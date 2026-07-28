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પેટ અને શરીરની ચરબી શું ઈશારો કરે છે? ઓવરઈટિંગ સિવાય પણ હોઈ શકે છે આ ગંભીર બીમારીઓનું જોખમ

Body Fat: શરીર પર જામેલી ચરબી કોઈ દ્રષ્ટિએ સારી લાગતી નથી. જો પેટ બહાર નીકળી જાય તો મુશ્કેલી વધી જાય છે. પરંતુ ફેટ જામવાનું કારણ માત્ર ઓવરઇટિંગ કરવું નથી, પરંતુ તેની પાછળ ઘણા કારણો હોઈ શકે છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 28, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 03:22 PM IST
પેટ અને શરીરની ચરબી શું ઈશારો કરે છે? ઓવરઈટિંગ સિવાય પણ હોઈ શકે છે આ ગંભીર બીમારીઓનું જોખમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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