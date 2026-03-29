Health Care: વરુણ ધવનની દીકરીને છે હિપ ડિસ્પ્લેસિયા, જાણો બાળકોમાં જન્મજાત થતી DDH ની સમસ્યા વિશે બધું જ
Developmental Dysplasia of Hip: વરુણ ધવનએ તાજેતરના એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે તેની દીકરી લારાને ડીડીએચ નામની ગંભીર બીમારી છે જેના કારણે તેને ચાલવા અને દોડવામાં સમસ્યા થાય છે. આ વાત સામે આવ્યા બાદ ડીડીએચ શું છે તે અંગે સર્ચ વધી છે. તો ચાલો બાળકોને જન્મજાત થતી આ સમસ્યા વિશે જાણીએ વિસ્તારપૂર્વક.
- વરુણ ધવનની દીકરી લારાને છે ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા
- શું છે ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા ઓફ હિપ્સ ?
- ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયાના લક્ષણો અને સારવાર
Trending Photos
Developmental Dysplasia of Hip: બોલીવુડ સ્ટાર વરુણ ધવનએ પોતાની દોઢ વર્ષની દીકરી લારા ધવનને ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા હોવાની વાત એક મુલાકાત દરમિયાન કરી છે. વરુણ ધવને કહ્યું છે કે આ તકલીફના કારણે બાળકને ચાલવામાં, દોડવામાં સમસ્યા થાય છે. વરુણ ધવનની દીકરી લારાને જે સમસ્યા છે તે ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા શું છે, કેવી રીતે થાય છે અને તેની સારવાર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે ચાલો જાણીએ.
શું છે ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા ઓફ હિપ્સ ?
ડીડીએસ એટલે કે ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા હિપ જોઈન્ટ સંબંધિત સમસ્યા છે. જેમાં બાળકના કુલ્હાનું હાડકું તેના સોકેટમાં બરાબર ફીટ નથી બેસતું. હિપ જોઈન્ટનો વિકાસ પણ સામાન્ય રીતે નથી થતો જેના કારણે હાડકું તેની જગ્યાએથી ખસી જાય છે. આ સ્થિતિમાં બાળકનો એક પગ લાંબો એક પગ ટુંકો લાગે છે. આ સમસ્યા સાથે બાળકને ચાલવામાં, દોડવામાં કે પગની મૂવમેન્ટ કરવામાં તકલીફ રહે છે. આ સમસ્યા જન્મ સમયે થઈ શકે છે બાળક જેમ મોટું થાય તેમ આ બીમારી વિશે ખબર પડે છે.
ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયાના લક્ષણો
બાળકને જો ડીડીએચની સમસ્યા હોય તો તેના પગની લંબાઈ એકસરખી નથી હોતી. આ સિવાય બાળકની સાથળ અને કુલ્હાની સ્કિન પર અસામાન્ય ક્રીઝ દેખાય છે. ડીડીએચ હોય તે બાળક પગ સરખી રીતે ખોલી શકતા નથી. આ સમસ્યા સાથે બાળક ચાલવાનું શીખે તો એક પગે લંગડાતું હોય તેવું લાગે. ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયામાં બાળક સામાન્ય બાળક કરતાં ચાલવાનું લેટ શીખે છે.
ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા થવાનું કારણ
એક્સપર્ટ અનુસાર ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા થવાના અલગ અલગ કારણો હોય છે. ઘણા કેસમાં એવું બને કે બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારે તેની પોઝિશન બરાબર ન હોય તો આ તકલીફ થઈ શકે છે. આ સિવાય પરિવારમાં કોઈને આ સમસ્યા હોય તો બાળકને પણ સમસ્યા થાય એવું બને. કેટલાક કેસમાં હાડકાનો વિકાસ બરાબર ન થાય ત્યારે આવું થઈ શકે છે. ઘણીવાર નવજાત બાળકને ખોટી રીતે ટાઈટ બાંધી દેવામાં આવતું હોય તો પણ કુલ્હાનું હાડકું તેની જગ્યાએથી ખસી જાય છે.
ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયાનાની ટ્રીટમેન્ટ
બાળકને ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા છે તે વાતની ખબર નાની વયે પડી જાય તો તેની સારવાર ઝડપથી થઈ શકે છે. નાના બાળકોમાં ઈલાજ સરળ હોય છે. નાના બાળકના પગને બરાબર કરવા અને કુલ્હાના હાડકાને તેની જગ્યામાં ફીટ કરવા ખાસ પ્રકારના કાસ્ટ કે બ્રેસ લગાડવામાં આવે છે જેથી તેના હિપ જોઈન્ટ સાચી પોઝિશનમાં રહે. બાળકને અમુક સમય સુધી કાસ્ટમાં રાખવું પડે છે જેના કારણે હાડકું તેની જગ્યાએ ફીટ થવા લાગે છે. જો કે ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયાના ગંભીર મામલામાં બાળકની સર્જરી પણ કરવી પડે છે. ડીડીએચમાં યોગ્ય રીતે સારવાર થઈ ગયા પછી બાળક નોર્મલી ચાલતું થઈ જાય છે.
ડેવલપમેંટલ ડિસ્પ્લેસિયા ગંભીર સમસ્યા છે પણ જો સમયસર બાળકની સારવાર શરુ કરી દેવામાં આવે તો આ તકલીફ મટી શકે છે અને બાળક નોર્મલી ચાલતું થઈ જાય છે. તેથી માતાપિતાએ બાળકના જન્મ પછી બાળકના વિકાસ પર ધ્યાન આપવું. જો બાળક મોટું થતું હોય ત્યારે તેને ચાલવામાં, બેસવામાં કોઈ સમસ્યા થાય કે તેની ચાલવાની રીત અલગ લાગે, તેના પગની લંબાઈમાં ફરક લાગે તો તુરંત ડોક્ટરનો સંપર્ક કરવો. નાની વયમાં બાળક ઝડપથી નોર્મલ થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે