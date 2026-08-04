/જીભ પર સફેદ ડાઘ? ભૂલથી પણ ન કરો ઈગ્નોર, હોઈ શકે છે કેન્સરનો ખતરનાક સંકેત!

White Spots On Tongue: મોઢાની યોગ્ય રીતે સફાઈ ન કરવા કે દરરોજ ટંગ ક્લીનરથી જીભ સાફ ન કરવાને કારણે જીભ પર સફેદ કે પીળી પરત જોવા મળે છે. પરંતુ જીભ પર મોટી સફેદ પરત જામવા લાગે કે સફેદ ડાઘ જોવા મળે અને ઘણા સપ્તાહ સુધી સાફ ન થાય તો તે કોઈ ગંભીર સમસ્યાનું લક્ષણ હોઈ શકે છે. આવો જાણીએ ક્યા કેન્સરમાં મોઢાની અંદર સફેદ ડાઘ જોવા મળે છે અને આ સમસ્યામાં શું કરવું જોઈએ.
મોઢાના કેન્સરના જીભ પર લક્ષણ | Oral Cancer Symptoms On Tongue
મોઢાનું કેન્સર અલગ-અલગ હિસ્સાને પ્રભાવિત કરે છે. આ કેન્સરમાં મોઢાની અંદર સફેદ ડાઘ નીકળવા લાગે છે. આ ડાઘ જીભ પર પણ હોઈ શકે છે. તેનાથી જીભ પર મોટી સફેદ પરત જોવા મળે છે. મોઢાના કેન્સરમાં ચાંદા પડી શકે છે, જે 2-3 દિવસ સુધી ઠીક થતાં નથી. આ સિવાય હોઠો પર ફોલ્લીઓ જોવા મળી શકે છે. ગાલની અંદરની ત્વચા કડક થઈ શકે છે અને જીભ સુન્ન થઈ શકે છે.
જીભના કેન્સરનો સંકેત
જીભનું કેન્સર હેડ અને નેક કેન્સરનો એક પ્રકાર છે. આ કેન્સરનું એક લક્ષણ છે કે જીભ પર સફેદ કે લાલ ફોલ્લીઓ કે ડાઘ જોવા મળવા. જીભના કેન્સરમાં જીભની સ્કિન મોટી થવા લાગે છે, લાલ કે ગ્રે કલરના ચાંદા પડે છે, જે જલ્દી ઠીક થતાં નથી અને કંઈ ખાવા કે ગળવામાં સમસ્યા થઈ શકે છે.
HIV માં પણ થાય છે ઓરલ થ્રશ
HIV થી સંક્રમિત થવા પર જીભ પર સફેદ પરત જોવા મળી શકે છે. તેને ઓરલ થ્રશ (Oral Thrush) કહેવાય છે. તેમાં જીભની ઉપર, ગાલની અંદર અને મોઢાના ઉપરના ભાગમાં સફેદ ક્રીમી લેયર જોવા મળે છે અને જો તેને ઘસવામાં આવે તો લોહી નીકળી શકે છે.
ગભરાવો નહીં, આ રીતે કરો બીમારીની ઓળખ
જો તમારી જીભ પર લાંબા સમયથી સફેદ પરત જામેલી જોવા મળે છે અને આ સાથે મોઢાની અંદર અલગ-અલગ સમસ્યા થઈ રહી છે, જેમ કે મોઢામાં સફેદ ડાઘ, મોઢું સુન્ન થઈ જવું, મોઢાની અંદર ઘણા સપ્તાહ સુધી ચાંદા રહેવા, કંઈક ગળવામાં સમસ્યા, મોઢામાંથી લોહી નીકળવું અને જીભની સફેદ પરતને ઘસવા પર લોહી નીકળવું, તો તત્કાલ ડોક્ટરનો સંપર્ત કરો. આ સ્થિતિમાં તપાસ કરાવવી યોગ્ય છે, કારણ કે તેનાથી બીમારી વધતી રોકી શકાય છે.
કઈ સામાન્ય સમસ્યામાં જીભ પર સફેદ પરત જામે છે
ડિસ્ક્લેમરઃ આ સમાચારને સામાન્ય જાણકારી તરીકે લખવામાં આવ્યા છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો નિષ્ણાંત ડોક્ટરની સલાહ લો. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.