ગુજરાતી ન્યૂઝHealth

7 દિવસ ગોળવાળી ચા પીવાથી શું થાય છે ચમત્કારિક ફાયદો? આ 6 બીમારીઓમાંથી મળશે છુટકારો

Gud Ki Chai Ke Fayde: ગોળની ચા શરદી-ઉધરસથી બચાવવાનું કામ કરે છે. જો તમને આ ઋતુમાં શરદી થઈ જતી હોય, તો ગોળની ચાને તમારા રૂટિનમાં સામેલ કરો. આ ચા તમારા ગળાને રાહત આપશે અને ગોળ શરદી-ઉધરસને વધતા અટકાવશે. તમે તેનું સેવન સવારે અથવા સાંજે કરી શકો છો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 21, 2025, 01:28 PM IST

Gud Ki Chai Ke Fayde: એક સમય પછી ખાંડવાળી ચા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડવા લાગે છે. તેથી, ચા બનાવતી વખતે ખાંડને બદલે ગોળનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેનાથી ચાનો સ્વાદ તો બમણો થશે જ, સાથે સ્વાસ્થ્યને પણ અનેક ફાયદા થશે. વિવિધ સંશોધનો મુજબ, ગોળમાં પુષ્કળ પોષક તત્વો હોય છે. આયુર્વેદ અનુસાર, તેમાં રહેલા કેલ્શિયમ, ફોસ્ફરસ, મેગ્નેશિયમ, પોટેશિયમ, ફોલિક એસિડ અને આયર્ન શરીરને અનેક રોગોથી બચાવવાનું કામ કરે છે.

ગોળવાળી ચા પીવાથી થતા મુખ્ય ફાયદાઓ નીચે મુજબ છે:

1. શરદી અને ઉધરસમાં રાહત
ગોળની ચા શરદી-ઉધરસથી બચાવવાનું કામ કરે છે. જો તમને આ ઋતુમાં શરદી થઈ જતી હોય, તો ગોળની ચાને તમારા રૂટિનમાં સામેલ કરો. આ ચા તમારા ગળાને રાહત આપશે અને ગોળ શરદી-ઉધરસને વધતા અટકાવશે. તમે તેનું સેવન સવારે અથવા સાંજે કરી શકો છો.

2. પાચનતંત્ર મજબૂત બનાવે
પાચન સંબંધી સમસ્યાઓ દૂર કરવા માટે પણ ગોળનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં રહેલું મેગ્નેશિયમ કબજિયાત અને ગેસની સમસ્યા ઘટાડવાનું કામ કરે છે. જો તમે ગોળની ચા બનાવીને પીવો છો, તો પાચનશક્તિ મજબૂત થશે અને પેટ સમયસર સાફ થશે.

3. એનિમિયા (લોહીની કમી) દૂર કરે
એનિમિયાની બીમારી દૂર કરવા માટે પણ ગોળ ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. જો તમે તમારા આહારમાં ગોળ અથવા તેની ચાનો સમાવેશ કરો છો, તો લોહીની ઉણપ દૂર થાય છે, કારણ કે ગોળમાં આયર્ન ભરપૂર માત્રામાં જોવા મળે છે.

4. રોગપ્રતિકારક શક્તિ (Immunity) વધારે
ગોળ ઝિંક અને સેલેનિયમનો ખૂબ જ સારો સ્ત્રોત છે. આ તત્વો ઈમ્યુનિટી સિસ્ટમને મજબૂત કરવાનું કામ કરે છે. તેની ચા સવારના સમયે પીવાથી સ્વાસ્થ્યને બમણો ફાયદો મળે છે.

5. શરીરને અંદરથી ગરમ રાખે
શિયાળામાં ગોળની ચા શરીરમાં ગરમાવો લાવવાનું કામ કરે છે. જો તમે બહાર ફરતા હોવ અથવા ઠંડી જગ્યાએ કામ કરતા હોવ, તો ગોળની ચા પીવી શ્રેષ્ઠ રહેશે. ગોળની તાસીર ગરમ હોવાથી તે શરીરને અંદરથી હૂંફ આપે છે.

6. ત્વચા અને પિરિયડ્સના દુખાવામાં ફાયદાકારક
ગોળની ચા લોહીને શુદ્ધ કરે છે અને તેમાં એન્ટીઑકિસડન્ટ ગુણો હોય છે, જેનાથી ત્વચાની એલર્જી કે ખીલની સમસ્યામાં રાહત મળે છે. આ ઉપરાંત, મહિલાઓને પિરિયડ્સ દરમિયાન થતા દુખાવામાં રાહત મેળવવા માટે પણ ગોળની ચા પીવી ફાયદાકારક છે.

ડિસ્ક્લેમર: આ માહિતી સામાન્ય જાણકારી માટે આપવામાં આવી છે. વધુ માહિતી માટે હંમેશા નિષ્ણાત અથવા ડૉક્ટરની સલાહ લેવી.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ, ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

