/Brain Death: બ્રેન ડેડ એટલે શું ? બ્રેન ડેથ પછી વ્યક્તિ મૃત ગણાય કે બચી શકે ?

Brain Death: ઘણીવાર એવું સાંભળવા મળતું હોય છે કે બ્રેન ડેડ થઈ ગયું છે અને અંગદાન કરી દેવામાં આવ્યું હોય. બ્રેન ડેડની સ્થિતિ ગંભીર હોય છે. જેમાં વ્યક્તિને મૃત ઘોષિત કરી દેવામાં આવે છે. બ્રેન ડેડ થયા પછી વ્યક્તિ નોર્મલ થાય તેવી સ્થિતિ હોતી નથી તેથી તેના અંગોનું દાન કરી દેવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ બ્રેન ડેડ સ્થિતિ અંગે વિસ્તારપૂર્વક.
બ્રેન ડેડની સ્થિતિમાં બ્રેન સ્ટેમ ડેથ કહેવામાં આવે છે. બ્રેન સ્ટેમ મગજના નીચેના ભાગમાં કરોડરજ્જુ સાથે જોડાયેલા હોય છે. બ્રેન ડેડની સ્થિતિમાં દર્દીના શરીર અને તેની આંખોની મૂવમેંટ બંધ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિમાં હાર્ટ, લીવર અને કિડની કામ કરતાં હોય છે. બ્રેન ડેડની સ્થિતિમાં દર્દીને જીવીત રાખવા માટે વેંટીલેટર સપોર્ટની જરૂર પડે છે. કારણ કે તે શ્વાસ લઈ શકતો નથી.
બ્રેન ડેડ થવાના કારણો
- મગજમાં ગંભીર ઈજા થઈ હોય.
- ઈજા કે સર્જરી પછી લોહી નીકળવાની સ્થિતિમાં પણ મગજને નુકસાન થઈ શકે છે.
- બીમારીના ઈન્ફેકશનના કારણે પણ બ્રેન ડેડ થઈ શકે છે.
- મગજ પર પ્રેશર આવે કે મગજ કોઈ કારણોસર સંકોચાઈ જાય તો પણ બ્રેન ડેડ થઈ શકે છે.
બ્રેન ડેડની સારવાર
બ્રેન ડેડનો કોઈ ઈલાજ નથી. એટલે જ વ્યક્તિને મૃત ઘોષિત કરી દેવામાં આવે છે. કારણ કે તેમાં શ્વાસ ચાલે છે, હૃદય કામ કરતું હોય છે, બ્લડ પ્રેશર બરાબર રહે છે. બ્રેન ડેડની સ્થિતિમાં વ્યક્તિ મશીનની મદદથી જીવતા તો રહે છે પણ તેનું મગજ કામ કરતું નથી. આ સ્થિતિમાંથી વ્યક્તિની રિકવરી પણ થઈ શકે નહીં. બ્રેન ડેડ સ્થિતિમાં વ્યક્તિના શરીરના અંગોનું દાન થઈ શકે છે. જેથી અન્ય લોકોને નવું જીવન મળે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)