંડકોષના કેન્સરના લક્ષણો શું છે? ઓન્કોલોજિસ્ટે જણાવ્યા Testicular Cancer ના પ્રાથમિક સંકેતો

Testicular Cancer Ke Lakshan: દરેક પુરૂષના શરીરમાં 2 ટેસ્ટિકલ્સ હોય છે. આ ટેસ્ટિકલ્સ પુરૂષોના જનનાંગનો હિસ્સો છે. આ ટેસ્ટિકલ્સમાં કેન્સરનો વિકાસ થવા લાગે છે તો તેને ટેસ્ટિકુલર કેન્સર કહેવામાં આવે છે. ટેસ્ટિકલ્સમાં થનાર સૌથી સામાન્ય કેન્સર જર્મસેલ કેન્સર છે. જર્મસેલ કેન્સર સૌથી વધુ સારવાર યોગ્ય પણ છે. આ સિવાય કાર્સિનોમા અને લિમ્ફોમા કેન્સર પણ ટેસ્ટિકલ્સમાં થઈ શકે છે, પરંતુ જર્મસેલ કેન્સર સૌથી કોમન છે. ઓન્કોલોજિસ્ટ ડો. સચિન ગુપ્તાએ યૂટ્યૂબ ચેનલ પર પોસ્ટ કરતા વીડિયોમાં જણાવ્યું કે ટેસ્ટિકુલર કેન્સર શું છે, તેના લક્ષણો કેવા જોવા મળે છે અને તેની સારવાર શું હોય છે.
ટેસ્ટિકુલર કેન્સરના લક્ષણ
- એક કે બંને અંડકોષમાં સોજા થવા અને ટેસ્ટિકલ્સનો આકાર વધી જવો ટેસ્ટિકુલર કેન્સરના લક્ષણ બોઈ શકે છે.
- સોજા થવા પર પણ અંડકોષમાં વધુ દુખાવાનો અનુભવ થતો નથી, સમસ્યા વધવા પર દુખાવો શરૂ થાય છે.
- ગ્રોઇન્સમાં એક વિચિત્ર ખેંચાણ અને ભારેપણું અનુભવાય છે.
- જો કેન્સર શરીરના બાકી ભાગમાં ફેલાવા લાગ્યું છે તો તેના લક્ષણ પણ અલગ-અલગ હોઈ શકે છે. જો પેટ સુધી કેન્સર પહોંચી ગયું છે તો પેટમાં દુખાવો થાય છે કે કબજીયાત થઈ શકે છે.
- જો કેન્સર ફેફસા સુધી ફેલાઈ ગયું છે તો તેનાથી ખાંસી અને શ્વાસ ચડવા જેવી સમસ્યા થાય છે.
ટેસ્ટિકુલર કેન્સરની જાણ કેવી રીતે થાય છે
ટેસ્ટિકુલર કેન્સર થયું છે કે નહીં તે જાણવા માટે કેન્સર નિષ્ણાંત, સર્જન કે એક્સપર્ટ પાસે નિદાન કરાવી શકાય છે. તે માટે સૌથી પહેલા દર્દીની તપાસ કરવામાં આવે છે, ટેસ્ટિકુલર સોજા જોવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ જરૂરી બ્લડ ટેસ્ટ અને સ્કેન કરવામાં આવે છે. ટ્યૂમર માર્કર ટેસ્ટ જેમ કે આલ્ફા ફીટોપ્રોટીન કે BETA-HCG LDH કરી શકાય છે. જો માર્કર હાઈ હોય તો ટેસ્ટિકુલર કેન્સરની પુષ્ટિ થાય છે. ત્યારબાદ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, સીટી સ્કેન, એમઆરઆઈ સ્કેન કે PET Scan કરી શકાય છે, જેનાથી ખબર પડે છે કે કેન્સર ટેસ્ટિકલ્સથી નીકળી શરીરના ક્યા-ક્યા હિસ્સામાં પહોંચ્યા છે.
ટેસ્ટિકુલર કેન્સરની સારવાર કઈ રીતે થાય છે
ટેસ્ટિકુલર કેન્સરની સારવાર તેના સ્ટેજ પર નિર્ભર કરે છે. જો ટેસ્ટિકલ્સ પર સોજા છે તો સૌથી પહેલા દર્દીની હાઈ ઇંજુઇનલ ઓર્કિટોમી સર્જરી થાય છે. તેનાથી કેન્સરના ટેસ્ટિકલ્સ અને કોર્ડને કાઢી દેવામાં આવે છે, અને સેમ્પલ ટેસ્ટ માટે મોકલવામાં આવે છે. લેબમાં ખ્યાલ આવે છે કે કેન્સર કયા સ્ટેજ પર છે.
કેન્સરના સ્ટેજની જાણકારી મેળવ્યા બાદ નિર્ણય લેવામાં આવે છે કે આગળ કઈ રીતે સારવાર કરવાની છે. કીમોથેરેપી કરવાની છે કે રેડિએશન કરવાનું છે. જો કેન્સર શરીરના અન્ય હિસ્સા કે લિમ્ફ નોડ્સ સુધી ફેલાયું છે તો 2-4 મહિના સુધી કીમોથેરેપી ચાલે છે. સારવાર પૂર્ણ થયા બાદ મહિનાઓ સુધી દર્દીના ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. ડોક્ટર જણાવે છે કે મોટા ભાગના દર્દી ટેસ્ટિકુલર કેન્સરની સારવાર બાદ સંપૂર્ણ સાજા થઈ જાય છે.
જીવન પર શું પડે છે અસર
ડોક્ટર જણાવે છે કે કેન્સરની સર્જરી અને થેરેપી બાદ દર્દી પહેલા જેવું જીવન જીવે છે. ક્વોલિટી ઓફ લાઇફ પર વધુ અસર પડતી નથી. દર્દીનું લગ્ન જીવન પણ સારૂ રહે છે. આ કેન્સરની સારવાર બાદ સામાન્ય રીતે ખાસ આડ અસર જોવા મળતી નથી અને જો થાય છે તો તેને મેનેજ કરી શકાય છે. ડોક્ટર કહે છે કે જેટલી જલ્દી ટેસ્ટિકુલર કેન્સરની જાણ થાય એટલું સારૂ છે. એટલે જો અંડકોષ પર સોજા આવે છે કે કોઈ પ્રકારની ગાંઠ બને છે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો અને ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવો.