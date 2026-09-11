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Cortisol Belly: જીમ-ડાયટ કર્યા પછી પણ પેટની ચરબી ઓછી ન થાય તો હોય શકે કોર્ટિસોલ બેલી, જાણો આ ફેટ કઈ રીતે ઓછું કરવું

Cortisol Belly: શું તમારા શરીરમાં પેટના ભાગે જ ચરબી વધી છે ? પેટની ચરબી ઓછી કરવા કસરત કરો છો, ડાયટ કરો છો પણ ચરબી ઓછી થતી નથી ? તો તમારી સમસ્યા બેલી ફેટ નહીં કોર્ટિસોલ બેલી છે. કોર્ટિસોલ બેલી એટલે શું અને તેનાથી છુટકારો કેવી રીતે મળે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:02 PM IST
Cortisol Belly: જીમ-ડાયટ કર્યા પછી પણ પેટની ચરબી ઓછી ન થાય તો હોય શકે કોર્ટિસોલ બેલી, જાણો આ ફેટ કઈ રીતે ઓછું કરવું

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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