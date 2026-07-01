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લીવર ખરાબ થાય તો પગમાં જોવા મળે છે આ લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે

Fatty Liver Feet Symptoms: ફેટી લીવરની સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે, પરંતુ જો સમય રહેતા ધ્યાન આપવામાં આવે તો પગમાં પણ તેના લક્ષણ જોવા મળે છે અને તે લક્ષણ ક્યા હોય છે, આવો વિસ્તારથી જાણીએ.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 01, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:07 PM IST
લીવર ખરાબ થાય તો પગમાં જોવા મળે છે આ લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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લીવર ખરાબ થાય તો પગમાં જોવા મળે છે આ લક્ષણ, નજરઅંદાજ કરશો તો ભારે પડશે
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