/લીવર ખરાબ થાય તો પગમાં જોવા મળે છે આ લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

Foot Pain With Swelling: લીવરની બીમારી સામાન્ય છે, જે લાઇફસ્ટાઇલ પર ધ્યાન ન આપવાને કારણે થઈ શકે છે. તેથી સમય પર લીવરના સ્વાસ્થ્ય પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે, જેથી તેની સારવાર થઈ શકે. જોકે લીવરની બીમારી થવા પર પગમાં સોજા, પગ ભારે થઈ જવા, ખંજવાળ, સ્નાયુઓમાં નબળાઈ કે ચામડીના રંગમાં ફેરફાર જેવા લક્ષણ કેટલાક મામલામાં જોવા મળી શકે છે. સાથે જ્યારે તેની સાથે કમળો, પેટમાં સોજા કે સતત થાક જેવા લક્ષણોનો અનુભવ થાય. જો કોઈ લક્ષણ સતત રહે તો તેને નજરઅંદાજ ન કરો.
પગ અને ઘૂંટીઓમાં સોજો
ઘણીવાર લોકોને લાગે છે કે આવું ચાલવાને કારણે થાય છે, પરંતુ તેવું નથી કારણ કે લીવરની ગંભીર બીમારી થવા પર પગ અને ઘૂંટીઓમાં સોજા આવી શકે છે. ધ્યાન ન આપવા પર મુશ્કેલી વધી શકે છે.
પગમાં ભારેપણું અને જડતા
ઘણીવાર તરલ પદાર્થ જમા થવાને કારણે પગમાં ભારેપણું, કડકતા અથવા જડતાનો અનુભવ થઈ શકે છે. લાંબા સમય સુધી ઉભા રહેવા કે ચાલવા પર મુશ્કેલી વધી શકે છે. તેથી સમય રહેતા ડોક્ટર પાસે તપાસ કરાવો.
પગમાં ખંજવાળ આવવી
લીવર સાથે જોડાયેલી કેટલીક બીમારીઓમાં પિત્તનો પ્રવાહ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જેનાથી શરીરમાં કેટલાક પદાર્થ જમા થવા લાગે છે, જે ચામડીમાં ખંજવાળનું કારણ બની શકે છે.
સ્નાયુઓની નબળાઇ અને ખેંચાણ
લીવરની લાંબા સમય સુધી રહેતી બીમારીઓમાં શરીરમાં પોષણ તત્વોનું સંતુલન બગડી શકે છે. તેનાથી પગના સ્નાયુઓમાં નબળાઈ, દુખાવો કે વારંવાર ખેંચાણની સમસ્યા થઈ શકે છે.
પગમાં દુખાવો રહેવો
લીવરની સમસ્યા વધવા પર પગમાં દુખાવો થઈ શકે છે. તેથી દુખાવાને નબળાઈ સમજી નજરઅંદાજ ન કરો. ઘણીવાર પગમાં દુખાવો થવાને કારણે લીવર પર અસર પડવા લાગે છે.
ક્યારે તપાસ કરાવવી જોઈએ?
જો પગમાં સોજા લાંબા સમય સુધી રહે કે તેનાથી લીવરના બીજા લક્ષણો જોવા મળે તો લીવર ફંક્શન ટેસ્ટ, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કે બ્લડ ટેસ્ટ વગેરે કરાવવાની જરૂર પડે છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ માત્ર જાગૃતતા માટે આ માહિતી આપવામાં આવી છે. આ આર્ટિકલ લખવામાં અમે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. જો તમને કોઈ સમસ્યા હોય તો તમે સંબંધિત ક્ષેત્રના નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ શકો છો.