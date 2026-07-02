/Blood Pressure Range: તમારૂ બ્લડ પ્રેશર કેટલું હોવું જોઈએ? જાણો યોગ્ય રેન્જ અને ખતરાના સંકેત

Normal or Dangerous BP Level Symptoms: બ્લડ પ્રેશર સમયની સાથે થતી બીમારી છે, જેનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જો તેમ કરવામાં ન આવે તો મુશ્કેલી વધી જાય છે, કારણ કે તે આપણે જણાવવાનું કામ કરે છે કે હાર્ટ શરીરમાં લોહીને કેટલી તાકાતથી પંપ કરી રહ્યું છે. જો બ્લડ પ્રેશર ખુબ વધુ થઈ જાય કે ઓછું થઈ જાય તો તે હ્રદય, મગજ, કિડની અને આંખની સાથે ઘણા અંગો પર અસર કરે છે. તેથી તેનું યોગ્ય લેવલ જાણવું જોઈએ. જો લેવલ વિશે ખ્યાલ નથી તો પરેશાની વધી શકે છે અને ક્યારેક મગજની નસ ફાટી શકે છે.
શું હોય છે બ્લડ પ્રેશર?
બ્લડ પ્રેશરને બે ભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવે છે- જેમ કે 120 અને 80 mmHg વગેરે. ઉપરની સંખ્યા આપણે તે જણાવે છે કે હાર્ટ લોહી પંપ કરી રહ્યું છે. નીચેની સંખ્યા જણાવે છે કે જ્યારે હાર્ટના ધબકરાની વચ્ચે આરામની સ્થિતિમાં હોય છે, ત્યારે કેવા પ્રકારનું દબાણ કરે છે. આ બંને લોહી દરમિયાનની ડાયરેક્શનને જણાવવાનું કામ કરે છે.
કેટલું હોવું જોઈએ નોર્મલ બ્લડ પ્રેશર?
કોઈપણ વ્યક્તિનું બ્લડ પ્રેશરનું લેવલ નોર્મલ 120 અને 80 mmHg માનવામાં આવે છે. જો રીડિંગ્સ આનાથી વધારે હોય - ઉદાહરણ તરીકે, 120ને બદલે 129, અથવા નીચલો આંકડો 80 થી ઉપર હોય - તો તમારું બ્લડ પ્રેશર વધી ગયું છે. તો હાઈ બીપીનું સ્ટેજ પણ હોય છે, જેના પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. હાયપરટેન્સિવ કટોકટીમાં બીપી ખુબ વધુ હોય છે, જે મગજ પર અસર કરે છે. તેવામાં તત્કાલ ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ.
લો બ્લડ પ્રેશર ક્યારે માનવામાં આવે છે?
સામાન્ય રીતે 90 અને 60 mmHg થી ઓછા બ્લડ પ્રેશરને લો BP માનવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક લોકોમાં તે સ્વાભાવિક રૂપથી ઓછું હોય છે અને કોઈ પરેશાની થતી નથી. પરંતુ જો તેની સાથે કોઈ લક્ષણ હોય તો તત્કાલ ડોક્ટરને દેખાડવું જોઈએ.
લો બીપી હોવા પર શું કરવું જોઈએ?
જો તમારૂ બીપી લો છે તો તમારે ઘણીવાતો પર ધ્યાન આપવું જોઈએ અને દવાની સાથે ઘરેલું નુસ્ખા અપનાવવા જોઈએ.
બ્લડ પ્રેશરના લક્ષણો
વારંવાર ચક્કર આવવા
સ્કિન ઠંડી અને ભેજવાળી થઈ જવી
નબળાઈ આવવી
બેભાન થઈ જવું
દેખાવામાં સમસ્યા
હાઈ બ્લડ પ્રેશરના ખતરાના સંકેત
હાઈ બીપીને હંમેશા સાયલન્ટ કિલર કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ઘણા લોકોમાં લાંબા સમય સુધી કોઈ લક્ષણ જોવા મળતા નથી. છતાં કેટલાક મામલામાં આ સંકેત હોઈ શકે છે, જેમ કે માથામાં દુખાવો, ચક્કર આવવા, આંખની દ્રષ્ટિ ઝાંખી પડવી. જો લેવલ 180 કે 120થી વધુ છે તો શ્વાસ ચડી શકે છે.