/અચાનક ધૂંધળું દેખાવું અને ચક્કર આવવાનું કારણ શું છે? બ્લડ પ્રેશર લો થાય ત્યારે કેવા લક્ષણો દેખાય છે, જાણો

Low BP Symptoms: ક્યારેક, વ્યક્તિને અચાનક ઝાંખી દ્રષ્ટિ, નબળાઈ અને ચક્કર આવવાનો અનુભવ થાય છે, અને તેનું કારણ સમજવું મુશ્કેલ હોય છે. આ લો બ્લડ પ્રેશરને કારણે હોઈ શકે છે. નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ (NHS), યુકે અનુસાર, લો બ્લડ પ્રેશર એટલે 90/60 mmHgથી નીચે બ્લડ પ્રેશર રીડિંગ. લક્ષણો હંમેશા દેખાતા નથી, પરંતુ તે કેટલીક ગૂંચવણો પેદા કરી શકે છે. NHS અનુસાર, લો બ્લડ પ્રેશરના કેટલાક સંભવિત લક્ષણો વિશે ચાલો જાણીએ.
લો બ્લડ પ્રેશરના લક્ષણો શું છે?
લો બ્લડ પ્રેશરમાં ચક્કર આવવા, અસ્વસ્થતા, ઝાંખી દ્રષ્ટિ, નબળાઈ, મૂંઝવણ અને બેહોશ પણ થઈ શકે છે.
લો બ્લડ પ્રેશર કેવી રીતે તપાસવું?
લો બ્લડ પ્રેશર ફાર્માસિસ્ટ અથવા ક્લિનિકમાં અથવા ઘરે બ્લડ પ્રેશર મોનિટરનો ઉપયોગ કરીને ચકાસી શકાય છે. 90/60 mmHgથી નીચે રીડિંગ લો બ્લડ પ્રેશર હોઈ શકે છે.
લો બ્લડ પ્રેશરની સારવાર શું છે?
લો બ્લડ પ્રેશર માટે ટેસ્ટ કર્યા પછી, તમારા ડૉક્ટર દવા, બ્લડ સર્કુંલેશન સુધારવા માટે સ્ટોકિંગ્સ અને જીવનશૈલી ટિપ્સ લખી શકે છે.
જો તમારું બ્લડ પ્રેશર અચાનક ઘટી જાય તો શું કરવું?
જો તમારું બ્લડ પ્રેશર અચાનક ઘટી જાય, તો ધીમે ધીમે ઉઠો. પથારીમાં બેસવા અને બહાર નીકળવામાં સાવચેત રહો. એક સમયે થોડું થોડું ભોજન લો. ખાધા પછી થોડી વાર બેસવાથી કે સૂવાથી મદદ મળી શકે છે. જો તમારું બ્લડ પ્રેશર ઓછું હોય, તો વધુ પાણી પીવાનો પ્રયાસ કરો.
જ્યારે તમારું બ્લડ પ્રેશર ઓછું હોય ત્યારે શું ન કરવું?
જો તમારું બ્લડ પ્રેશર ઓછું હોય, તો અચાનક ઉઠવાનું કે બેસવાનું ટાળો, અને લાંબા સમય સુધી ઊભા રહેવાનું કે બેસવાનું ટાળો. અચાનક નીચે વળવું કે પોસ્ચર બદલવાનું ટાળવું જોઈએ. વધુ પડતો દારૂ પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
લો બ્લડ પ્રેશરનું કારણ શું છે?
તમે જે કરો છો અથવા તમને કેવું લાગે છે તે તમારા બ્લડ પ્રેશરને પણ અસર કરી શકે છે. જો માતાપિતાને લો બ્લડ પ્રેશર હોય, તો તેમના બાળકોને પણ તે થઈ શકે છે. વધુમાં, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રીઓ આ સમસ્યાનો અનુભવ કરી શકે છે, ડાયાબિટીસ જેવી તબીબી પરિસ્થિતિઓ લો બ્લડ પ્રેશરનું કારણ બની શકે છે, અથવા તે દવાઓથી પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
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