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Brain Death: બ્રેન ડેડ એટલે શું ? બ્રેન ડેથ પછી વ્યક્તિ મૃત ગણાય કે બચી શકે ?

Brain Death: બ્રેન ડેડ જીવલેણ સ્થિતિ છે. બ્રેન ડેડ સ્થિતિમાં મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જાય છે. બ્રેન ડેડના અલગ અલગ કારણો હોય છે. આ સ્થિતિમાં શું થાય અને વ્યક્તિની રિકવરી થાય કે નહીં આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 01, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:37 AM IST
Brain Death: બ્રેન ડેડ એટલે શું ? બ્રેન ડેથ પછી વ્યક્તિ મૃત ગણાય કે બચી શકે ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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