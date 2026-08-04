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જીભ પર સફેદ ડાઘ? ભૂલથી પણ ન કરો ઈગ્નોર, હોઈ શકે છે કેન્સરનો ખતરનાક સંકેત!

Cancer Symptoms On Tongue: જીભ પર સફેદ પરત જામવી સામાન્ય સમસ્યાથી લઈને કેન્સરનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. તેવામાં અહીં જાણો ક્યા કેન્સરમાં જીભ પર સફેદ નિશાન જોવા મળે છે અને કઈ રીતે તેની ઓળખ કરવી.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 04, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:51 AM IST
જીભ પર સફેદ ડાઘ? ભૂલથી પણ ન કરો ઈગ્નોર, હોઈ શકે છે કેન્સરનો ખતરનાક સંકેત!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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