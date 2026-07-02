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Blood Pressure Range: તમારૂ બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ? જાણો યોગ્ય રેન્જ અને ખતરાના સંકેત

BP Range is Normal: આજકાલ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા સામાન્ય થઈ ગઈ છે. લોકો નાની ઉંમરમાં પણ તેનો સામનો કરી રહ્યાં છે. તેવામાં તેના નોર્મલ લેવલ વિશે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, જેથી સમય પર સારવાર કરાવી શકાય.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 02, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:05 PM IST
Blood Pressure Range: તમારૂ બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ? જાણો યોગ્ય રેન્જ અને ખતરાના સંકેત
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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