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Dialysis: ડાયાલિસિસ એટલે શું ? જાણો સપ્તાહમાં કેટલીવાર કરાવવું પડેથી લઈને આહાર સુધીની સંપૂર્ણ માહિતી

Dialysis: કિડની સંબંધિત તકલીફ વધે ત્યારે દર્દીને ડાયાલીસીસ કરાવવું પડે છે. ડાયાલીસીસની પ્રક્રિયા અંગે લોકોના અનેક પ્રશ્ન હોય છે. ડાયાલીસીસ શું છે, આ પ્રક્રિયા કેટલી જોખમી છે, કેટલો સમય ચાલે, કેટલો ખર્ચ થાય. અહીં આ તમામ પ્રશ્નોનો જવાબ આપેલો છે. જેની મદદથી તમે સરળ રીતે સમજી જશો ડાયાલીસીસ શું છે અને તેની પ્રક્રિયા શું છે
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 09, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 03:14 PM IST
Dialysis: ડાયાલિસિસ એટલે શું ? જાણો સપ્તાહમાં કેટલીવાર કરાવવું પડેથી લઈને આહાર સુધીની સંપૂર્ણ માહિતી
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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