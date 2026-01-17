Prev
દવાઓ પરની લાલ રેખાનો અર્થ શું થાય છે? તમે પણ જાણી લો

દવાઓ પર બનેલી લાલ રેખા એક ચેતવણી છે કે આ મેડિસિન માત્ર ડોક્ટરની સલાહ પર લો. ડોક્ટરની સલાહ વગર એન્ટીબાયોટિક કે પેનકિલર લેવી શરીરને ફાયદાની જગ્યાએ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:31 AM IST

દવાઓ પરની લાલ રેખાનો અર્થ શું થાય છે? તમે પણ જાણી લો

Red Line In Medicine: આજના સમયમાં મોટા ભાગના લોકો શરીરમાં થોડી પરેશાની થાય તો ખુદ ડોક્ટર બની જાય છે. માથામાં દુખાવો, તાવ કે પેટમાં સમસ્યા હોય તો સીધા મેડિકલ પહોંચી પેનકિલર કે એન્ટીબાયોટિક દવા લેવી સામાન્ય આદત બની ગઈ છે. પરંતુ આ આદત ધીમે-ધીમે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર ખતરો બની રહી છે. ખાસ કરી જ્યારે દવાના ડબ્બા પર બનેલી લાલ રંગની સીધી રેખા આપણે નજરઅંદાજ કરીએ છીએ.

દવા પર બનેલી લાલ લાઇનનો અસલી મતલબ
દવાઓના પેકેટ પર બનેલી લાલ લાઇન કોઇ ડિઝાઇન હોતી નથી, પરંતુ તે એક ચેતવણી હોય છે. તેનો મતલબ છે કે આ દવા માત્ર ડોક્ટરની ચીઠ્ઠી લેવી જોઈએ. આવી દવાઓમાં મોટા ભાગે એન્ટીબાયોટિક્સ, સ્ટ્રોન્ગ પેનકિલર્સ અને કેટલીક ખાસ દવાઓ સામેલ હોય છે. ડોક્ટરની સલાહ વગર તેનું સેવન કરવાથી બીમારી ઠીક થવાની જગ્યાએ બગડી શકે છે.

Antibiotics કઈ રીતે જીવલેણ બની જાય છે?
એન્ટીબોયોટિક્સનું કામ શરીરમાં રહેલા બેક્ટેરિયાને ખતમ કરવાનું છે. પરંતુ જ્યારે તેને ડોક્ટરની સલાહ વગર લેવામાં આવે કે વચ્ચે જ કોર્સ છોડી દેવામાં આવે તો બેક્ટેરિયા આ દવાઓ વિરુદ્ધ મજબૂત થઈ જાય છે. આ સ્થિતિને Antibiotic Resistance કહેવામાં આવે છે. તેનો મતલબ છે કે ભવિષ્યમાં તે દવાઓ ગંભીર ઈન્ફેક્શનમાં પણ અસર કરતી નથી. પરિણામ તે આવે છે કે એક સામાન્ય ઈન્ફેક્શન પણ જીવલેણ બની શકે છે.

દરેક દવા દરેક શરીર માટે હોતી નથી
લાલ લાઇન તે પણ સમજાવે છે કે દરેક દવા દરેક વ્યક્તિ માટે સુરક્ષિત હોતી નથી. ઉંમર, વજન, બીમારીની ગંભીરતા અને પહેલાથી ચાલી રહેલી દવાઓનો જોઈ ડોક્ટર સાચી મેડિસિન અને તેના ડોઝ નક્કી કરે છે. જાતે જ દવા લેવાથી લિવર, કિડની અને પાચનતંત્ર પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. ઘણીવાર દવા બીમારીને દબાવી દે છે, જેનાથી અસલી સમસ્યા સમય પર પકડમાં આવતી નથી.

(ડિસ્ક્લેમરઃ સામાન્ય જાણકારીના આધારે આ સલાહ આપવામાં આવી છે. તમે વધુ માહિતી માટે નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો  છો. ઝી 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી)

