White Rice: 30 દિવસ ભાત ખાવાનું બંધ કરો, શરીરમાં દેખાશે આ પોઝિટિવ ફેરફાર
Quitting Rice Benefits: ભાત ખાવાનું છોડવાથી ફાયદો થાય કે નુકસાન થાય તે અંગે લોકોના મનમાં મુંજવણ હોય છે. તો ચાલો આજે આ મુંજવણ દુર કરી દઈએ અને જાણીએ કે વર્ષોથી રોજ ભાત ખાતા લોકો જો 30 દિવસ ભાત ખાવાનું બંધ કરે તો તેમના શરીરમાં કેવા ફેરફાર જોવા મળે.
Trending Photos
Quitting Rice Benefits: આપણે ત્યાં આહારમાં ભાતનો સમાવેશ પણ કરવામાં આવે છે. મોટાભાગના લોકો દરરોજ ભાત ખાતા હોય છે. જમવામાં રોટલી જેટલું જ મહત્વ ભાતનું હોય છે. પરંતુ હવે જે રીતે લાઈફ સ્ટાઈલ સંબંધિત સમસ્યાઓ વધી રહી છે તેને જોતા ભાત ન ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જે લોકોને રોજ ભાત ખાવો હોય છે તેમને આ વાત ગળે ઉતરતી નથી. કારણ કે ભાત ખાવાથી તેમને કોઈ દેખીતા નુકસાન જણાતા નથી. જેને લઈને તેમના મનમાં મૂંઝવણ હોય છે કે ભાત ખાવાનું છોડવાની જરૂર શા માટે છે?
જો તમને પણ ભાત ખાવો કે ન ખાવો તે અંગે મૂંઝવણ હોય તો ચાલો આ મૂંઝવણનું સમાધાન આજે મેળવીએ. આજે તમને જણાવીએ કે જો તમે 30 દિવસ માટે ભાત ખાવાનું છોડી દો છો તો તેનાથી શરીરમાં કેવા ફેરફાર થાય છે. અને આ ફેરફાર સારા હોય છે કે ખરાબ.
30 દિવસ વાત ન ખાવાથી શરીરમાં થતા ફેરફાર
બ્લડ શુગર કંટ્રોલમાં રહેશે
જો કોઈ વ્યક્તિને ડાયાબિટીસ હોય અને તે ભાત ખાવાનું બંધ કરે તો તેના માટે ફાયદાકારક છે. ભાતમાં ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ વધારે હોય છે. જમવાની સાથે ભાત ખાવાથી બ્લડ સુગર ઝડપથી વધે છે. જો ડાયાબિટીસ હોય તેવી વ્યક્તિ ભાત ખાવાનું છોડે છે તો શરીરની ઇન્સ્યુલિન સેન્સેટિવિટી વધે છે જેના કારણે બ્લડ સુગર કંટ્રોલમાં રહેવા લાગે છે.
વજન ઝડપથી ઓછું થશે
ભાત ખાવાથી વજન વધે છે તેવું નથી પરંતુ જે લોકોનું વજન વધારે હોય તેવો ભાત ખાવાનું છોડે તો વજન ઝડપથી ઘટી શકે છે. તેનું કારણ છે કે ભાતમાં કાર્બ્સ વધારે હોય છે. જે લોકો વજન ઘટાડવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેમને કાર્બોહાઈડ્રેટ ઓછી માત્રામાં લેવાનું હોય છે. જો આવા લોકો ભાત ખાવાનું છોડે તો શરીરમાં કાર્બોહાઈડ્રેટની માત્રા ઘટે છે અને શરીરનું વજન ઓછું થવા લાગે છે.
ફેટ ઝડપથી ઓગળશે
શરીરનું વજન ઘટાડવું અને શરીરનું ફેટ ઘટાડવું બંને અલગ અલગ પ્રક્રિયા છે. ભાત ખાવાનું છોડવાથી વજન ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે તેની સાથે જ પેટની આસપાસ જામેલી ચરબી ઓગાળવામાં પણ મદદ મળે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ભાત ખાવાનું છોડે છે તો શરીર અંદર જામેલા ફેટને એનર્જી તરીકે ઉપયોગમાં લેવા લાગે છે જેના કારણે પેટની આસપાસ જામેલી ચરબી ઓછી થાય છે.
સ્કિન પર ગ્લો આવશે
આ વાત જાણીને નવાઈ લાગશે પરંતુ જો તમે 30 દિવસ સુધી ભાત નથી ખાતા તો ત્વચામાં પણ સુધારો દેખાશે. જ્યારે ભાત ખાઈએ છીએ ત્યારે ઇન્સ્યુલિન સ્પાઇક થાય છે જેના કારણે હોર્મોનલ અસંતુલન ઊભું થાય છે. જો ભાત ખાવાનું છોડી દેવામાં આવે તો ઇન્સ્યુલિન સ્પાઇક ઓછું થાય છે અને હોર્મોન બેલેન્સ રહે છે. હોર્મોન્સનું સંતુલન જળવાઈ રહે તો ચહેરા પર દેખાતા સોજા ખીલ અને અન્ય સમસ્યાઓ ઓછી થવા લાગે છે અને ચહેરા પર ગ્લો વધારે દેખાય છે.
30 દિવસ સુધી ભાત ન ખાવાથી આ ફાયદા થાય છે પરંતુ એકવાર ધ્યાનમાં લેવી કે જે લોકો જીમમાં વર્કઆઉટ કરતા હોય અથવા તો દિવસ દરમિયાન હેવી એક્સરસાઇઝ કરી લેતા હોય તો તેમણે થોડા પ્રમાણમાં ભાત ખાવા જરૂરી પણ છે. જો શરીરમાં કાર્બ્સ ન જાય તો મસલ્સ લોસ થવા લાગે. શરીરમાં કાર્બોહાઇડ્રેટનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે તે માટે મર્યાદિત માત્રામાં ભાત ખાવા પણ જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે