/પેટ અને શરીરની ચરબી શું ઈશારો કરે છે? ઓવરઈટિંગ સિવાય પણ હોઈ શકે છે આ ગંભીર બીમારીઓનું જોખમ

Sharir Ke Andar Charbi Jamna: આજના સમયમાં લોકોનું રૂટીન એટલું ખરાબ થઈ ગયું છે કે મેદસ્વિતા અને ડાયાબિટીસ જેવી બીમારી શિકાર કરી રહી છે. નાની ઉંમરમાં લોકો ગંભીર બીમારીથી ગ્રસ્ત થઈ રહ્યાં છે અને ઓવરઇટિંગને કારણે મોટાપો વધી રહ્યો છે. જો તમારા શરીરમાં પણ જરૂરિયાતથી વધુ ફેટ જોવા મળે છે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો. આવું થવું ઘણી બીમારીનો સંકેત હોઈ શકે છે, કારણ કે એક્સપર્ટ ડોક્ટર આરોહીનું કહેવું છે કે પેટના નિચલા કે ઉપરના ભાગમાં જામેલી ચરબી કંઈક કહે છે, જેની ઓળખ સમય પર કરી લેવી જોઈએ.
પેટના નીચલા હિસ્સા પર ચરબી
જો તમારા પેટના નીચેના ભાગ પર ચરબી જામેલી છે તો આ માત્ર ભોજનને કારણે નહીં પરંતુ સ્ટ્રેસ કે જરૂરિયાતથી વધુ પરેશાન હોવાને કારણે થઈ શકે છે. ઘણીવાર વ્યક્તિ ડિપ્રેશનમાં જરૂર કરતા વધુ ભોજન કરે છે અને વજન વધવા લાગે છે.
શરીરના ઉપરના ભાગમાં ચરબી
જો તમારા શરીરના ઉપરના ભાગ એટલે કે પેટના ઉપરના ભાગમાં ફેટ જમા થાય છે તો તે વાતનો સંકેત છે કે તમે વધુ ભોજન કરી રહ્યાં છો. ઘણીવાર આવું મીઠી વસ્તુઓ ખાવાને કારણે થઈ શકે છે. જો તમે ભોજન કરો છો તો એક્સરસાઇઝ કરવી જરૂરી છે.
પેટમાં સોજો અને ફૂલેલું દેખાવું
ઘણીવાર ફેટ જમા નથી થતા, છતાં પણ ફૂલવા લાગે છે. જો તમારૂ પેટ ફૂલાયેલું જોવા મળી રહ્યું છે તો આવું દારૂ પીવા અને ઉતાવળમાં ભોજન કરવાને કારણે થઈ શકે છે. તમારે ડોક્ટર સાથે વાત કરવી જોઈએ, કારણ કે ઘણીવાર આ ગંભીર બીમારીનો સંકેત બને છે.