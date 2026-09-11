/Cortisol Belly: જીમ-ડાયટ કર્યા પછી પણ પેટની ચરબી ઓછી ન થાય તો હોય શકે કોર્ટિસોલ બેલી, જાણો આ ફેટ કઈ રીતે ઓછું કરવું

Cortisol Belly: સ્થૂળતા એક ગંભીર સમસ્યા છે. ભારત સહિત દુનિયાભરમાં કરોડો લોકો સ્થૂળતાનો શિકાર હશે. જો કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી લોકોમાં કોર્ટિસોલ ફેટની સમસ્યા પણ ઝડપથી વધી રહી છે. કોર્ટિસોલ ફેટને લોકો સ્થૂળતા સમજી લે છે પરંતુ કોર્ટિસોલ ફેટ અલગ જ સમસ્યા છે. તો ચાલો આજે સમજીએ કોર્ટિસોલ ફેટ શું છે, તેનું કારણ શું છે અને તેનાથી છુટકારો કઈ રીતે મેળવવો.
ઘણા લોકો કસરત કરતાં હોય, હેલ્ધી ડાયટ ફોલો કરતાં હોય તેમ છતાં તેમના પેટના ભાગે ચરબી વધારે જોવા મળે છે. શરીરનું ફેટ ઓછું થઈ જાય પણ પેટ આસપાસ જામેલી ચરબી ઓછી થતી નથી. આવું એટલા માટે કે પેટની ચરબી નોર્મલ ફેટ નહીં કોર્ટિસોલ ફેટ હોય છે.
કોર્ટિસોલ ફેટ એટલે શું ?
અપોલોની વેબ સાઈટ પર આપેલી જાણકારી અનુસાર પેટ આસપાસ ચરબી વધે તેની પાછળ કોર્ટિસોલ હોર્મોન જવાબદાર હેય છે. કોર્ટિસોલ એટલે કે સ્ટ્રેસ હોર્મોન શરીરમાં પેટની આસપાસ ચરબી વધવા માટે જવાબદાર હોય છે. સ્ટ્રેસ હોર્મોન કોર્ટિસોલના કારણે પેટની આસપાસ ચરબી જામે છે. આ ફેટને ઓછું કરવા માટે લાઈફસ્ટાઈલમાં પોઝિટિવ ફેરફાર જરૂરી છે.
સ્ટ્રેસના કારણે ફેટ કઈ રીતે વધે ?
કોર્ટિસોલ હોર્મોન સ્ટ્રેસના કારણે વધે છે. સ્ટ્રેસના કારણે એડ્રિનલ ગ્રંથી દ્વારા કોર્ટિસોલ બનવા લાગે છે. લાંબા સમય સુધી સ્ટ્રેસ રહેવાથી ઘણી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા થઈ શકે છે. જેમાંથી એક ફેટ પણ છે. સ્ટ્રેસના કારણે પેટ પર ચરબી વધે છે. વારંવાર અનહેલ્ધી ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, મેટાબોલીઝમ સ્લો થઈ જાય છે.
કોર્ટિસોલ ફેટના લક્ષણો
- ડાયટ અને કસરત કર્યા પછી પણ પેટની ચરબી ઓછી ન થવી.
- ઊંઘ કર્યા પછી પણ શરીરમાં સુસ્તી રહેવી.
- ઊંઘવામાં સમસ્યા થવી.
- સ્નાયૂમાં દુખાવો.
- માથું ભારે લાગવું.
- મૂડ સ્વિંગ, સ્વભાવ ચિડીયો થવો.
- કાર્બ્સ અને મીઠાઈ ખાવાની ઈચ્છા થવી.
કોર્ટિસોલ ફેટ ઓછું કરવાના ઉપાય
- સ્ટ્રેસ મેનેજ કરો
- સારી ઊંઘ કરો
- કોર્ટિસોલ વધારે તેવી વસ્તુઓ ન ખાવી
- સ્ટ્રેસ મેનેજ કરવા એક્સપર્ટની મદદ લો
- મેડિટેશન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)