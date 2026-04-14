ગુજરાતી ન્યૂઝHealthબાથરૂમમાં ખુલ્લું ટૂથબ્રશ રાખવાથી શું થાય છે? જાણો તેને રાખવાની યોગ્ય રીત

બાથરૂમમાં ખુલ્લું ટૂથબ્રશ રાખવાથી શું થાય છે? જાણો તેને રાખવાની યોગ્ય રીત

Bathroom Mein Brush Kiyu Nahi Rakhna Chahiye: લોકો ઘણીવાર બાથરૂમમાં બ્રશ રાખે છે, અને આ એક ખૂબ જ સામાન્ય બાબત છે, પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ આદત તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે કેટલી હાનિકારક છે? જો કે, તમારા બ્રશને યોગ્ય રીતે રાખીને તમે ઘણી બીમારીઓથી પોતાને બચાવી શકો છો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:38 AM IST

Is Harmful To Store Toothbrush In Bathroom: બાથરૂમમાં બધી જ જરૂરી વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે. સાબુ, બ્રશ, ટુવાલ અને અન્ય વસ્તુઓ ત્યાં રાખવામાં આવે છે. લોકો ઘણીવાર સ્નાન કરતી વખતે પોતાની સ્વચ્છતાનું ધ્યાન રાખે છે, પરંતુ કેટલાક ઉતાવળમાં બ્રશને ધ્યાન વગર છોડી દે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ નાની આદત મોટી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા બની શકે છે? બાથરૂમમાં રહેલો ભેજ, બેક્ટેરિયા અને ગંદકી તમારા ટૂથબ્રશને દૂષિત કરી શકે છે, જે પછી તમારા મોં અને શરીર સુધી પહોંચે છે. તેથી, તમારે બાથરૂમમાં બ્રશ ન રાખવું જોઈએ, અને જો તમે તેને રાખો છો, તો તમારે યોગ્ય પદ્ધતિ જાણવી જોઈએ. ચાલો આ અહેવાલમાં વધુ જાણીએ....

જો તમે તમારા ટૂથબ્રશને ખુલ્લો રાખો તો શું થાય છે?
ટૂથબ્રશ તમારા દાંત સાફ કરે છે, પરંતુ જો તેને યોગ્ય રીતે રાખવામાં ના આવે તો તે સડો અને બેક્ટેરિયાને સંગ્રહ કરી શકે છે. આ આદત ખૂબ જ સામાન્ય છે, પરંતુ તે ધીમે ધીમે તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તમને આ ફેરફારો જોવા મળી શકે છે.

બેક્ટેરિયાનો ખતરો: જ્યારે તમે બાથરૂમમાં ટોઇલેટ ફ્લશ કરો છો, ત્યારે હવામાં રહેલી ગંદકી બ્રશ પર જાય છે, જેના કારણે તેના પર બેક્ટેરિયા એકઠા થાય છે.
મોંની સમસ્યાઓ: ગંદા બ્રશથી મોઢાની સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. તમને ફોલ્લા, દુખાવો અથવા પેઢામાં સોજો આવી શકે છે.
સંક્રમણનો ખતરો: ટૂથબ્રશનો ઉપયોગ કરવાથી બેક્ટેરિયા શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, જેનાથી ચેપનું જોખમ વધે છે.
રોગપ્રતિકારક શક્તિ પર અસર: આ આદત નબળી રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા લોકોમાં વારંવાર બીમારીનું કારણ બની શકે છે. તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત બનાવવા પર કામ કરો.

તમારા બ્રશને સંગ્રહિત કરવાની સાચી રીત કઈ છે?
તમારા બ્રશને ઢાંકીને રાખો: તમારા ટૂથબ્રશને હંમેશા ઢાંકીને રાખો અને ગંદા વિસ્તારોથી દૂર રાખો જેથી ધૂળ અને બેક્ટેરિયા તેના પર જમા ન થાય.
તેને ટોઇલેટથી દૂર રાખો: બાથરૂમમાં તમારા બ્રશને રાખવું ઠીક છે, પરંતુ જો તમે તેને ટોઇલેટની નજીક રાખી રહ્યા છો, તો તમારે કાળજીપૂર્વક વિચારવાની જરૂર છે.
તમારા બ્રશને હંમેશા સીધો રાખો: તમારા બ્રશને હંમેશા સીધો રાખો અને તેને ઊંધો રાખવાનું ટાળો, કારણ કે આનાથી પાણી નીચે ટપકશે અને બ્રશ ઝડપથી સુકાઈ જશે.

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

