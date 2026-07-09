/Dialysis: ડાયાલિસિસ એટલે શું ? જાણો સપ્તાહમાં કેટલીવાર કરાવવું પડેથી લઈને આહાર સુધીની સંપૂર્ણ માહિતી

Dialysis: કિડની પેશન્ટની તકલીફ વધી જાય એટલે તેમને ડાયાલીસીસ પર લેવામાં આવે છે. ઘણા દર્દીને સપ્તાહમાં એકવાર ડાયાલીસીસ કરાવવું પડે છે તો ઘણાને રોજ ડાયાલીસીસની જરૂર પડે છે. આ સ્થિતિમાં ડાયાલીસીસ સંબંધિત અલગ અલગ પ્રશ્નો લોકોના મનમાં ઊભા થાય છે. આ પ્રક્રિયા શું છે, કોણે કરાવવી પડે, કેટલીવાર કરાવવી પડે, ડાયાલીસીસમાં શું કરવાનું હોય વગેરે. જો તમને પણ આ અંગે કોઈ જાણકારી નથી તો આજે તમને ડાયાલીસીસ સંબંધિત બધું જ જાણવા મળી જશે.
ડાયાલીસીસ એટલે શું ?
સૌથી પહેલા તો જાણી લો કે ડાયાલીસીસ એક મેડકલ પ્રક્રિયા છે આ પ્રક્રિયા દર્દીએ ત્યારે કરાવવી પડે છે જ્યારે તેની કિડની ખરાબ થઈ ગઈ હોય અથવા કામ ન કરતી હોય. કિડની ડેમેજ થઈ જાય કે ફેલ થઈ જાય તો શરીરનું રક્ત શુદ્ધ કરવાનું કામ થઈ શકતું નથી જેના કારણે શરીરમાં વિષાક્ત પદાર્થો અને ફ્લુઈડ જમા થવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાં ડાયાલીસીસ કરવામાં આવે છે. જેમાં એક મશીન શરીરમાંથી વિષાક્ત પદાર્થો અને ફ્લુઈડ બહાર કાઢે છે. ટુંકમાં જે કામ સ્વસ્થ કિડની કરતી હોય તે કામ મશીન દ્વારા કરવામાં આવે તેને ડાયાલીસીસ કહેવામાં આવે.
કિડની ખરાબ થયા પછી પણ ડાયાલીસીસ ન કરવામાં આવે તો ?
કિડની ખરાબ થઈ ગઈ હોય કે ફેલ થઈ ગઈ હોય અને વ્યક્તિનું ડાયાલીસીસ ન કરાવવામાં આવે તો શરીરમાં ક્રિએટિનિન અને વધારાનું ફ્લુઈડ જમા થવા લાગે છે. થોડા દિવસોમાં ઉલટી શરુ થાય છે, પછી શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય છે. ધીરે ધીરે વ્યક્તિની હાલત ગંભીર થતી જાય છે. આ સ્થિતિ જીવલેણ પણ સાબિત થઈ શકે છે. એટલે માટે ડાયાલીસીસ જરૂરી અને જીવનરક્ષ પ્રક્રિયા છે. જો ડાયાલીસીસ ન થાય તો શરીરમાં ટોક્સિન વધી જાય છે અને તે વ્યક્તિના મગજ અને હાર્ટને નુકસાન કરે છે. છેલ્લે વ્યક્તિનો જીવ પણ જઈ શકે છે. એટલા માટે કિડની સંબંધિત સમસ્યામાં ડાયાલીસીસ જરૂરી છે. આ સિવાય ડાયાલીસીસ સંબંધિત જે પણ પ્રશ્નો હોય છે તેના જવાબ નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે.
ડાયાલીસીસ સંબંધિત FaQ
ડાયાલીસીસની જરૂર ક્યારે પડે ?
જ્યારે કિડની ફેલ થઈ જાય, ફેલ થવાની સ્થિતિ હોય કે પછી કિડનીની કાર્યક્ષમતા 15 ટકા ઓછી થઈ જાય ત્યારે.
ડાયાલીસીસ કરવામાં કેટલો સમય લાગે ?
ડાયાલીસીસના એક સેશનમાં ઓછામાં ઓછી 3 કલાક અને વધુમાં વધુ 5 કલાક થઈ શકે છે.
સપ્તાહમાં કેટલીવાર ડાયાલીસીસ કરાવવું પડે ?
સપ્તાહમાં ડાયાલીસીસના કેટલા સેશન લેવા પડે તેમ છે તે ડોક્ટર નક્કી કરે છે. કિડનીની સ્થિતિ પર તેનો આધાર હોય છે.
ડાયાલીસીસ સમયે દુખાવો થાય ?
ડાયાલીસીસ માટે સોય શરીરમાં નાંખતી વખતે દુખે છે ત્યારેબાદ પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈ દુખાવો થતો નથી
ડાયાલીસીસમાં કેટલો ખર્ચ થાય ?
ડાયાલીસીસનો ખર્ચ અલગ અલગ શહેરોમાં અલગ અલગ હોય શકે છે. સામાન્ય રીતે ભારતમાં ડાયાલીસીસીનો ખર્ચ 1500 થી 5000 વચ્ચે હોય શકે છે.
ડાયાલીસીસ દરમિયાન શું ખાવું અને શું નહીં ?
ડાયાલીસીસ ચાલતું હોય ત્યારે મીઠું અને પ્રવાહી મર્યાદિત માત્રામાં લેવું. ડોક્ટરે દર્શાવેલા નિયમોનું પાલન કરવું
ડાયાલીસીસ કરાવ્યા પછી કિડની બરાબર થઈ શકે ?
ડાયાલીસીસ કિડનીને ઠીક કરવાની પ્રક્રિયા નથી. તેને કરવાથી કિડની સાજી થતી નથી.
ડાયાલીસીસની આડઅસરો શું હોય ?
ડાયાલીસીસ પછી દર્દીને થાક લાગે, લો બીપી, સ્નાયૂમાં દુખાવો, માથાનો દુખાવો જેવી સમસ્યા અનુભવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)