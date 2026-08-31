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અચાનક ધૂંધળું દેખાવું અને ચક્કર આવવાનું કારણ શું છે? બ્લડ પ્રેશર લો થાય ત્યારે કેવા લક્ષણો દેખાય છે, જાણો

Low BP Symptoms: UKની નેશનલ હેલ્થ સર્વિસ પાસેથી જાણો કે લો બ્લડ પ્રેશર શું છે અને બ્લડ પ્રેશર ઘટે ત્યારે કયા લક્ષણો દેખાય છે. સમયસર બ્લડ પ્રેશરનું મેનેજ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 31, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 02:44 PM IST
અચાનક ધૂંધળું દેખાવું અને ચક્કર આવવાનું કારણ શું છે? બ્લડ પ્રેશર લો થાય ત્યારે કેવા લક્ષણો દેખાય છે, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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